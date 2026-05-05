來稿｜油價波動牽連百業　紓困措施宜更全面　趁機推動綠色轉型

來稿作者：林世豪



政府針對油價波動推出每公升柴油補貼三元的措施，對運輸業者確是「及時雨」。然而，不少中小企反映，即使沒有直接使用柴油，經營成本依然顯著上升。以超市售賣的包裝食品為例，麵粉、農產品、包裝材料等的價格無一不漲——這揭示能源成本上漲牽連各行各業，值得我們深思針對油價波動措施的全面策略。



中游環節的隱形壓力

從中東油田到香港的超市貨架，能源成本的傳導鏈條遠比表面複雜。化肥價格飆升推高農產品成本；塑膠原料上漲令包裝開支大增；建材、冷鏈物流的能源消耗亦節節攀升。這些中游物資的成本激增，雖不在柴油及隧道費補貼的直接覆蓋範圍內，卻正透過供應鏈層層傳導，最終反映在零售物價之上。

中小企業承受的壓力尤為明顯。它們既難以壓低採購成本，又無法將價飆全數轉嫁消費 者，利潤空間被前後擠壓。若中東局勢持續緊張，這種結構性壓力將持續發酵。

採取更全面的支援措施

我們建議政府在現有基礎上，考慮採取更具系統性的紓困措施。首先，適度提高利得稅減免額度、加快退稅進度，可直接改善企業現金流，讓企業有更大空間消化成本壓力。同時考慮豁免或減免商業登記費、水費及排污費等政府收費，為中小企提供即時支援。

其次，能源補貼宜更全面。政府已計劃進一步將支援延伸至石油氣的士、公共小巴及學校私家小巴，方向值得肯定。然而，部分行業如電油電單車物流同樣面對燃料成本上升的壓力，若能逐步納入支援範圍，將有助提升政策的整體周延性。

考慮到中東局勢的不確定性，現時兩個月的支援期限需有更大彈性。正如特首所言，我們對油價走勢「不敢抱以幻想」。若能建立透明的延期評估機制，讓企業能據此作出合理規劃，將有助穩定商界信心。

把握時機推動綠色轉型

油價震盪提醒我們，過度依賴化石燃料確實存在風險。這正是推動綠色轉型的契機。

政府在本年度財政預算案中調整了部分電動車優惠政策，原意是在能源市場相對平穩時優化資源運用。然而，隨着中東局勢變化，能源格局已經轉變。我們建議政府可考慮適時檢視相關政策，重啟「一換一」電動車計劃並延長至五年，同時重啟「EV屋苑充電易資助計劃」並放寛申請條件，擴大充電網絡覆蓋。訂立清晰的中期目標，例如年內將私家車電動車表例提升至五成，將為2035年停售燃油私家車的政策目標奠定基礎。

商用車隊的電動化同樣具有長遠意義。貨車、的士、物流車輛逐步轉用電力，將有助降低對進口燃油的依賴，減輕未來油價波動的影響。我們建議政府可考慮將現有對電動巴士和的士的支援擴展至電動小巴，加速這項重要轉型。

能源成本的影響遍及供應鏈條的每個環節。政府現時對運輸業界的支援措施方向正確，但若能在紓困覆蓋面和綠色轉型上更進一步，既能即時穩住各行各業，更能締造具韌性及可 持續的能源結構，讓香港從容應對未來地緣政治變局和能源市場波動，在新時代挑戰中保持競爭優勢。

作者林世豪是香港工業總會主席。



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