陳嘉華｜守護郊野海岸　莫讓「消費主義」豁免環保責任

來稿作者：陳嘉華



五一黃金周跨境往來迎來高峰，內地旅客的旅遊選擇逐漸轉向質樸的自然風光，不再拘泥市區購物觀光，西貢的山野、沙灘與外島，成為大眾親近戶外、放鬆休閒的核心選擇。即便假期第三日暴雨侵襲、天氣惡劣，黃石碼頭、塔門、橋咀島依舊人潮不斷，遊客依舊冒雨前往遊覽打卡。經過連續數日的現場整治與人員巡查，西貢整體的環境面貌確實有了肉眼可見的改善，多數重遊的旅客都坦言，沙灘垃圾明顯減少，現場整潔度大幅提升，絕大多數出行人士都能自覺愛護環境，恪守公共出行的基本公德。但風雨之下，表象的整潔掩蓋了深處的隱憂，暗地裏的生態侵擾從未斷絕——這也讓這一波針對西貢文旅混亂與海岸保育的治理施策，有了更值得深挖的現實意義。



每一輪公共治理行動的推進，都根植於現實的治理痛點，藏著由淺及深的整體構思。面對節假日井噴式的人流，第一層的考量，是快速穩定郊野公共秩序，整治露營扎堆超載、食物殘渣隨意傾倒、海岸廢棄物堆積等頑疾，用執法約束極端不文明行徑，回應社會大眾的真切呼聲。而更深層的考量，是順應兩地人員常態化往來的大趨勢，修正粗放野遊帶來的長期消耗。過去西貢郊野僅服務本地居民，管理尺度寬鬆，如今海量外來遊客湧入，原本的配套與規則早已不堪重負。因此治理不止於一時的罰款與勸導，更是為海岸生態劃定保護底線，梳理山野與海域的使用邊界，扭轉透支自然資源的旅遊陋習，讓大眾休閒與環境承載能力相互匹配，從零散的臨時管控，邁向系統化的全域呵護。

站在現實落地的角度客觀審視，當前的治理成效喜憂參半，整改仍停留在表層階段。正面來看，增派的前線巡查力量、定時的海岸清潔工作，有效杜絕了公開大規模破壞環境的行為，街面、沙灘視覺環境大幅好轉，不少遊客主動帶走自身垃圾，甚至細心保管雜物，返程市區再統一丟棄，文明出行的氛圍正在慢慢形成。但不足同樣突出，偏僻外島、暴雨天氣的監管出現空檔，無人看管之處，仍有人偷偷挖掘螺類、海參等潮間帶生物，隨意觸摸、投喂滋擾野生牛隻，垃圾堆放死角依舊存在。珊瑚、海岸原生植被的損傷難以即時修復，生態傷害大多具備不可逆的特徵；同時部分公共衛生基礎設施老化不足，露營熱點廁所環境惡劣，暴露出治理細節的短板。更值得反思的是，少數人依舊缺乏保育共情，誤以為消費付費就能豁免環境責任，外在規約易於落實，內心的敬畏與自律卻難以短期培育。

這場持續的生態整治，會在日後不斷積淀、發酵，悄悄改變文旅發展與城市治理的邏輯。人與自然相處的邊界被重新釐清，大眾逐漸明白，山海公共風景從非免費肆意取用的資源，享受風光的同時必然伴隨守護的責任。西貢也會以此為契機，重新規劃空間功能分區，結合專業環保建議，思考季節性局部封閉、劃設專屬生態保護區的可行路徑，用科學限流、有序導覽替代無序放任的野遊模式。兩地之間的文明溝通也會持續加溫，通過前置的法規與保育理念宣傳，減少認知誤差，讓跨地域的出行交流多一份理解與克制。

熱鬧的假期終將落幕，暴雨過後人潮也會慢慢散去，但真正珍貴的，是治理留下的長久痕跡。短期的節日整治只是開端，後續常態化的海岸養護、生物棲地監測、精細化營地管理，才是守住美景的關鍵。西貢純淨的山海，是難得的自然稟賦，一時的遊玩歡樂不該以長久的生態破壞為代價。以溫和的勸導潤化人心，以明確的規則守住底線，讓文明旅遊扎根日常，讓生態保育成為常態，才能讓這片海岸的風光，歷經歲月、始終美好。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長，全國工商聯客座教授。



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