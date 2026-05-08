季霆剛｜是誰放縱日本的野心？

來稿作者：季霆剛



一份斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新報告顯示，由於美國盟友對美國是否會履行其安全承諾感到「日益增長的不確定性」，2025年亞太地區的軍費開支增速創16年來新高。SIPRI近日發布的年度軍事開支報告指出，2025年全球軍事支出總額達到2.89兆美元，較2024年增長2.9%，顯示亞太地區在美國總統特朗普上任後有加快軍事競賽的趨勢。



不少亞太地區國家因特朗普不斷提出苛索軍費的要求而改變了自身的防衛策略，更為依賴自身的軍力，而非美國的駐軍或軍備。這種做法亦合乎了特朗普苛索軍費的效果。日本前防衛大臣河野太郎曾表示，日本在安全方面對美國依賴了「過重的負擔」，而日本自身不想過份依重美國亦合乎了日本高市政府的軍事擴張野心。

日本首相高市早苗一直希望採取軍事外擴政策，而近日日本決定取消長期以來對海外出售致命武器的禁令，這項有爭議的決定受到了竟然受到亞太國家美澳的歡迎，甚至有美國前官員指開放禁令就是指向中國，部份亞太國家為圍堵中國而借日本擴軍之力來抗衡，實令人感到對中日或者亞太地區有小型衝突而感到憂心。

然而在美以伊戰爭中，我們可以認清一些事實。

首先，一旦地區爆發衝突，美國駐軍基地將成為對手所重點攻擊的目標。正如在美以伊戰爭中，美國伊朗及其盟友襲擊了中東八個國家的至少16個美軍目標，導致其中一些目標「幾乎無法使用」，成為了「眾矢之的」。由於現代戰爭已轉型為依賴無人機的作戰，令可以在衛星觀察到的固定的目標如駐軍基地或大型設置成為了攻擊重點，所謂美軍的駐軍作為保障反而成為了危險的受襲目標。

另外，美國高級軍事領導人在美國國會承認，與德黑蘭持續敵對行動已嚴重消耗了華盛頓的飛彈防禦儲備，並將關鍵資產從印太地區轉移出去。美國開始將末段高空區域防禦系統（THAAD）飛彈防禦系統組件和愛國者攔截器從韓國轉移到中東，這都顯示美國的軍備難以應付多個區域的衝突。再者，美國對於轉移這些裝備事前亦無詢問當時國的意見，即美國隨時可以調走所謂的保障，令亞太國家更難以預算以及依賴美國的軍事動向。

從委內瑞拉到伊朗，顯示出美國無視國際法橫行世界到了一個極致，加上特朗普的關稅政策咄咄逼人，令部份亞太地區國家難以跟隨美國的動向。隨著特朗普的訪華以及臨近深圳所舉行的亞太經濟合作會議，美國和其盟友日本對中國將會有更為明確的步伐。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員。



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