來稿｜88.6%支持「謹慎責任」　還要等待什麼共識？

來稿作者：陳仲邦



環境及生態局於2019年公布一份「提升動物福利的建議」的公眾諮詢結果，顯示有88.6%的受訪者支持引入「謹慎責任」原則。然而，昨日（5月6日）立法會會議上，謝展寰局長回應林琳議員的質詢時，卻聲稱社會「未有共識」。



「謹慎責任」透過早期介入避免惡化

為何「謹慎責任」如此重要？香港現行法例存在一個重大漏洞——執法部門必須等待動物受傷、表現出痛苦之後才能介入，然而那時已為時過晚。「謹慎責任」的意義在於將保護界線向前推移，由「已遭受傷害」提前至「未獲妥善照顧」即可介入。英國引入此制度後，執法人員可以在動物尚未受傷時發出改善通知書，絕大多數個案無需進入檢控程序。

立法會上，局長表示有人擔心立法後容易觸犯法例或會棄養動物，實屬誤解——該制度正是透過早期介入與教育來避免問題惡化，而非一刀切地懲罰飼主。

我們並非沒有提供意見。我們曾於2025年與局長面對面開會，提出務實方案：先將動物分類——食用動物、競賽動物、伴侶動物、水產動物等，從最容易達成共識的類別開始推行「謹慎責任」。貓狗等伴侶動物最為普遍、共識最高，理應優先推行；龜類作為常見寵物，香港有大量飼養者與資深學者能夠提供專業意見，同樣可以率先實施。爭議較大的動物種類則留待後續處理。關鍵在於，必須立即訂立明確時間表，不能再以種種理由推延。

「動物救助」首次寫入中國基礎教育

我們的倡議也從未停步。我曾聯同「動物福利關注聯盟」的成員前往安徽合肥，與全國人大代表、安徽省農業科學院副院長趙皖平教授團隊進行交流。

趙教授是「中國動物福利公益推廣大使」，推動動物保護立法已超過十年。他於2017年聯同50多位全國人大代表，提交了中國首部農場動物福利立法的議案；此後每年全國「兩會」期間均提交相關議案——2019年提出《伴侶動物保護和管理法》，2020年提出《動物保護法》，2021年建議將虐待動物納入治安管理處罰法，2022年建議將生命教育納入中小學教材，2023年建議將善待動物納入文明城市評比標準，直至今年2026年，他仍然呼籲規範寵物診療及醫療廢物處置。

最令人振奮的是，他的生命教育建議已獲教育部採納——2022年，「動物救助」正式列入中小學義務教育勞動課程，這是中國首次在基礎教育中寫入救助動物的內容。

以教育培養下一代對生命的尊重

我們「龜途」一直大力推行生命教育。我們深信，要真正改變動物的處境，立法只是其中一步，更關鍵的是從源頭做起、由教育着手，培養下一代對生命的尊重。

我們多年來走進校園，透過動物救援的真實故事，教導學生認識動物福利、尊重生命，理解「謹慎責任」的精神——不是等待動物受苦才加以補救，而是一開始就用心照顧每一個生命。這一理念與趙教授將動物救助帶入國家課程的努力一脈相承。是次交流中，我們特別就生命教育的推廣經驗互相借鑑，期望能將內地的成功經驗帶回香港。

趙教授曾指出，城鎮寵物數量已超過一億隻，寵物已成為家庭成員，社會對虐待動物行為的容忍度持續下降，相關法律「遲早會出台」。而他所面對的困難與香港相同——業界存在分歧、政府步步為營——但他以實際行動告訴我們，堅持不懈終將推動改變。

香港動物遭遇的不幸處境刻不容緩。政府必須立即訂立時間表，分階段、分類別落實「謹慎責任」，不能無限期地以「意見分歧」作為擋箭牌。88.6%支持、0.6%反對，社會共識早已存在，問題只在於政府是否有決心付諸實行。

作者陳仲邦是動物救援組織「龜途」創辦人。



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