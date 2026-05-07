楊莉珊｜地緣陰霾下逆勢爆發　香港首季GDP遠超預期

來稿作者：楊莉珊



香港經濟迎來近五年最強勁的「開門紅」。政府統計處昨日（5月5日）公布的2026年第一季本地生產總值（GDP）預先估計數字顯示，本港GDP按年實質上升5.9%，不僅遠超市場預期的約3%，更較去年第四季的4%明顯加快。經季節性調整後按季亦實質上升2.9%，顯示增長動能強勁。這一數據打破了地緣政治緊張的陰霾，主要受惠於AI帶動的出口狂潮、強勁的私人消費及持續活躍的跨境金融活動。



首季經濟表現「量價齊升」

香港首季經濟表現可謂「量價齊升」，GDP各個主要組成部分均呈現加速態勢，顯示復甦基礎更為穩固。外貿引擎重燃：AI與轉口貿易雙輪驅動。首季貨品出口實質大升23.8%，進口亦升29.9%，反映全球對人工智能相關電子產品的強勁需求，以及香港作為轉口港的活力恢復。數據顯示，出口至內地、東盟及歐美的電子產品均錄得雙位數增長，顯示香港成功抓住了全球科技供應鏈重組的機遇。

本地固定資本形成總額連續兩季保持雙位數增長，首季更進一步攀升至17.7%。這背後不僅有企業對AI設備的投資，更有中東資本及家族辦公室在複雜地緣政治環境下，將香港視為「安全港」而增加的實體投資。樓市與股市的交投回暖，也帶動了相關領域的投資 。

私人消費開支按年升5%，增速較上一季翻倍。這得益於失業率維持低位、就業收入溫和增長，以及資產市場回暖帶來的財富效應。訪港旅客人次持續增長（如「五一」假期客流創新高），進一步為零售、餐飲及酒店業注入動力，服務輸出首季實質上升3.5%。

結構性機遇和AI基建爆發期

此前市場（如港大預測為3.3%）普遍擔憂2月底爆發的美以伊中東緊張局勢會拖累首季增長，但結果卻大相逕庭。這背後存在兩大關鍵邏輯：

一是負面因素轉化為結構性機遇。中東局勢雖然推高了能源價格和不確定性，但部分國際貿易和資金流為規避風險，反而加速流向相對穩定的遠東地區，香港作為國際金融中心和自由港意外獲益。企業為應對供應鏈風險而提前備貨（庫存增加），也推高了短期的貿易數據。

二是全球AI基礎設施建設處於爆發期。香港憑藉其緊密聯繫內地與全球市場的優勢，在芯片、伺服器等高端電子產品貿易中佔據重要節點。這一結構性需求強勁到足以暫時抵消地緣政治的負面影響。

下半年增速將趨於溫和

儘管首季數據亮眼，但政府與分析機構對全年展望仍保持審慎樂觀。若衝突長期化或升級，將導致全球金融市場持續波動，並通過貿易渠道傳導至香港。基於高基數效應，首季23.8%的出口增速難以持續，下半年增速可能回落至溫和區間。

2026年首季5.9%的增速，是香港經濟在外部風高浪急中展現出的強大韌性。這不僅僅是數字的反彈，更是「AI貿易+跨境金融+旅遊消費」新三角動力初步形成的標誌。然而，在中東這隻「黑天鵝」未完全飛走之前，企業與投資者仍需繫好安全帶。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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