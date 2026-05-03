議員來稿．李浩然｜AI浪潮下教育更需堅守「正確價值觀」

來稿作者：李浩然議員



人工智能（AI）的突飛猛進，正以前所未有的速度重塑香港的教育生態。當生成式AI能在瞬間完成一篇作文、拆解複雜的數理難題，甚至替代部分初級腦力勞動時，教育工作者不得不正視一個核心問題：在標準答案唾手可得的今天，我們到底要教給孩子什麼？



作者李浩然是第八屆立法會選舉委員會界別議員，課程發展議會價值觀教育常務委員會主席。（立法會大會截圖）

近日，教育局正式發布《價值觀教育課程架構》（2026）（《課程架構》），為AI時代下的教育生態交出清晰的香港答案。面對AI時代的洶湧浪潮，香港教育界已形成共識：知識與技能決定了孩子能跑多快，但價值觀與品德才決定了孩子能跑多遠、會否跑偏。與其陷於「科技取代人力」的焦慮，不如深耕「立德樹人」的土壤，教會孩子在複雜世界中學懂作出正確的選擇，將來做個德才兼備的數字公民。

科技越強大

慎思明辨越關鍵

現時打開社交媒體，用戶在演算法的導向下，立場趨向兩極化，缺乏獨立思考容易被人云亦云，陷入「網絡同溫層」；同時，AI生成內容的門檻越來越低，真假難辨。對於成長在AI技術迅速發展與資訊爆炸時代的青少年，「能做」（Can do）的門檻越降越低，「該不該做」（Should do）的界線則日漸模糊。因此，科技越強大，個人具備素養、正確價值觀的重要性就更顯關鍵。

最新公布的《課程架構》敏銳地將「人工智能（AI）素養」與「媒體及資訊素養」納入核心關注範疇。這不僅是教導學生如何操作AI工具，更重要的是培養他們與科技共處的倫理底線。當海量資訊撲面而來，學生必須具備甄別真偽的能力；當AI給出看似合理的建議，學生需要權衡對錯的標準。《課程架構》明確指出，要引導學生在網絡世界中懂得「慎獨」，不被工具牽着走，釐清權利與責任的邊界。這種在複雜資訊中抽絲剝繭的「慎思明辨」能力，正是AI時代不可或缺的「底層操作系統」。

拒絕空談

以行動印證價值

隨着價值觀教育進入到AI時代，《課程架構》強調，價值觀教育是要在真實的生活處境中，培養學生合情、合理、合法作出判斷的能力。

看看近期發生在香港的真人真事：大埔太和廣場出現扒手，羅定邦中學的學生聞聲立即毫不猶豫衝去幫忙追賊，街坊盛讚他們臨危不亂、充滿正義感；長洲一名行山客意外受傷，聖心學校三名小學生冷靜報警並施以援手，獲事主登門致謝，讚其為「小英雄」。這些並非遙不可及的英雄事跡，而是價值觀內化為日常行為的最佳體現。

為了達致這樣的教學成效，香港教育界正致力打破學科壁壘。無論是通過情境教學、戲劇教育，還是結合中國歷史與資訊科技的跨課程研習，以至是應用AI輔助教學，目標都是將抽象的「仁愛」與「尊重」轉化為學生可感知、可踐行、貼近日常生活的教學內容。

錨定人心

培育未來棟樑

「專業知識可以在工作中訓練，但品德與態度卻是保持長遠競爭力的根本。」堅毅、責任感、誠信、守法等素質是年輕人立足社會和職場的重要基石，相比起知識和技能的掌握，更依賴日積月累的價值觀培養。

《課程架構》確立了「立根中華、聯通世界、擁抱未來」的總體方向，意味着香港學生既要扎穩中華文化根基，擁有清晰的國民身份認同，又要具備廣闊的國際視野。唯有中有了堅定的錨點，學生在面對AI帶來的倫理困境與全球化挑戰時，才不會隨心波逐流。

智能時代下，機器不是核心，「人」才是。香港通過《價值觀教育課程架構》向全社會傳遞了一個明確信號：教育不是為了批量生產高效的「做題家」或「代碼機器」，而是為了培育有溫度、有擔當、明辨是非的「人」。當我們的孩子能在科技浪潮中堅守良知，這便是教育送給未來最好的禮物。

作者李浩然是第八屆立法會選舉委員會界別議員，課程發展議會價值觀教育常務委員會主席。



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