來稿｜莫讓生態旅遊變災難　用教育與制度守護海岸

來稿作者：羅浚軒



近年郊野與海岸愈來愈受歡迎。過去一年，全港接待旅客近5,000萬人次，愈多人選擇到麥理浩徑、塔門、橋咀島等地露營、浮潛、觀星；生態旅遊確實帶動地方經濟。但同時，當人流在短時間高度集中，誤踩珊瑚、堆積垃圾、滋擾野生動物等問題便更容易再度浮現。清明及復活節長假期間，西貢東郊野公園一帶人流顯著增加，部分時段出現擠擁情況，相關生態問題亦再被關注。



現值五一黃金周，漁農自然護理署亦已在橋咀島等熱門地點加強人手巡查及現場管理，應對預期增加的人流。然而，單靠短期加派人手難以解決「高峰人流常態化」帶來的結構性壓力。問題不在於「發展」本身，而在於我們能否用制度把發展的承載力、風險與保育放在同一張設計圖上；而在這張設計圖中，最關鍵的是：把環境教育做深、做實、做得能夠即時改變行為，同時讓管理資源用得更精準。

應完善治理與場地設計

以海岸活動為例，旅客造成的破壞往往並非惡意，而是「資訊不足＋場地限制＋即時糾正缺位」所致。比如在淺水區浮潛或涉水時，若缺乏清晰入水點、路線引導，或現場缺少即時提醒，就可能出現誤踩珊瑚；而垃圾問題常與停留時間、設施可及性（垃圾/回收位是否足夠、位置是否可見）、以及離場便利度不足有關。

從社工視角觀之，當人置身壓力情境（人多、趕行程、視野受阻、想快速完成拍攝/體驗）時，自律未必能夠穩定發揮。真正要做的是把「正確選擇」變成更容易、更直觀、成本更低的選擇：也就是把保育轉化為可操作的行為指引，而不只停留在「請勿」宣示。

把「用者自付」綁定教育

政府擬在西灣及鹹田灣試行預約及收費措施，方向正確：受歡迎景點若能以「用者自付」提升管理能力，確實可紓緩高峰壓力。但要讓制度真正有效，就必須避免「收費＝管理能力提升」的單向邏輯，而應確保收入做到兩個清晰用途：一是現場教育與人手到位，包括巡查、導賞/環境教育大使、即時指引，讓旅客在進入高風險位前就得到足夠協助；二是環境修復與監測，包括清潔、珊瑚保護及（視情況）修復工作、環境監測與數據跟進，令管理能夠持續。

當旅客付出的費用能被看見「用在教育、清潔、修復與監測」上，行為改變才更容易建立，亦更容易形成社會共識：保育不是負擔，而是公共服務。當旅客付出的錢能被看見是用於清潔、巡查、修復與監測，教育就更容易建立，行為改變也更具可持續性。

把「即時教育」放到現場

長假高峰時段，旅客的注意力有限；宣傳品如果只放在入口，往往追不上現場情境。建議在高風險熱點（珊瑚密集、易誤踩、垃圾易堆積的地方）做到三個「即時化」：

第一，張貼三句話指引：你可以做什麼／不要做什麼／如果看到珊瑚或垃圾要怎樣處理。第二，增加行為友善設計：清晰入水點、可見動線、減少踩踏。第三，增加垃圾與回收位密度，並標示清楚分類。另外，可實行人力＋科技的混合支援，在不影響私隱前提下，於高風險位加裝適度監察或數據採集，提升即時糾正與取證能力，巡查人員則更快聚焦在問題地點。環境教育不是「講一次」，而是「教得更貼近、提示得更及時、支援得更到位」。

將社交平台納入教育

近期亦有個案反映，旅客可能因社交平台的分享而產生誤判，例如有機會出現在海岸活動時採捕海洋生物並上載分享，引起保育人士憂慮。重點在於，即使單一行為未必在短時間造成明顯破壞，但社交媒體的擴散會放大模仿效應，導致資源受累積性影響。

因此，除了現場提示，亦建議同步推出「負責任分享」指引，例如不觸碰、不採集、不破壞的行為標準；鼓勵分享「海岸環境」（觀賞而非取用）；對高風險或常見誤解行為，以簡短科普方式即時回應，降低誤信與從眾。當社交平台的「可見內容」轉向支持友善行為，教育就能從現場延伸到日常。

保育要變成可運作制度

目前郊野與自然資源由不同部門分別管理，當人流管控、交通配套及現場執行需要協同時，協調成本會相應增加。對旅遊壓力較大的區域，可在政府規劃與監管把關下，逐步引入具經驗的專業機構參與導賞、設施維護與環境管理；並在合約中加入「收益回饋保育」要求，逐步建立「保育創值」的可持續模式。長遠而言，若北部都會區等新發展能結合保育與優質生態體驗（低密度、高質量、重視保護界線），旅遊競爭力就能建立在自然價值之上，而非消耗自然價值。

讓生態旅遊走得更穩更遠，關鍵不在於「發展或保育二選一」，而在於制度把兩者真正連接：科學限流、教育、科技監察、專業管理與收益回饋。當珊瑚不再因誤踩而受損、垃圾不再因設施與教育不足而堆積，旅客也會得到更安全、更有質素、更能自豪地分享的體驗:這才是城市與自然共存的長遠答案。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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