來稿｜煙火不滅，繁華不息——尋覓香港街市裏的人間溫度

來稿作者：王慧娟



在香港，摩天大樓刺破雲霄，金融脈搏跳動全球，國際都市的光鮮名片世人皆知。但真正讓這座城市鮮活溫熱、充滿生命力的，從來不止中環的霓虹與尖沙咀的璀璨，而是散落在街巷角落的街市。百年露天市集、電車穿行的街巷市場、跨國食材匯聚的傳統街市，它們以不同面貌承載着香港的市井日常，在中西交融、新舊共生的煙火氣裏，勾勒出國際都市最動人的人間底色。



中環百年露天的嘉鹹街市集

中環，是香港的金融心臟，西裝革履的精英步履匆匆，奢侈品店鋪鱗次櫛比。而幾步之遙的嘉鹹街市集，卻藏着與摩天大樓截然不同的慢調煙火，作為香港現存少有的百年露天街市，它的歷史幾乎與香港開埠史同步，見證着香港從漁村到國際都會的蛻變。

這裏沒有精緻的裝修，只有錯落的檔口、濕漉漉的石板路和黃澄澄的暖光。街道交錯的市集裏，卑利街、結志街、嘉鹹街的攤檔連成一片，一邊是擺放整齊的新鮮蔬果、活蹦亂跳的魚蝦，一邊是傳承數十年的老字號店鋪——1917年創立的九龍醬園，以傳統工藝釀造醬油，醬香醇厚；鏡記粉面食品每日現做面條，勁道十足。外籍傭人與本地阿婆並肩挑選食材，討價還價的粵語、英語交織，老牌店鋪的傳統手藝與中環的國際化氣息在此碰撞，毫無違和感。

百年間，中環的天際線不斷被刷新，嘉鹹街市集卻始終守着這份煙火：舊檔口堅守傳統，新攤檔融入創意，本地食材與進口雜貨相鄰而設。它像一個時光節點，在繁華的金融區中心，留住了香港最原始的市井記憶，也詮釋着國際都市新舊共生的包容底氣。

古老電車穿行的春秧街街市

如果說嘉鹹街的煙火是「懷舊」，那么北角春秧街街市的煙火便是「鮮活」——這裏是香港唯一有電車穿行的街市，叮叮車的復古綠身影與七彩攤檔交織，構成香港獨一份的魔幻市井圖景。

北角，作為港島與九龍交融的區域，本身就帶着多元氣質，春秧街將這份多元推向極致。清晨，當第一班叮叮車從英皇道拐進內街，街市便徹底蘇醒：兩旁的攤檔支起紅色、黃色的遮陽傘，蔬果堆成小山，紅彤彤的番茄、綠油油的青菜、金燦燦的芒果色彩濃烈；海鮮檔的水箱裏，蝦蟹遊動、鮮魚蹦跳，水花濺在石板路上，帶着鹹鮮的海味。

最動人的，是電車與市井共生的日常：電車緩緩穿行在狹窄的街巷，攤主熟練地收起擋路的筐籃，街坊側身避讓，電車的「叮叮」聲、攤主的叫賣聲、顧客的談笑聲交織在一起。這裏的顧客，有本地老街坊，有外籍居民，也有慕名而來的遊客；食材裏，既有香港本地的新鮮時蔬，也有東南亞進口的熱帶水果、內地運來的乾貨。沒有刻意的迎合，只有自然的交融，這份「魔幻又真實」的煙火氣，正是國際都市最生動的日常。

跨國食材匯聚的九龍城街市

九龍城，曾是九龍寨城所在地，如今是香港的「美食秘境」，而九龍城街市，則是這片秘境的食材核心——作為香港歷史最悠久、規模最大的傳統街市之一，近600個檔攤將本地鮮貨與跨國食材融為一體，堪稱香港的「世界食材博物館」。

走進九龍城街市，撲面而來的是包羅萬象的鮮活氣息：一樓的海鮮區，剛從香港海域打撈的石斑魚、龍蝦生猛鮮活，澳洲進口的生蠔、挪威的三文魚整齊排列，腥味與海水的清新交織；蔬果區裏，本地菜心、油麥菜鮮嫩水靈，泰國的榴蓮、紅毛丹，菲律賓的芒果，內地的山竹琳琅滿目。肉類檔、燒臘檔、乾貨檔依次排開，掛着油光的燒鵝、金黃的燒鴨香氣四溢，海味乾貨堆成小山，每一處都透着熱鬧與豐盛。

最動人的煙火不滅亦繁華不息

這裏的煙火氣，藏着香港的「移民底色」與「國際基因」。九龍城聚集了東南亞、內地及外籍居民，街市自然成為多元文化的交匯點：攤主們說着粵語、普通話、泰語、英語等，熱情地招呼來自各地的顧客；本地阿婆買一把菜心，外籍主婦挑一塊牛排，東南亞移民尋覓家鄉的香料，不同的需求在此都被滿足。它沒有中環的高冷，沒有尖沙咀的繁華，卻以最樸實的市井形態，容納了全球風味，見證着香港作為國際都市，「海納百川」的包容與溫度。

香港的動人，從來不是非黑即白的「繁華」或「市井」，而是繁華深處藏市井，市井之中見國際的獨特氣質。嘉鹹街市集的百年堅守，春秧街街市的魔幻交融，九龍城街市的多元包容，這三處風格迥異的街市，是香港煙火氣的縮影。它們沒有摩天大樓的光鮮，卻以新鮮的食材、鮮活的人情、多元的交融，讓國際都市的溫度可觸可感。在這裏，你能看到香港的過去與現在，看到本地與國際的交融，看到繁華背後最真實、最溫熱的人間日常——這，就是香港，一座煙火不滅、繁華不息的國際都市。

作者王慧娟是中國文學博士、戲劇與影視學博士後，作家、詩人、評論家。



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