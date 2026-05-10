來稿｜霍爾木茲海峽的「膽小鬼遊戲」——美伊終極博弈完了完不了？

來稿作者：區漢宗



霍爾木茲海峽已從地理咽喉，演變為美伊戰略博弈的終極籌碼。這場圍繞航運控制權的對峙，本質上是一場高風險的「膽小鬼遊戲」（Chicken Game），雙方都在賭對方會先退讓，而誤判的代價可能是全球性的經濟衰退與全面戰爭。



「不承認對伊朗武裝部隊的戰術勝利已經變成了戰略失敗」——這正是當前美國（及以色列）困境的寫照。特朗普政府退出JCPOA（伊朗核協議）轉向「極限施壓」，其初衷是通過經濟窒息迫使伊朗政權崩潰或徹底屈服。然而，一個敢於反抗的政權，其抗壓韌性被嚴重低估。極限施壓未能阻止伊朗的鈾濃縮，反而將其逼入牆角，催生了「要麼妥協，要麼戰爭」的二元選擇。

當制裁無法達成政治目標時，軍事選項就成了唯一看似「主動」的手段，但2月28日的襲擊並未摧毀伊朗的報復能力，反而啟動了其非對稱作戰的開關——霍爾木茲海峽。伊朗外長曾言「不會回到過去的狀態」，標誌着伊朗戰略思維的根本轉變。過去，海峽是伊朗的防禦性威懾；現在，它被武器化為進攻性收入工具。

伊朗宣佈海峽通行需經其批准、劃定「安全航道」，實質上是將國際水道主權化，試圖建立「過路費」機制。這不僅是為了彌補制裁損失，更是為了在談判中確立「區域海上員警」的身份合法性。

美軍護航在戰術上成功，但在戰略上陷入被動。護航成本高昂，且每一次美伊艦艇對峙，都是伊朗塑造「美帝霸淩」敘事的素材。美軍擊沉快艇，伊朗就發射導彈；美軍宣佈勝利，伊朗就攻擊阿聯酋。這種「行動—反應」循環，正將美國拖入一場它本想避免的持久低烈度衝突。

另外，美國總統特朗普的決策心理因素，在危機管理中極其危險：以為軍事打擊能快速解決問題，卻未規劃「如果伊朗不投降」的B計劃；試圖通過喊話壓低油價，暴露了其對全球能源市場聯動性的天真理解。這種「既要軍事勝利，又要低油價」的矛盾期望，導致政策信號混亂，讓盟友（如阿聯酋）和對手都難以預測其紅線，顯著提高了誤判風險。

海峽封鎖的「窒息效應」與糧食危機。關閉海峽對全球經濟帶來影響，這一判斷在數據層面得到了殘酷印證。霍爾木茲海峽的「梗阻」已不再是地緣風險，而是實體經濟的物理斷供。根據聯合國貿發會議（UNCTAD）於2026年4月的評估，自2月底衝突升級以來，霍爾木茲海峽的船舶日均通行量從衝突前的約130艘暴跌至個位數，降幅超95%。這條承載全球約21%石油消費量（日均約2000萬桶）的「世界油閥」近乎停擺。

儘管美國釋放戰略儲備，但物理運輸的中斷導致布倫特原油價格一度突破110美元/桶，分析警告若封鎖持續，可能衝擊150美元大關。船隻被迫繞行好望角，航程增加40%，運費與保險費（戰爭險）翻倍，這些成本最終將傳導至全球通脹。

卡塔爾是全球最大的氦氣出口國之一，其出口依賴霍爾木茲海峽。氦氣是MRI核磁共振、半導體製造、光纖生產的關鍵冷卻劑，其短缺將直接衝擊全球高科技與醫療產業鏈。再者，中東是尿素（氮肥）的重要出口地。化肥供應中斷疊加運輸成本上升，將導致全球農業生產成本激增。對於依賴進口糧食的北非、南亞國家（如埃及、巴基斯坦），這不僅是通脹問題，而是潛在的飢荒觸發器，恐怕導致糧食供應不穩定的國家出現飢荒。

局勢的複雜性在於，它不僅是美伊雙邊對抗，更引發了海灣國家內部的戰略分化。阿聯酋投資富查伊拉港（Fujairah）的戰略遠見在危機中顯現價值。通過哈卜善—富查伊拉輸油管道，阿聯酋約70%的原油得以繞開霍爾木茲海峽，直接從阿曼灣出口。這使其在能源出口上獲得了相對沙特、卡塔爾的戰略自主性。然而，這種「繞道」也使其成為伊朗的重點打擊目標。阿聯酋引入以色列「鐵穹」系統並深化與美以同盟，是其生存焦慮的體現，但也進一步將其綁定在「反伊陣營」的戰車上，加劇了地區的代理人戰爭色彩。

停火協議的「疲態」與外交死結，核心在於雙方對「紅線」的定義截然不同。美國的紅線是恢復海峽「航行自由」，且不能接受伊朗徵收過路費或確立控制權。這關乎全球霸權的威信。伊朗的紅線是必須獲得某種形式的制裁解除或經濟補償，並確立對海峽安全事務的發言權。這是政權生存的底線。巴基斯坦等國的斡旋之所以「空手而回」，是因為雙方都認為讓步等同於政治自殺。在這種零和博弈中，停火只是戰爭的間歇，而非和平的開端。

霍爾木茲海峽的對峙，標誌著中東安全秩序的解體。美國的軍事優勢無法轉化為政治解決方案，伊朗的抵抗策略則在將整個地區推向不可控的邊緣。

最可能路徑（高概率）：長期低烈度衝突。美軍繼續護航，伊朗繼續騷擾，海峽處於「半關閉」狀態。全球經濟忍受高油價與供應鏈震盪，直至某一方國內政治發生變局（如美國大選後政策調整）。

最危險路徑（中概率）：誤判導致升級。一次美軍開火擊沉伊朗軍艦，或伊朗成功擊中美軍艦，可能觸發大規模報復性空襲，甚至將以色列、阿聯酋全面捲入，演變為地區戰爭。

外交出路（低概率）：只有在雙方都面臨無法承受的經濟成本（美國通脹失控、伊朗民生崩潰）時，才可能重啟務實談判，但這需要極高的政治智慧與妥協意願，目前看來渺茫。

這是一個「危險的時刻」。霍爾木茲海峽的風浪，不僅是波斯灣的海水，更是全球經濟與安全秩序的壓力測試。當軍事勝利無法帶來戰略勝利，當封鎖成為常態，所有人都是輸家。避免滑向全面戰爭的關鍵，或許不在於誰能贏得下一場海戰，而在於華盛頓和德黑蘭是否有領袖能意識到，在懸崖邊上，有時後退一步才是真正的強大。

作者區漢宗是香港媒體人。



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