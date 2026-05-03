醫善同行｜「蟬病毒」恐慌背後：家長別被網上誇張說辭嚇倒

醫善同行｜連慰慈醫生



坊間近月不時流傳所謂「蟬病毒」的消息，網上亦出現不少形容得相當誇張的說法，令不少家長擔心這是否一種全新的高危病毒。其實，現時所講的「蟬病毒」，並不是全新的病毒，而是新冠病毒的分支，與過去大家較熟悉的Omicron同屬一脈。



新冠病毒自出現以來，一直不斷變異，過去大家聽得較多的有 Delta、Omicron 等。所謂「蟬病毒」，其實也是 Omicron 之下的一個分支，可以理解為新冠病毒家族中的其中一員。換句話說，它本質上仍然是 COVID，並不是與新冠無關的另一種新病毒。

「蟬病毒」與昆蟲無關

之所以會有「蟬病毒」這個名字，並不是因為它和昆蟲有任何關係，而只是坊間對它表現方式的一種形容。據一些說法，這種變種病毒被稱為「蟬」（Cicada），是因為它在出現後曾經有一段時間潛伏和隱藏，隨後2026年又突然在世界多個地方爆發出現，就像蟬在地下長期休眠後才冒起，因此有了這個花名。這純粹是外界的描述方式，並不代表它有任何昆蟲特性。

不少人最關心的，是這種病毒是否比以往的新冠病毒更危險。就目前掌握的資料而言，暫時沒有證據顯示它特別嚴重，亦沒有顯示它的傳播力特別高。整體病徵與一般 Omicron 或其他新冠分支相若，多數屬較輕微的上呼吸道症狀，例如喉嚨痛、咳嗽、發燒等。從現時證據來看，它未必會成為主流病毒株，公共衞生風險亦相對較低，因此毋須過分恐慌。

兒童感染比率較高

不過，有一點值得留意：目前一些數據顯示，兒童感染這個分支的比率比成人高。這未必代表它「特別攻擊小朋友」，但可能與兒童免疫系統尚未完全成熟有關。一般而言，越年幼的小朋友，免疫系統較弱，對新出現變異病毒的感染機會較高。

「蟬病毒」在病徵上與一般新冠感染分別不大，暫時亦未見有證據顯示會特別容易引起嚴重併發症。當然，新冠病毒本身在高危群組，例如兒童、長者及免疫力較低人士身上，一向都有機會引起重症，所以重點仍然是保護高危群組，而不是因為這個分支本身特別兇險。

坊間不少人也會問，現時常用的新冠快測，能否測出這種病毒。答案是：快測可以測到是否感染新冠病毒，但不會分辨是哪一個分支。即是說，如果快測呈陽性，我們知道那是新冠感染，但未必知道是否屬於這個所謂「蟬病毒」分支。另一方面，快測本身主要是抗原測試，其準確度會受多種因素影響，例如測試時病毒量是否足夠高、病徵是否剛開始等。如果病徵已持續，但快測仍然呈陰性，便應向醫生求診，再評估是否需要進一步做核酸或其他檢查。

接種疫苗可減重症及死亡風險

至於疫苗保護方面，現時使用的新冠疫苗並不是特別針對這個分支，而主要是針對 JN.1。但即使如此，疫苗對這類新冠分支仍有一定保護能力，重點在於降低重症及死亡風險。相比完全沒有保護，接種疫苗始終仍有價值，只是針對這個分支所產生的抗體保護力，可能相對弱一點。因此，長者、兒童及免疫系統較差的人士，仍然應按一貫建議接種疫苗，尤其是如果準備外遊，更應先做好保護。

治療方面，這個分支與一般新冠感染的處理原則相若，包括針對性治療和支援性治療。針對性治療方面，現時新冠仍有抗病毒藥物可用，包括口服及靜脈注射藥物；實際使用哪一種，要視乎病人的病情嚴重程度，以及本身是否屬高危群組。至於輕症患者，則以休息、補充水分及對症處理為主。

現時沒有證據顯示「蟬病毒」特別兇險或特別容易傳播。值得關注的地方，反而是它在兒童中的感染率似乎較高，因此家長對小朋友的發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，仍然要提高警覺。網上有關「蟬病毒」的說法五花八門，有些甚至形容得相當可怕，例如會特別攻擊器官，或引發多種嚴重併發症；但就目前掌握的醫學資料而言，並沒有證據顯示這個分支特別容易引起這些情況。家長與其被網上誇張說法嚇倒，更重要的仍然是留意孩子的實際症狀及變化。若症狀持續、加重，或屬於高危群組，便應及早求醫，同時按需要接種疫苗，做好基本預防。

作者連慰慈醫生是「醫善同行」醫學顧問，感染及傳染病醫學會前會長。



「醫善同行」欄目由醫護人員撰寫。「醫善同行」是註冊慈善團體，不時舉辦健康講座和義診，並提供各種醫療服務優惠；期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與義工計劃，幫助弱勢社群。



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