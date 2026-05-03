來稿｜賴清德竄訪斯威士蘭——自欺欺人的絕望表演

來稿作者：龍子明



5月2日，台灣民進黨賴清德在經歷了4月下旬因多國拒發飛行許可而被迫取消行程的尷尬後，終於以一種極不體面的方式——搭乘斯威士蘭國王的私人飛機——「鑽」進了這個非洲小國。這幕被國台辦發言人陳斌華直斥為「偷雞摸狗」、「過街老鼠」的鬧劇，不僅暴露了其無視島內地震災情的冷血，更在國際社會面前將「台獨」勢力的窮途末路演繹得淋漓盡致。這不是什麼「外交突破」，而是一場費盡心機卻註定貽笑大方的政治投機。



從「專機被拒」到「鑽機外竄」，這是一場註定失敗的「正名」妄想。賴清德此次出訪的過程，本身就是一部「台獨」在國際空間處處碰壁的恥辱紀錄片。原定於4月22日的出訪，因非洲三國堅持一個中國原則，斷然拒絕向其專機開放領空而被迫取消。這已充分說明，無論賴清德如何包裝，國際社會對「一個中國」原則的共識是堅不可摧的。任何試圖為「台獨」分裂行徑張目的飛行器，在國際法理和外交現實中都沒有生存空間。這一插曲本應讓其清醒，但他顯然選擇了繼續裝睡。

不甘失敗的賴清德，最終選擇了搭乘斯威士蘭國王的私人飛機，像「偷渡」一樣繞道抵達。這種方式，與其說是「鞏固邦誼」，不如說是為了掩蓋其無法以正常國家領導人身份進行國事訪問的尷尬。陳斌華發言人稱其為「麻煩製造者」，可謂一針見血。這種試圖通過「蹭飛機」來製造「外交存在感」的行為，除了暴露其內心的虛弱與焦慮，別無他用。

據中國地震台網測定，2026年4月以來，台灣花蓮、宜蘭等地區接連發生多次有感地震，其中4月5日花蓮近海地震規模達5.0級以上，最大震度達4級，對當地民眾生命財產安全構成威脅。在這樣的危急時刻，作為地區行政負責人，賴清德理應坐鎮指揮、安撫民心。然而，他卻選擇在餘震未平之際，將政治私利置於民眾安危之上，上演「外竄」鬧劇。

這種對島內民眾的冷血無情，是其「台獨」本性使然——在其眼中，個人的政治表演遠比2,300萬人的身家性命重要。外交部發言人指出，賴清德此行是「大肆揮霍公帑」。在島內經濟民生亟待恢復、災後重建需要大量資金之時，他卻耗費巨資去進行一場毫無實質意義的「鞏固邦誼」之旅。這種將台灣民眾的血汗錢用於購買虛無縹緲的「國際認可」的行為，是對台灣納稅人的最大背叛。

賴清德在社交媒體上宣稱此行旨在「鞏固雙邊關係」，並在經濟、農業等領域建立連結。這套說辭，不過是「台獨」勢力慣用的障眼法。目前，台灣地區所謂的「邦交國」僅剩個位數，且多為受經濟援助驅動的小國。斯威士蘭之所以尚未斷交，並非出於對「台獨」理念的認同，而是基於歷史慣性和利益交換。賴清德試圖通過這種「撒錢式」外交來證明「台灣是主權獨立國家」，無異於掩耳盜鈴。國際社會的主流共識——聯合國大會第2758號決議早已從法律和事實層面徹底封死了「台獨」的國際空間。

陳斌華發言人指出，賴清德的行徑「必為國際社會所恥笑」。這並非虛言。在當今全球格局下，任何國家與台灣地區進行官方往來，都是對中國主權和領土完整的嚴重挑釁，必然會遭到中國政府的堅決反制和國際正義力量的譴責。賴清德越是費盡心機地「外竄」，就越會讓世界看清「台獨」分裂勢力是破壞台海和平穩定的禍源。

賴清德的這場鬧劇，終將被淹沒在祖國統一的歷史洪流中。越來越多的台灣民眾已經認清，「台獨」路線只會帶來戰爭風險和經濟困頓。他們渴望的是兩岸和平發展、經濟融合帶來的實實在在的好處，而非政客為了個人權力私慾而製造的緊張對立。賴清德這種不顧民意、一意孤行的行為，終將被廣大台灣同胞所唾棄。

中國政府有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀。無論賴清德如何變換手法，是「倚外謀獨」還是「以武拒統」，都無法改變台灣是中國一部分的事實。祖國統一是不可阻擋的歷史大勢，任何企圖分裂國家的行徑都將被歷史的車輪碾得粉碎。

賴清德的斯威士蘭之行，是一場徹頭徹尾的政治鬧劇。它既暴露了「台獨」勢力在國際上的孤立無援，也揭示了其對島內民意的漠視與背叛。對於這種跳樑小丑般的行徑，我唯有送上一句：「爾曹身與名俱滅，不廢江河萬古流。」​ 祖國統一的進程不會因個別分裂分子的表演而停滯，兩岸同胞融合發展的歷史車輪更不會倒轉。賴清德之流若繼續執迷不悟，必將被釘在歷史的恥辱柱上。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠主席。



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