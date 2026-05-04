黃冰芬｜接力棒，你接不接？——寫在五四青年節

來稿作者：黃冰芬



五四青年節，不只屬歷史，更是屬此刻還在思考「我該往哪走」的每一個年輕人。今天，我想建議大家從1919年到2049年看看每個關鍵節點上，青年都幹了什麽，也看看我們這代青年人該如何自處。



1919年，「五四」運動。

國家山河破碎，青年沒有沉默。他們走上街頭，高舉「愛國」、「民主」與「科學」，用熱血點燃了近代中國覺醒的第一把火。「五四」，是中國現代青年以自覺姿態登上政治舞台的第一次大規模集體亮相，也定下了一個底色：危難時刻，青年先醒。

1949年，新中國成立。

百年屈辱畫上句號。無數青年前赴後繼，有的犧牲在戰場，有的扎根在荒原。他們用青春撑起了民族新生的脊梁。

1978年，改革開放。

國門打開，時代轉彎。敢闖敢試、務實進取的青年，成為建設浪潮裏最活躍的力量。那一代人用行動證明：青年爭先，發展就快。

2009年，全球金融海嘯與香港政改爭論。

外部經濟震蕩，內部社會撕裂。那一年提醒我們：青年若只被情緒裹挾，就容易迷失方向；青年若能守住理性，社會就多一分安穩。

2019年，黑暴肆虐。

香港經歷了刻骨銘心的動蕩。社會秩序被破壞，人心被撕裂。我們更加清醒地看到：青年走偏，社會就走偏；青年守正，未來才安穩。那是一面鏡子——方向錯了，再大的熱情也會變成破壞力。

2049年，民族復興。

這是不遠處的目標。從1919到2049，整整130年。覺醒、新生、開放、波動、動蕩、復興——接力棒遲早會交到我們手上。

一路走來，歷史反復證明一件事：危難時青年覺醒，變革時青年爭先，動蕩時青年守心，復興時青年擔當。站在2026年的今日，世界時局變幻，動蕩交織。回望，是為了清醒；展望，是為了行動。而最難也最重要的，是看清脚下。

今天的我們，面對的不再是炮火連天的戰場，而是一個更加複雜、不確定的世界。經濟波動、地緣博弈、科技變革、價值觀衝突......每一波浪潮都在考驗這一代青年的定力與判斷力。但越是這樣，越要清醒：方向對了，每一步都是積累；方向錯了，再努力也是空轉。

那我們這代青年，該怎麽傳承？該扛起什麽？

第一，傳承「愛國」不走樣，但要加「創新」。

愛國是底綫，不是口號。心系國家、心系所在之地，在大是大非前站得穩。同時不能墨守成規——要用新思維、新辦法，在專業上、行業裏做出實績。

第二，扛起「主人翁」心態，不當旁觀者。

無論你身在哪個社團、哪個城市，前輩們搭建的平臺，不能只享受、不參與。主動發聲、主動做事。民主不是空話，是人人願意擔一份責。

第三，守住「科學務實」的底線。

世界不平靜，國家在複雜環境中穩中求進。我們青年要少喊口號、多練本事。學真知識、長硬本領，理性規劃人生。務實，是對時代最大的尊重。

第四，銘記「進步」才是硬道理。

不守舊、不畏懼、不停步。從1919到2049，每一步進步都是靠一代代人突破出來的。我們這代人，也要敢於走新路、做難事。

未來，希望大家善用身邊的平台，做好三件事：凝聚與團結，把聚會變成真正的連接；主動擔當，輪流牽頭，互相幫忙，幫到他人也成就自己；扎根社區，用專業服務身邊人，在基層中找到更大價值。

每年的今天，不只是紀念日，更應該是集思會——檢視過去，規劃未來。香港在做五年規劃，我們青年也該有自己的五年規劃。積沙成塔，堅持五年，必有改變。

最後，送給大家一句話：做對了，收獲經驗；做錯了，收獲教訓；但什麽都不做，就一定沒有收獲，只會收獲焦慮。我們常講：愛拼才會贏。但不要盲拼——要有理想、有目標、有行動。

贏，就贏你想的人生。

五四的火種沒有滅，1949的脊梁沒有彎，1979的闖勁沒有停，2009和2019的教訓沒有忘。下一個節點是2049，接力棒就在眼前。接不接，怎麽接，由我們自己决定。願我們青年一代，同心同行，敢闖敢拼，未來可期。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

