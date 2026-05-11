來稿｜中小學營辦津貼一減再減　工薪階層子女面臨教育剝奪困境

來稿作者：劉觀沃



由於政府財政收入減少，全港中小學「擴大營辦津貼（EOEBG）」總津貼額今學年已經被削減一成。然而，故事還未完結，雖然政府預計在 2026-2027 年度起財政可恢復盈餘，但教育局近日剛公布9月新學年EOEBG津貼額按年將繼續再減一成。財政狀況不斷好轉，但教育開支卻「跌跌不休」，一減再減，政府真的是在善用資源嗎？



公平教育才能打破貧富不均

我們一直在強調社會公平，而社會公平其中之一個重要因素是教育公平。香港貧富懸殊非常嚴重，只有公平教育才能打破這種貧富不均的循環，只有公平教育才能為弱勢社群提供上升渠道，只有公平教育才能減少社會分化，最終達致社會和諧的局面。然而，削減教育開支將擴大貧富差距，因為富裕家庭可通過私立教育彌補公共資源不足，也可以高薪聘請補習老師令其子女更加優秀。而工薪階層家庭的子女則面臨教育機會被剝奪的困境。

曾有數位家長向我反映，由於自身經濟原因，他們實在是請不起家庭補習教師，而其本人文化水平有限，故未能幫助子女補習功課，因此把所有希望都寄託在學校。學校因為有政府資助，所以除了教師授課之外，也會聘請一定數量的教學助理，對能力較弱的學生進行抽離式訓練，或者課後有針對性地加強輔導。

若然政府不斷削減「擴大營辦津貼」開支，學校只能減少教學助理人手，或者以不合常理的低薪聘請教學助理。當我見到有招聘廣告以1.4萬元的薪金聘請中學文化水平的教學助理時，着實感到詫異無比。試問在物價如此高昂的今時今日，1.4萬元的月薪，沒有任何花紅，沒有醫療保險，還要長短周工作，能夠請到怎樣的教學助理呢？試問閣下會聘請中七，甚至中五水平的補習老師給自己孩子補習嗎？如果一個不專業的教學助理，把「我之前好像在哪裏見過你」作為比例句的例子教給學生，那不是在誤人子弟嗎？

教育開支應該只增不減

教育不是花銷，教育支出不應被視為財政負擔，而應視為跨世代的社會投資。為應對未來挑戰，教育開支應該只增不減，而不是一減再減。教育是社會進步的引擎，一個社會如果只重視精英教育，對特殊教育，對底層市民的子女教育漠不關心，削減教育預算，往往會導致人才斷層，若干年後，貧窮和富裕就會涇渭分明，最終的結果就是弱者拖低了強者，造成人才儲備不足和國際競爭力下降，經濟衰退……

教育公平不僅是道德要求，更是維護社會和諧的必要條件。削減教育開支，只會將社會推向更不公的深淵。

總括而言，教育開支的削減在經濟上破壞增長潛力，在科技發展上扼殺創新與競爭力，在社會上扭曲公平正義。削減教育開支之舉實在不可取！我們應該看到，教育投資回報遠超短期財政節省，是名符其實，穩賺不賠的潛力股。它塑造未來勞動力、促進社會凝聚力和推動文明進步。當政者應優先保障教育預算，大膽探索多元化籌資模式，而非鼠目寸光，因噎廢食。唯有堅守教育投入，我們才能在變革中穩步前行，實現社會可持續繁榮。

作者劉觀沃是一名教師。



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