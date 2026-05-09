來稿｜讓大熊貓回歸保育本質

來稿作者：陳文坪



大熊貓是全世界的珍稀物種，其憨態可掬，討人喜愛。飼養牠雖昂貴，卻是海外許多動物園都想擁有牠而讓訪客「追星」最佳的動物符號。這或許是天性超萌大熊貓的「號召力」吧！回看過去十年來的中美關係，可說是時好時壞，但多時是在競合中出現「走下坡路」。這都是因人事更替、領導層更換而改變。可以這麼說，是因人的做事方式，才是影響中美關係唯一且關鍵的因素。從旁觀者來看中美關係，是人的關係，與動物無關。因此，中美關係，不應繫在大熊貓身上，否則，讓本是憨憨墩墩的大熊貓會變得越來越「沉重」。



成都一對熊貓將赴美生活

4月24日，中國野生動物保護協會公佈，將與美國亞特蘭大動物園開啟新一輪大熊貓保護合作研究。協會稱，在去年與美國亞特蘭大動物園簽署了大熊貓保護國際合作研究協議。根據協議規定，來自成都大熊貓繁育研究基地的一對大熊貓「平平」（雄性）和「福雙」（雌性）將赴美開啟為期10年的大熊貓保護合作，延續兩國人民20多年「熊貓情」。

這是一件好事，更是一項動物保育的深遠意義。東方的熊貓可以到西方國土長居，讓國與國之間的保育工作能更進一步的協作、經驗分享與相互支持，無論是對生物多樣性或動物的福利，都能做得更好，一舉多得。

海外熊貓被提早「解約」

回顧2020年遇上新冠大流行，各地封城鎖國，對旅遊業的衝擊非常迅猛，造成許多動物園的門票收入大幅度減少；加之國與國的各大城市也中斷了航班往來，商業貨運費用井噴式的升高，而身處海外的大熊貓主食物——毛竹進口成了相關業者的一種經濟負擔。

熊貓的食量大，一旦進入冬天，可供熊貓吃的竹子、竹葉就減少，空運費用不斷增加。還有，近年來地緣政治的不斷改變，國與國之間摩擦不時出現，象徵國與國之間友好的大熊貓外交也發生了許多微妙「裂痕」，使飼養熊貓成了一種負擔。

正是如此，旅居海外多地的大熊貓被提早「解約」或結束居留期送回中國大陸還是相繼發生。如加拿大艾伯塔省最大城市卡爾加里動物園、華盛頓史密森學會國家動物園、亞特蘭大動物園、英國愛丁堡動物園、奧地利美泉宮動物園、芬蘭艾赫泰里動物園、日本上野動物園等，都把大熊貓送回中國大熊貓保護研究中心。

讓保育大熊貓回歸本質

無論是中美關係，或中日關係，或中國與其他國家的關係，都必須回到現實，大熊貓只是呆萌動物，可以帶給人們歡樂、有趣的生活氛圍。但並不能助力中美、中日政治互信。互信是政治領袖之間的事宜，是人事問題，而非熊貓能做到的。

保護稀有動物，如大熊貓這類受保護動物，除了將之圈養外，或許沒有其他更好的辦法。為了生物多樣性，讓世界上有能力飼養的動物園參與大熊貓的保育工作，是人類的共同責任。

日前，中方外交部發言人回應大熊貓赴美，指大熊貓是中國的國寶，也是世界人民友誼的使者和橋樑。我們相信新一輪中美大熊貓保護合作，將為促進大熊貓健康福祉，提高大熊貓等瀕危物種的保護能力，推進全球生物多樣性保護和增進中美人民友誼作出新的貢獻。

既然如此，減少意識形態的干擾，讓保育大熊貓工作回歸動物保育研究方面層次，對祖籍國與居留國的友好、對大熊貓本身的生活福祉，都能取得兩全其美，也能減輕大熊貓旅居他國時的「負重」。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

