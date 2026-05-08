平機會｜同行三十載　平等更精彩

平機會｜林美秀



踏入五月，平機會迎來成立30周年的里程碑。《論語·為政》有云：「吾十有五而志於學，三十而立。」這句話道出30歲是人生自立與有所成就的重要人生階段。對平機會而言，30周年同樣意義深遠 —— 不僅標誌着我們在反歧視道路上扎根30載，更是一個總結過去、展望未來的關鍵時刻。



三十載耕耘促使平等觀念扎根社區

回望過去30載，平機會致力推動《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》及《種族歧視條例》的實施。這四條反歧視條例成為維護社會平等的堅實基石，為不同群體提供法律保障。多年來，我們透過執法、投訴處理及法律協助，力求讓每一位市民都能在沒有歧視的環境下生活與工作。自成立至2025年，平機會已處理22,548宗投訴，並為投訴人透過調停或法律協助取得款項逾1.34億港元。

然而，我們深知，法律只是促進平等的工具，唯有改變社會觀念，才是建立平等共融社會的核心。因此，平機會持續進行公眾教育與倡議工作。我們深入校園，讓平等觀念從孩童時期開始萌芽；我們進入企業，提供培訓及講座，推動多元共融、零歧視職場文化；我們走進社區，透過研討會、與社區不同持份者的合作等，將平等價值轉化為社會共識。我們欣見平等機會的觀念已逐漸植根於社區，越來越多市民擁抱平等價值，並深刻理解平等機會為社會發展所帶來的裨益 。

推公眾教育以微電影細說工作日常

為了紀念30周年的重要時刻，平機會推出以「同行三十載 平等更精彩」為主題的全港性公眾教育及宣傳活動，冀透過不同渠道如傳統媒體和網絡平台，提升大眾對平機會工作的認識，亦將舉辦不同的公眾參與活動，向社會各界傳遞平等機會的價值與平機會的抱負。

其中一個重點項目，就是一連四集的《平行日誌》微電影。我們希望以更生動、貼近生活的方式，帶領公眾走入平機會的工作日常，了解平機會同事如何透過執法、投訴處理、研究倡議及公眾教育，促進平等機會。

在影片中，演員谷祖琳飾演平機會總監，編撰了一本名為《平．行日誌》的刊物，記載不同部門員工在打擊歧視及推廣平等機會過程中的領悟與體會。這四集微電影的主題，正好呈現平機會的一些工作重心：推廣通用設計、打擊職場性騷擾、推動企業推行家庭友善僱傭措施，以及促進校園與職場的種族共融，並穿插着平機會同事處理投訴的故事。現實中，平機會亦在各個範疇持續推動不同的舉措，積極落實人人共享平等機會的願景。

構建無性騷擾、家庭友善職場文化

首先，在推廣通用設計方面，面對高齡化社會及與日俱增的長期病患和照顧者群體的挑戰，平機會積極推動通用設計主流化。我們於2024年首次推出「通用設計嘉許計劃」，表揚在採納通用設計方面有傑出表現的公營及私營機構，並於去年10月啟動第二屆計劃，以鼓勵更多不同類型的處所進一步提升暢通易達程度。同時，我們去年亦推出《消除障礙：平機會個案的反思與總結》指南，梳理11類常見的運作及態度障礙，幫助服務提供者及處所管理者從根本上預防和消除在獲得或享用服務及進入處所方面的無形障礙。

在打擊職場性騷擾方面，我們編制了《防止職場性騷擾：中小企僱主小錦囊》，並持續為企業提供支援和培訓。接下來，我們將推出全港專題推廣活動，協助僱主了解建立安全、無性騷擾工作環境的法律責任及可採取的預防措施，同時讓僱員更了解其權利。

建構安全職場之外，我們更進一步推動職場文化的革新，培育多元共融的人才庫，當中包括推動家庭友善僱傭措施，透過研究、倡議、宣傳教育等不同渠道呼籲企業實施彈性工作時間、緊急事假、托兒服務等家庭友善僱傭措施，讓僱員能兼顧工作與家庭責任。

由職場到校園全面推動種族共融

要構築更全面的平等社會，種族共融不可或缺。自2018年推出《種族多元共融僱主約章》以來，已有超過600間機構簽署支持。去年，我們首度推出「種族多元共融僱主嘉許計劃」，表揚在推行良好常規和政策、為不同種族的僱員建設種族平等工作環境方面表現卓越的機構。計劃反應熱烈，共有96個種族多元共融僱主獲得嘉許，體現商界日益重視多元共融的價值，亦彰顯平機會多年來推動種族共融的成果。

除了職場，學校作為塑造學生價值觀和世界觀的搖籃，在推動種族共融方面同樣扮演關鍵角色。我們自2022/23學年起推行「種族友善校園嘉許計劃」，鼓勵學校透過多元活動，向學生灌輸種族共融的觀念，宣揚種族平等的信息。我們欣見越來越多學校參與計劃，主動創造跨文化交流機會，讓不同族裔的學生在日常校園互動中，建立互相理解與彼此尊重的文化，從根源上消除隔閡。

多元活動讓市民親身體驗平等

為使市民及社會各界更深入了解平機會的工作，以及擁抱平等、多元共融的價值，平機會亦藉30周年的契機，推出電視宣傳片及電台宣傳聲帶，傳遞建設共融城市的願景。

今年下半年，我們將與多個非政府組織合辦體驗式活動，讓市民透過親身體驗促進對不同群體的了解，包括與殘疾健兒進行體育活動，學習成為視障人士領跑員及體驗蒙眼跑，以及社區多元文化之旅等，讓市民從「知道」平等，進而「感受」平等。此外，我們計劃於今年年底及明年舉辦兩場大型研討會，促進跨界別交流，深入探討反歧視條例的落實與通用設計的應用。更多活動詳情，歡迎瀏覽平機會30周年的專屬網頁。

承先啟後開啟更精彩更未來

「三十而立」，對平機會而言，並非止步於現有的成就，而是意味着我們已具備更穩固的基礎，去應對未來更為複雜的社會挑戰。平機會過去30年的成果，絕非一蹴而就。

我們衷心感謝每一位曾與平機會同行的委員、社會各界的夥伴、企業及市民。正因有你們的共同參與及支持，這段「同行三十載」的路途才顯得如此精彩。未來的日子，我們誠邀大家繼續與平機會攜手同行，讓平等的種子在社區持續茁壯成長，共同構建一個更平等、更精彩的未來。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



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