議員來稿．樓家強｜推動的士電子支付普及　提升服務質素便利出行

來稿作者：樓家強議員



政府由今年4月1日起規定所有的士司機必須提供至少兩種電子繳費媒介，包括一種二維碼媒介如支付寶、微信支付或BoC Pay，以及一種非二維碼媒介如八達通、信用卡或轉數快。措施旨在便利乘客出行，同時提升的士服務質素。筆者一直關注新規定的落實情況，早前在立法會會議上向運輸及物流局局長提出書面質詢。



作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。（夏家朗攝）

加強監察投訴

評估措施成效

筆者認為政府必須密切監察新規定的推行情況。截至今年4月17日日，運輸署共收到65宗與的士電子繳費相關的投訴，主要涉及的士司機沒有提供電子繳費媒介，以及個別電子繳費媒介平台（平台）向乘客收取手續費。運輸署已完成處理33宗個案。筆者建議政府持續跟進每宗投訴，保障乘客權益，並透過分析投訴趨勢找出問題根源，對症下藥。

在評估措施成效方面，現時已有超過4.9萬名的士司機註冊商用版八達通應用程式或配備八達通流動收款機，超過五千輛的士安裝了一站式流動收款裝置。然而，政府表示各平台的交易數據屬商業資料，運輸署沒有備存。筆者理解當中的敏感性，但建議政府與平台商討，在不披露個別平台數字的前提下收集整體宏觀數據，例如電子支付佔的士車費交易的比例，以便客觀評估措施成效。同時，再輔以當局透過的士業界和平台所收集的司機與乘客回饋，便可從量化數據與實際使用體驗兩個維度，更全面地檢視政策成效。

優化結算收費

減輕司機壓力

電子支付涉及的結算時間及交易費用，直接影響司機的營運成本。筆者建議政府積極與各平台及收單機構聯繫，鼓勵縮短結算時間。現時已有平台讓司機選擇交易當天或後一天轉帳至銀行戶口，或即時存入電子錢包，政府可將這些良好做法推廣至更多平台。同時應鼓勵平台下調或豁免交易費用，目前已有不少平台公開表示持續豁免手續費，值得肯定。

關於個別平台向乘客收取額外手續費的問題，這種做法容易令乘客誤會的士司機濫收車資。筆者建議政府鼓勵平台豁免手續費，若未能全面豁免，至少應要求平台在交易前清晰顯示手續費金額。運輸署亦可在宣傳品中加入指引，提醒乘客使用前先向司機查詢是否涉及額外費用。

改善偏遠網絡

加強培訓支援

部分邊境地區及偏遠地點網絡信號不穩，導致的士司機或乘客未能順利進行電子交易。政府表示數字政策辦公室已加強深圳灣口岸的士落客區的Wi-Fi覆蓋。筆者期望政府持續留意落馬洲、文錦渡及港珠澳大橋香港口岸等位置的網絡情況，適時跟進。同時應加強推廣，提醒司機在信號不穩時可使用免費政府Wi-Fi完成交易。

在監察執法方面，有報道指部分司機以信號不穩為由拒絕提供電子繳費媒介，要求乘客以現金支付。筆者建議政府加強監察，，並設立便捷投訴渠道。同時加強公眾教育，讓乘客清楚知道司機必須提供至少兩種電子繳費媒介，遇到拒絕可作出投訴，以保障自身權益。

最後，筆者建議政府聯同業界及平台，為司機提供全面的技術培訓。對於年紀較大或不熟悉科技操作的司機，單靠宣傳單張及熱線支援可能不足。筆者建議在的士加氣站、的士站及主要邊境口岸設立流動支援站，安排專人即場協助司機安裝應用程式、綁定銀行戶口及進行模擬交易測試，確保他們順利掌握新技能，減少因不熟悉操作而退出行業的情況。

筆者期望政府持續監察新規定的落實情況，隨着各項配套措施不斷完善，的士電子支付能真正普及應用，讓司機、乘客與社會大眾，皆能從每一次出行當中，感受智慧交通的貼心便利，共享其帶來的溫度與實惠。

作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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