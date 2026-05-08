來稿｜香港穩定幣：如何在流動中鎖住安全？

來稿作者：黃俊文



香港特區政府制定了穩定幣的監管法規，《穩定幣條例》下的穩定幣發行人監管制度於2025年8月1日實施，發行法幣穩定幣的業務成為一項須取得牌照的受監管活動，以提升香港作為國際金融中心的優勢。發行以港元為基礎的穩定幣，是香港加密貨幣行業發展一個可預見的里程碑。



泰達幣優勢值得學習

泰達公司發行的穩定幣泰達幣（USDT），目前最受市場歡迎的。第一個特徵是在主要加密貨幣網絡上發行這些穩定幣，以確保其流動性和可兌換性。選擇合適的網絡對於平衡這些穩定幣的流動性與風險至關重要。第二個特徵與凍結功能有關，這是贏得公眾對加密貨幣（尤其是穩定幣）信心的最重要功能。

由於香港的穩定幣法案主要關注由法定貨幣支持的加密貨幣，本文將重點討論法幣支持的加密貨幣，而非加密資產支持、商品支持或算法加密貨幣。法幣支持的穩定幣是一種數碼資產，旨在與傳統貨幣保持1：1的價值比例。

根據香港金融管理局（金管局）的監管框架，任何穩定幣發行人均需滿足最低的財務要求，例如2,500萬港元的實繳股本或流通穩定幣總額的1%，以較高者為準。這表明，由於香港實行聯繫匯率制度，穩定幣可以由港元或美元支持。不少分析認為，該指引亦鼓勵發行以港元、美元或離岸人民幣支持的穩定幣。目前的儲備金額及儲備資產的多樣性，在傳統金融框架內提供了良好的基礎和穩定的風險緩衝；但要成功發行穩定幣，還需要更多先決條件，例如在主要加密貨幣網絡上發行。

選擇加密貨幣網絡至關重要

選擇在哪些加密貨幣網絡發行穩定幣對於吸引資金和資本至關重要。加密貨幣行業中的「加密貨幣網絡」代表一條可任意加入的區塊鏈，允許錢包或地址持有人之間進行互動。任何創建屬於該鏈的錢包或地址的持有人，都可以在鏈上進行交易、轉賬或其他商業活動。因此，各個網絡的普及程度直接影響任何穩定幣的效用和使用率，由此可見，本港準備發行的穩定幣應盡可能在多個區塊鏈上流通。

以泰達幣（USDT）為例，泰達幣在以太坊（ERC-20）和索拉拉（Solana）等網絡上發行了其穩定幣。這些網絡因其在所有加密貨幣中具有極高的交易量和交易價值而被公認為受歡迎的網絡。與僅允許比特幣交易的比特幣網絡不同，這些網絡不僅允許交易各類穩定幣（如泰達幣、美元幣（USDC）以及即將推出的香港穩定幣），還允許建立許多金融產品，如智能合約和非同質化代幣（NFT）。其成熟生態系統的完整性也為穩定幣的發展提供了良好的基礎。這些網絡擁有大量可供投資的數碼資產和眾多去中心化應用程式（dApps），並支持去中心化金融（DeFi）。

此外，選擇合適的網絡也是為了符合安全和合規標準。並非每一個受歡迎的網絡都代表着穩定和安全的商業環境。即使是受歡迎的網絡，每天也可能發生犯罪活動。例如，波場（Tron）網絡的日交易量通常超過200億美元。然而，美元幣（USDC）的主要發行商Circle Internet Financial因內部合規風險，決定於2024年停止在波場網絡上發行其代幣，並於2025年2月全面終止了所有在波場網絡上的商業活動。

凍結代幣是資產追回必要功能

在這些網絡上建立穩定幣的另一個優勢是，發行人擁有完善的穩定幣凍結機制，以便針對任何潛在的詐騙或犯罪活動進行資產追回。

USDT以具備這種代幣凍結能力而聞名。其發行公司泰達在其位於波場和以太坊等區塊鏈上的中心化智能合約中設置了黑名單功能，可根據法定執法機構的要求凍結任何錢包中的穩定幣。此功能在維持穩定幣的穩定性方面發揮了重大作用，防止其成為洗錢工具，並符合金融行動特別工作小組（FATF）和「認識你的客戶」（KYC）的標準。

加密貨幣詐騙全球損失170億美元

根據FATF建議的C部分（特別是第5、6和7項建議），任何虛擬資產服務提供者（VASP）——在香港的情況下，很可能也是穩定幣發行人——當發現資金與恐怖融資犯罪、與恐怖主義和恐怖融資相關的定向金融制裁，或與防擴散相關的定向金融制裁有關時，應在合理時間內採取相應措施，包括制裁或立即凍結該代幣或資金。

事實上，不只恐怖分子，不少犯罪分子或詐騙者喜歡透過不同的穩定幣（如USDT）進行洗錢，以轉換其犯罪資產或非法收益，從而避免其他加密貨幣的價格波動。因此，將這種凍結功能作為穩定幣的標準，將使透過法律行動進行資產追蹤和追回成為可能。這顯然提升了使用特定類型加密貨幣的信譽與可靠性。

根據網絡安全和反加密欺詐領域的頂尖公司Chainalysis的數據，加密貨幣詐騙在2025年達到了創紀錄的水平。據估計，全球損失飆升至170億美元。為了控制這種可預見的風險不在香港發生，所有香港穩定幣發行人都應在提高流動性與保障加密貨幣安全之間取得平衡，而遵循泰達公司的標準將有助於防範這些風險。

作者黃俊文是風險顧問公司分析師。



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