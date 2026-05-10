來稿｜英國地方選舉變天　改革黨打破兩黨獨大　移英港人政治幻滅

來稿：高松傑



筆者留意到，2026年5月7日的這場英國地方選舉，猶如一場政治颶風，不僅將工黨吹得七零八落，更正式吹走了英國長達一個世紀的兩黨獨大時代。然而，在改革黨狂飆突進的同時，另一組數字同樣值得深思——18名移英港人落場參選，僅2人連任，其餘全軍覆沒。這兩幅畫面疊加在一起，勾勒出的是一個正在經歷深刻碎片化的英國，也是一個對移英港人政治幻想愈發冷漠的英國。



工黨潰敗：不只是輸，是崩塌

先看工黨的敗象。筆者認為，用「慘敗」已不足以形容——英格蘭痛失近1,400席，威爾斯自治議會從27年執政地位跌至僅9席的第三黨，首席大臣文綺蘭連自己議席都保不住。

這不是一次選舉失利，而是一場政治崩塌。施紀賢2024年7月挾近一個世紀以來國會最大多數上台，短短兩年就將工黨帶向深淵。冬季燃料補貼的一刀切得罪了長者階層，文德森的人事任命醜聞重創了管治誠信，而非法移民持續湧入、政府耗費223億港元公帑安置難民的天文數字，則讓基層選民徹底寒心。最致命的是，施紀賢在移民問題上的進退失據——強硬不夠徹底，溫和又不夠說服力，結果兩面不討好，反移民選民流向改革黨，進步派流向綠黨。

改革黨颶風：從邊緣到主流？

改革黨由原本只得2席，暴增至超過1,440席，並奪取14個地方議會控制權，這是何等誇張的數字。筆者觀察，改革黨最可怕之處，在於它打破了英國政治的傳統左右光譜界限——它既能攻下保守黨掌控25年的雅息士郡老巢，也能攻陷工黨的「紅牆」票倉新特蘭和聖海倫斯。該黨黨魁法拉奇形容這是「英國政治一次真正的歷史性轉變」，此言不虛。

但筆者必須指出，改革黨的前路並非一片坦途。學界研究揭示，改革黨支持者是一個極其複雜的「拼盤」——既有要求低稅低支出的傳統右翼，也有支持公用事業國有化的左翼傾向；核心支持者最關心移民，新增支持者卻更關心生活成本。在英國財政捉襟見肘的現實下，如何同時滿足這些矛盾訴求，是改革黨的最大考驗。改革黨靠的是「反對一切」的點狀式發言吸引不滿選民，這種策略在野時有效，一旦需要提出具體執政綱領，內部矛盾必然浮面。

再者，簡單多數制的選舉制度仍是改革黨的最大結構性障礙。2024年大選，改革黨得票率14%卻只得不足1%的議席，制度扭曲可見一斑。加上保守黨歷史積澱深厚，一旦回歸傳統右翼定位，仍有機會從改革黨手上奪回票源。筆者認為，改革黨當下扮演的角色，更像一條「政治鮎魚」——它攪動了英國政治的一池死水，重塑了議程，尤其在移民問題上迫使各黨齊齊右轉，但要真正上台執政，道阻且艱。

移英港人參選注定失敗

如果說改革黨是今次選舉的最大贏家，那麼移英港人無疑是最大輸家之一。18人參選雖創歷史新高，除了2人連任外其他幾乎全部落敗。筆者認為，這個結果毫不意外，甚至可以說是注定如此。

先看看落選者的具體情況：香港經貿辦前處長李湘原，挾着曾在港府任職的履歷，最終以低票落敗，證明在英國選民眼中，這樣的背景不但不是資產，甚至可能是包袱。而曾經在反修例運動期間高調活躍、其後流亡英國的鄭文傑，在所屬選區僅排名第四，以些微差距落敗。鄭文傑曾一度被西方媒體塑造為「民主鬥士」形象，然而到了真正面向選民的時候，這種標籤根本無法轉化為選票。

筆者認為，移英港人的政治挫敗，背後有深層的結構性原因。第一是議題錯位。英國選民當下最關心的是生活成本、移民控制和NHS輪候時間，沒有多少人會因為香港議題而投票。第二是社群分散。移英港人分散居住在全國各地，無法在任何單一選區形成關鍵少數。第三是文化隔閡。港人背景的候選人普遍缺乏與本地社區的長期聯繫和深耕，選民基礎薄弱。第四是制度不利。簡單多數制下，分散的社群根本無法有效轉化為席位。第五是英國本地人民根本毫不會關心移英港人的死活，讓你進來搶資源?不要關玩笑吧。

這一切意味着什麼？說白了，移英港人在英國政治中沒有市場，沒有出路。他們以為靠BNO簽證計劃形成的人口規模就能轉化為政治影響力，這根本就是一廂情願的政治幻想。

政客應當做好自己的事

筆者最後想說的是，今次地方選舉最根本的訊號，是英國政治已經不可逆轉地進入多極化時代。工黨、保守黨兩黨支持度加起來不足40%，改革黨、綠黨、自由民主黨、威爾斯黨、蘇格蘭民族黨百花齊放。這個新局面充滿了不確定性——下屆大選極可能出現懸峙國會，改革黨有機會與保守黨組成聯合政府。

然而，選舉結果同時傳遞出一個清晰無比的訊息：英國人民對民生、經濟、移民政策等本土議題已經極度不滿，民怨沸騰到足以顛覆百年政治格局的地步。「打鐵還需自身硬」，筆者奉勸英國政客們還是集中精力改善國內內政，摒棄殖民主義和「教師爺」心態，停止進行一切政治操弄，切實尊重中國主權，停止就香港事務指手畫腳。多做有利於中英關係發展以及香港同英國交流合作的好事、實事。

筆者一再重申，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方干預回歸後香港事務的權利。中國政府治理香港特區的法律依據是中國《憲法》和香港《基本法》，英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。英國政客與其沉迷於早已過時的殖民舊夢，不如務實面對自己國家堆積如山的內政問題。今次選舉的民意怒吼，但願他們真的聽見了。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

