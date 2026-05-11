來稿｜準社工看勞工權益與社區發展：氣候變化高溫挑戰與公平保障

來稿作者：羅浚軒



面對氣候變化導致香港極端高溫日數持續增加的趨勢，勞工處於2026年4月20日起優化《預防工作時中暑指引》中的「工作暑熱警告」系統，正式整合天文台新增的9個暑熱指數監測站數據，令警告觸發機制更能反映全港不同地區的實際暑熱情況，進一步加強對勞工健康的保障。



根據香港天文台數據，2025年本港錄得53個酷熱日及54個熱夜，均位列有紀錄以來第三高；全年平均氣溫亦為有紀錄以來第六暖的一年。踏入2026年，受全球暖化及可能出現的厄爾尼諾現象影響，極端高溫日數預料會繼續增加。這些變化不僅加劇城市熱島效應，更對戶外及體力勞動者構成嚴重健康風險。基層工人長期暴露於高溫環境，容易出現中暑、熱衰竭等問題，甚至危及生命，凸顯保障勞工健康與氣候公義（Climate Justice）的重要性。

優化後的工作暑熱警告機制

新安排維持黃、紅、黑三級警告：

黃色警告（暑熱指數30–32）：提高警覺

紅色警告（32–34）：需採取進一步防暑措施

黑色警告（34或以上）：實施最高風險防護行動

勞工處於2023年5月推出工作暑熱警告系統，最初僅依據京士柏單一監測站數據，2024年曾將黃色警告與天文台「極端酷熱天氣」警告掛鈎。多年來，勞工團體一直批評單一站點數據未能全面反映各區微氣候差異，尤其對建築、地盤、物流及清潔等高風險行業的基層勞工影響重大。在氣候變化加劇下，保障勞工健康已成為迫切的公平議題，基層工人往往因工作性質無法避免高溫暴露，需更精準、具針對性的保護措施。

除京士柏氣象站數據外，若其餘9個監測站中有至少4個達到相同級別，即使京士柏未達標，勞工處仍會發出相應警告。僱主須即時按警告級別，為員工提供遮蔭休息區、補充飲用水、調整工作時間等防暑措施。新增監測站包括：赤鱲角、跑馬地、天文台、滘西洲、九龍灣、沙田、濕地公園、黃竹坑，以及原有的雙魚河等，全港監測網絡增至10個點，顯著提升地理代表性。

勞工團體提兩大訴求

勞工處於2023年推出工作暑熱警告系統，僅依據京士柏單一站點數據，多年來備受勞工團體批評未能全面反映各區微氣候差異。2024年曾將黃色警告與天文台「極端酷熱天氣」警告掛鈎，今次優化是回應氣候變化加劇下的實際需要。勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢表示，是次更新是善用天文台新增科學數據的務實做法，將有助更準確反映全港熱壓力水平。勞工處會持續監察系統表現，並在累積更多數據後作深入檢視。

樂施會等勞工倡議團體歡迎這項進展，認為採用多站數據已是「向前邁進的一步」，能更準確保障基層勞工。但他們同時指出仍有改善空間，政策研究提出兩大訴求：

第一，盡快推行「工作地點為本」的暑熱警告，讓企業按個別工地或場地實際情況進行監測，尤其適用於地盤、物流及戶外清潔等工作。

第二，將中暑正式納入職業病範疇，方便受影響工人獲得醫療及補償保障。樂施會早前建議建立「全港性－地區性－工作地點為本」三級警告框架，並會繼續推動全面落實。

從氣候變化看高溫對基層勞工的影響

作為準社工，我特別關注極端高溫對不同工種勞工的直接衝擊，而非僅限於傳統自然災害。這已成為氣候變化背景下日益迫切的勞工健康與公平議題。 清潔工、保安、物業管理及大廈相關從業員等基層工人，長時間暴露於高溫環境，工作風險尤為明顯。以清潔工為例，他們不僅要在大廈內工作，還需在街道、垃圾收集站等戶外或半戶外環境作業。夏季高溫下，汗流浹背、身體勞損、中暑等問題時有發生。保障這些勞工的健康權益，不僅是捍衛勞工權利，更是追求氣候公義的具體體現：確保弱勢群體不會在氣候危機中承受不成比例的負擔，同時兼顧代內與代際公平。

在可持續發展目標框架下，我們需要推動建立具韌性的社區（Resilient Community）、積極氣候行動（Climate Action），以及透過氣候適應策略，建構更人性化的社區支持網絡。這正是社工在氣候倡議中的關鍵角色：連結個人、社區與政策層面，促進公平轉型。筆者曾於假日參與青年氣候倡議活動，導師以「清潔工」為切入點的討論，與社工課程中的社區發展（Asset-based Community Development）知識高度契合。資產為本社區發展（Asset Based Community Development, ABCD）是一項可持續社區主導發展策略。除了在特定社區內的動員外，資產為本社區發展亦關注如何將微觀資產與宏觀環境連結起來。資產為本社區發展的吸引力在於其理念，它認為社區能透過找出並動員既有但往往不獲認可的資產來回應並創造本地經濟機遇，從而自行推動發展過程。

資產為本社區發展建基於社區既有的資產上，並集合個人、社團、機構以建立其資產—而非着眼於其需要。在集合個人、社團、機構以建立共同資產前 (Bridging, Bonding and Linking)，需先利用一段長時間來確認其資產所在。然後將獲確認的個人資產與對該項資產有興趣或需要的人或團體配對，重點在於開始利用社區既有的資產。在石塘咀等地區的實地觀察中，我看到的不只是問題，相反，我看到的是社會資本（Social Capital）的展現：工友願意分享工作環境的困難，也懂得善用資源進行回收，甚至從日常工作中發現「執到寶」的優勢。例如，大家可能會聯想到「清潔工亂扔垃圾被檢控」或「垃圾站環境惡劣」等刻板印象（Stereotype）。

但我曾實地觀察垃圾收集站，發現情況並非如此簡單。這些觀察提醒我們，社區發展不能只停留在問題描述，更應發掘基層群體的潛能與聲音。社區發展不能只停留在問題描述，更應發掘基層群體的潛能與聲音。透過跨界別合作與社區參與，我們與同學共同策劃氣候倡議計劃，推動政府及持分者採取更果斷的行動，配合香港2050年前實現碳中和的目標，並致力將全球升溫控制在攝氏1.5度以內。

共建更具韌性、公平勞工權益的香港

五一勞動節之際，是次工作暑熱警告系統的優化，回應了多年來提升地理代表性的呼聲，在氣候變化加劇的背景下，有助減低勞工健康風險。然而，要真正做到全面保障，最暴露於高溫微環境的基層工人仍需更針對性的措施，包括地區層面及工地現場監測。高風險行業從業員（建築、物流、戶外工程、清潔等）宜持續留意勞工處最新指引。氣候危機下，強化勞工健康保障，不僅是職業安全議題，更是維護社會公平的必要步驟。讓我們從關注基層勞工健康開始，將氣候倡議化為實踐行動，共建更具韌性、公平勞工權益的香港。

青年氣候倡議培訓鼓勵我們將個人興趣（Personal Interests）與課堂所學的公共政策倡議技巧（Public Policy Advocacy）結合，與同學共同策劃及推行氣候倡議計劃。透過跨界別合作與社區參與，我們積極推動香港政府及相關持分者採取更果斷、積極的氣候行動，共同促進氣候公義。氣候變化已是全球及本地共同面對的迫切議題（Pressing Issue）。歡迎大家一同探討，如何將氣候倡議化為實踐行動（Climate Action），從關注基層勞工健康開始，共建更具韌性、公平的香港。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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