來稿｜以筆為槍、以身許國——五四風骨的湖湘底色

來稿作者：田暢



每年的5月4日，是五四青年節。這一天，不僅紀念1919年那場席卷全國的愛國運動，更銘記中國現代史上青年知識分子以筆為槍、以身許國的激昂篇章。在民國初年的亂世中，這批知識分子衝破封建枷鎖，高舉「民主」與「科學」兩面大旗，展現出強烈的家國情懷與擔當精神。



湖湘文化的深厚底蘊

湖湘文化源遠流長，自古便以經世致用、剛健有為著稱。從戰國時期詩人屈原的「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」，到明末思想家王船山的「六經責我開生面」，再到晚清曾國藩、左宗棠、魏源等人的「師夷長技以制夷」，湖湘士人始終秉持「身無半畝，心憂天下」的胸襟。他們不尚空談，注重實幹，面對國家危亡時敢於挺身而出、捨生取義。這種文化特質在民國時期得到了鮮明延續，成為五四運動中湖南知識分子的重要精神源泉。

民國知識分子的覺醒與吶喊

民國初年，中國名義上建立了共和，卻仍深陷軍閥割據與列強欺淩的泥潭。巴黎和會外交失敗的消息傳回國內，如同一枚炸彈點燃了青年知識分子的怒火。北京作為運動中心，聚集了以蔡元培為校長的北京大學等新式學府。他們打破傳統「士大夫」依附朝廷的格局，成為獨立思考、敢於發聲的現代知識分子。

陳獨秀在《新青年》上高舉「民主」與「科學」兩面大旗，李大釗熱情傳播馬克思主義，胡適倡導文學革命與實驗主義，魯迅以「吶喊」喚醒國民......這些民國知識分子不再滿足於吟風弄月，而是直面國家危亡，以筆為槍，批判封建禮教，追求個性解放與民族獨立。他們展現出的氣概是：不畏強權、獨立思考、勇於行動。北京五四運動正是這種氣概的集中爆發——學生們從課堂走向街頭，從書齋走向廣場，以血肉之軀捍衛國家主權，開啟了中國從「救亡」到「啟蒙」的雙重變奏。

湖湘文化注入的實幹與剛健

北京的火炬點燃後，迅速傳至湖南。湖湘文化歷來以剛健務實、經世致用著稱。這種文化基因，讓湖南知識分子在五四運動中既熱情響應北京號召，又展現出獨特的「霸蠻」作風與落地實踐能力。

1919年5月，北京運動爆發後，長沙迅速成立湖南學生聯合會，組織大規模罷課、遊行和抵制日貨。毛澤東當時在長沙主編《湘江評論》，發表《民眾的大聯合》等系列文章，呼應北京學生的愛國激情，同時強調發動底層民眾的力量。他將湖湘文化的實幹精神與五四啟蒙思想結合，提出「以天下為己任」的青年擔當。

由毛澤東、蔡和森、何叔衡等湖南青年創立的新民學會，更是五四時期知識分子社團的典範。它從「革新學術、砥礪品行」起步，迅速轉向「改造中國與世界」。會員們組織赴法勤工儉學，深入工廠農村，開辦工人夜校，將北京五四的民主科學精神轉化為具體的社會改造行動。鄧中夏、羅章龍等湖南籍北大學生更是北京運動的骨幹，展現了湖湘子弟不畏風險、沖鋒在前的氣概。

陳獨秀曾專門撰文《歡迎湖南人底精神》，高度讚揚湖南知識分子「堅苦、奮發、勇敢」的特質。這種湖湘風骨，讓北京五四運動在湖南落地生根，從單純的學生愛國行動擴展為更廣泛的思想傳播與社會動員。

民國知識分子的五四風骨

五四時期的民國知識分子，擺脫了傳統士大夫「學而優則仕」的依附性，轉而成為獨立思考、批判現實的現代「知識人」。他們在《新青年》陣地上倡導文學革命、白話文運動，反對封建禮教，追求個性解放與國家富強。而在這一群體中，湖湘子弟的表現尤為突出。他們將家鄉文化的「霸蠻」與堅韌，轉化為不畏強權、深入基層的行動力。這些湖南知識分子並非紙上談兵，而是將啟蒙精神轉化為實際行動。湖湘文化中「取義成仁」的剛烈，與五四「愛國、進步、民主、科學」的核心精神相互激蕩，鑄就了民國知識分子特有的氣概。

這種將個人命運與國家前途緊密相連的實幹作風，穿越百年，在今天的長沙繼續生動延續。面對新時代的發展命題，長沙正以五四精神和湖湘風骨為指引，走出一條創新驅動、實幹興業的高質量發展之路。

當年湖湘知識分子「經世致用」的擔當，今日轉化為長沙全力建設全球研發中心城市和湘江科學城的強勁動力：全社會研發投入強度位居全國省會前列，國家級創新平台密集布局，工程機械、汽車、新一代信息技術等產業集群加速壯大，新質生產力不斷湧現。這正是「敢為人先」與「實幹擔當」的當代回響——青年一代不再空談，而是把家國情懷轉化為攻克關鍵核心技術、推動中國式現代化的具體行動。

北京五四高舉的「民主」與「科學」旗幟，在長沙演變為文化自信與科技自立自強的融合實踐。馬欄山視頻文創產業園等平台讓文化與科技深度碰撞，數字經濟蓬勃發展，長沙也因此連續多年被評為「中國最具幸福感城市」。這啟示我們：真正的知識分子氣概，是在守正創新中實現文化與時代的同頻共振。

作者田暢是中美外交與公共政策領域撰稿人。



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