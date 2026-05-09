來稿｜世界盃對央視開天價轉播權——誰給了FIFA坐地起價的勇氣？

來稿作者：高松傑



2026年世界盃香港轉播權由Now TV及ViuTV取得，具體成交價有指約為1.7億港元，較此前傳出的2,500萬美元（約1.95億港元）稍低。Now TV將全程直播104場賽事，ViuTV則會免費播放25場精選賽事，包括揭幕戰及決賽。筆者作為香港市民當然歡迎，但作為中國人，眼見內地媒體至今仍未與國際足協（FIFA）達成轉播協議，談判陷入僵局，實在感到既荒謬又憤慨。



FIFA說一套做一套的「平等」

距離2026年美加墨世界盃揭幕不足40天，全球已有175個國家和地區完成轉播權簽約，唯獨擁有全球最多球迷群體的兩大人口國——印度與中國，談判依然陷入僵局。當中最引發爭議的，是國際足協對中國市場開出的「天價」：單屆轉播權一度索價2.5億至3億美元（折合約20億至24億港元），即使近日下調至1.2億至1.5億美元（9億至12億港元），仍遠超其他市場。而同一賽事，印度獲得的兩屆打包價僅為3,500萬美元（3億港元），即平均每屆約1,750萬美元（1.5億港元）。換言之，中國單屆報價最高竟是印度的17倍。

這組數字已非商業談判的分歧，而是赤裸裸的羞辱。更令人難以接受的是，根據聯合國人口數據，印度已在2023年超越中國，成為全球人口第一大國。人口比中國更多的國家，轉播權費用反而低至中國的十七分之一，試問「平等」何在？各國理應「一視同仁」的原則又何在？FIFA這種定價邏輯只有一個解釋：他們把中國市場當成了任人宰割的「水魚」，認為中國人非看不可、肯付高價，便坐地起價，毫無平等可言。

可是，說得直白一些，「我們中國人不吃這一套」！

歐足聯（UEFA）和國際足聯（FIFA）多年來致力於推動「無論性別、能力或族裔，所有人都能平等享受足球」的核心價值。FIFA更將「消除歧視」寫入章程，UEFA也在各項賽事中鋪天蓋地宣傳「Respect」（尊重）理念。然而，對於開給中國內地的天價轉播權，筆者不禁要問：既然「族裔」不應成為區分人們享受足球權利的界線，那一國之國籍，又憑什麼成為被開出17倍天價的理由？當FIFA一邊在球場上高舉反歧視旗幟，一邊卻在談判桌上對中國市場「看人下菜碟」，這種言行不一，難道不是對自身倡導價值的最大諷刺？

中國貢獻近半全球觀看卻被歧視

同一項賽事、同樣的轉播權益，定價卻因國別而天差地別，這絕非合理的市場差異，而是歧視性定價。若以市場規模或觀眾基數而論，人口更大的印度理應支付更高費用，現實卻恰恰相反。FIFA官方數據顯示，2022年卡塔爾世界盃期間，中國在數字及社交平台上的觀看時長佔全球總量的49.8%，撐起半壁江山。筆者不禁要問：一個貢獻近半全球觀看時長的市場，為何得不到應有的尊重，反而被開出歧視性帳單？如此舉足輕重的合作夥伴，本該獲得優惠與禮遇，如今卻因國籍不同而被敲竹槓，怎能不令人憤慨？

筆者更想提醒國際足協的是：轉播權並非一錘子買賣，而是打開整個市場大門的鑰匙。一旦談判破裂、失去中國市場，FIFA的損失絕不僅僅是一筆轉播費——隨之而來的，是整個產業鏈的崩塌。世界盃官方球衣、紀念品、球星卡、授權商品，乃至贊助商的品牌曝光，都將因賽事在中國「消失」而大幅縮水。試想，當數以億計的中國球迷無法透過正規渠道觀看賽事，誰還會為了一件看不到的球星的球衣慷慨解囊？誰還會追逐那些無法在螢幕前見證的「官方紀念品」？筆者大膽預言：這些連帶的商業損失，最終只會由FIFA自己承受，而屆時後悔莫及的，絕不會是中國球迷。

請FIFA言行一致還市場一個公平

央視不願做「水魚」，是對不平等定價的理性反抗。據悉，央視的預算約為6,000萬至8,000萬美元（5億至6億港元），這個數字已是印度單屆價格的數倍，充分體現了對賽事價值的合理認可。筆者認為，央視的堅守不僅是保護國家資產，更是在為全球市場守住一條「平等對待」的底線。若被迫接受最初3億美元的天價，不僅會創下全球體育版權史上的荒謬紀錄，更可能助長版權方未來對其他國家的任意抬價。

國際足協標榜公平競賽，UEFA與FIFA更多年宣傳「所有人都能平等享受足球」，但商業談判中的雙標操作，無疑是對這些漂亮口號的最大諷刺。體育的核心價值是公平、尊重與團結，如果連最基本的「各國一視同仁」都做不到，又如何取信於全球數十億球迷？當FIFA在官網上大書「足球團結世界」、在賽場上反覆強調「對歧視零容忍」時，談判桌上的17倍差價，卻暴露出另一種更隱蔽的歧視——以市場之名，行雙標之實。印度作為人口第一大國，獲得的卻是「友情價」；中國作為人口第二大國，卻被開出天價。筆者呼籲國際足協立即糾正定價機制，對所有國家秉持同一標準，讓轉播權回歸公平合理的商業本質，真正實踐「所有人都能平等享受足球」的承諾。

期望務實轉機勿讓球迷受害

距離賽事開鑼僅餘五周，時間緊迫。據悉FIFA秘書長級別高層將於近期訪華，這是化解僵局、展現誠意的關鍵機會。筆者衷心期望，國際足協能夠摒棄雙標思維，與央視等中國媒體以平等、務實的態度展開談判，提出一個無論對比印度還是其他市場，都經得起公平檢驗的合理價格。與此同時，央視亦可在預算框架內展現一定的靈活性。畢竟，四年一度的足球盛事承載着億萬球迷的情感，而一個擁有近半全球觀看時長的市場，更意味着數以十億美元計的商業生態，任何一方都不該讓短視的博弈葬送球迷的觀賽權益與自身長遠利益。

筆者始終認為，足球是世界語言，不該因國籍而被標上不同價碼；市場是雙向的，不該把最有價值的夥伴當作可以任意開刀的「水魚」。期望各方急球迷所急，回歸平等、尊重的原則，讓這場足壇盛宴順利走進中國的千家萬戶——否則，空蕩蕩的授權商店和失去中國消費者追捧的紀念品貨架，將是FIFA為自己短視定價和言行不一付出的最昂貴代價。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

