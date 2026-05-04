議員來稿．方國珊｜西貢迫爆、珊瑚受損　以「用者自付」保護郊野

來稿作者：方國珊議員



香港的郊野與海岸，從來不只是市民的後花園。過去一年，全港接待旅客近5,000萬人次，愈來愈多旅客選擇走入麥理浩徑、塔門、橋咀島，參與露營、浮潛、觀星等活動。生態旅遊持續升溫，既帶動經濟活力，同時亦對自然環境帶來前所未有的壓力。清明及復活節長假期間，西貢東郊野公園一帶人流顯著增加，部分時段出現擠擁情況，垃圾積聚、野生動物滋擾及珊瑚受損等問題亦再度浮現，反映現行管理模式已難以應對持續上升的人流。目前正值五一黃金周，挑戰更是嚴峻。



作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員，工程師。（湯致遠攝）

問題不在於是否發展，而在於如何發展。「發展」與「保育」並非對立，而是需要透過制度設計加以平衡。沒有良好的生態環境，旅遊吸引力難以維持；缺乏有效管理，保育亦難以長遠推進。

管理資源和使用強度應相匹配

現行法例如《林區及郊區條例》、《郊野公園及特別地區規例》已對破壞自然環境的行為設有明確規範。然而，在人流持續上升的情況下，相關規定在實際執行上面臨更大壓力，單靠法例本身難以及時阻止違規行為。現實情況顯示，假日期間西貢及離島部分熱點人流高度集中，已由個別現象演變為結構性問題。當局計劃在西灣及鹹田灣試行預約及收費措施，是正確方向，值得加快推進。在高壓力景點，可優先落實「用者自付」原則，並確保相關收入專款專用，用於清潔、修復、巡查及環境監測等工作，讓管理資源與使用強度相匹配。

與此同時，管理手段亦需同步升級。現時郊野地區主要依賴人手巡查及現場分流，對違規行為的即時監察及取證能力有限。建議在高風險及高人流地點適度引入智能監察系統，在平衡私隱與管理需要的前提下，加強對不良行為的監管，同時為人流管理及安全預警提供更準確的數據支撐，提升整體治理效率。

保護資源同時提升旅遊競爭力

此外，現時郊野公園及相關自然資源由不同部門分別管理，在人流管控、交通配套及現場執行層面由不同單位分工處理，協調成本較高。對於旅遊壓力較大的區域，例如西貢東半島及橋咀洲一帶，可研究逐步引入更具系統性的營運安排，由具經驗的機構參與導賞、設施維護及環境管理，政府則負責規劃及監管，並透過合約要求將部分收益回饋當地保育工作，逐步建立「保育創值」的可持續模式。

現值五一黃金周，漁農自然護理署已計劃在橋咀島等熱門地點加強人手巡查及現場管理，以應對預期增加的人流。相關安排有助短期紓緩壓力，但亦顯示在高峰人流常態化的情況下，現行模式仍需進一步優化。長遠而言，北部都會區的發展亦提供重要契機。以三寶樹濕地保育公園為例，未來可在保護生態的前提下，引入低密度、高質量的生態體驗活動，結合藍綠休閒空間，帶動社區經濟，同時將收益用於濕地長期管理，形成發展與保育相互促進的良性循環。

總體而言，讓生態旅遊走得更穩更遠，關鍵不在於簡單取捨，而在於建立一套可持續運作的制度，包括科學限流、用者付費、科技監測、專業管理及收益回饋等機制。只有把發展與保育真正連接起來，香港才能在保護自然資源的同時，持續提升旅遊競爭力。行者不輟，方能履踐致遠。

作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員，工程師。



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