園遊．杏林｜公營醫療收費改革見成效　助貧困急症　保危疾重病

園遊．杏林｜王耀忠醫生



公營醫療收費改革年初順利實施至今，已踏進第五個月。猶記得改革推行初期，引起社會不少討論。誠然，調整任何公共服務費用，總會引來社會熱議。公眾長年以來習慣低廉、較易負擔的公共服務開支，難免對調整收費有不同意見。但當公營醫療收費改革能有效導向病人改變行為，例如減少濫用急症室；加上在「有加有減」、「能者共付」原則下調整供需，減少浪費，集中資源於真正有需要的市民身上，市民終能明白我們的初心──精準投放醫療資源，加強保障「貧、急、重、危」病人。



為確保不會有市民因經濟原因而得不到適當醫療服務，醫管局一直設有醫療費用減免機制。作為收費改革其中一項重要措施，醫管局進一步擴大了醫療費用減免機制，放寬申請資格、涵蓋範圍和期限。截至今年3月底，醫管局已接獲逾24萬宗醫療費用減免申請，其中已批出逾22萬宗，是改革前全年約1.4萬人的16倍，可見受惠人數大幅增加。

除擴大醫療費用減免機制外，醫管局今年初亦透過收費改革引入一項全新措施，就是設立全年收費上限1萬元，無需經濟審查，全港市民若有需要皆可申請及受惠。這是醫療費用減免機制以外的第二層保障，有助為重病及長期病患者提供更全面財務保障，避免因病致貧，減輕持續治療帶來的經濟壓力。截至3月底，醫管局已批出2,900多宗全年收費上限一萬元的申請。

其中一個個案，病人於去年10月經急症室入院，接受切除腫瘤手術，其後留院跟進白血病治療。至今年2月底，醫療費用達1萬元上限後，病人申請並獲批「全年收費上限」，今年往後的醫療費用便可獲豁免。病人至3月底仍未出院，他原本需要支付3.2萬多元醫療費用，但因受惠於「全年收費上限」，病人不用繳付往後的合資格醫療費用，收費由3萬多元大幅調低至1萬元上限，大大減輕了長期接受治療所帶來的經濟負擔。

此外，收費改革亦放寬了撒瑪利亞基金資助的經濟審查準則，加強對於包括來自中等收入家庭的危疾患者的藥械支援，降低了部分受安全網保障的病人用藥的分擔額，甚至有部分病人更由以往的不合資格，變成合資格獲得資助。今年初至3月底與去年同期比較，撒瑪利亞基金藥物及非藥物項目獲批資助額分別上升約兩成及一成，至6.2億元及1.1億元。其中一個個案是一名腎病病人，其3人家庭收入每月近6萬元，可動用資產約30萬元，去年在放寬撒瑪利亞基金資助經濟審查準則前，病人用藥分擔額達5.2萬多元，但在放寬後，病人分擔額大大降低至9,800元。

但凡改革均需要勇氣與決心，一鼓作氣，落實有效措拖，完善醫療系統。收費改革核心目標是加強保障「貧、急、重、危」病人，改革實施後，政府仍然維持高度資助公營醫療服務，而改革所得額外收入亦會全數投放於公營醫療，幫助更多有需要的市民。醫管局會按機制定期檢討收費調整安排，循序漸進地繼續推進收費改革，確保公營醫療系統的可持續性，既要財政可持續，亦要醫療質量可持續。我們會繼續以時間證明，用數據說話，向廣大市民負責到底。

作者王耀忠醫生是醫院管理局聯網服務總監。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

