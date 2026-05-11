來稿｜青年宿舍鑲了金的「天價」日用品從何而來？

來稿作者：賴泳恩



青年宿舍計劃本是特區政府為紓緩青年「租樓貴、上車難」而推出的德政，惟審計署近日發表的報告卻猶如投下一枚震撼彈。報告不點名狠批營運大埔青年宿舍PH2的香港青年協會（青協）淪為「大花筒」，其家具及設備的採購價簡直「離地」得令人咋舌：一部浴室暖風機連安裝費竟高達9,400元，一個廁紙架連安裝費更索價3,390元。廣大市民不禁嘩然：究竟這些「天價」日用品是鑲了金、專供貴賓享用，還是當局的公帑把關機制早已千瘡百孔，形同虛設？



日用品價格遠超市面平均水平

要衡量這次事件的荒謬程度，我們不妨將青協的採購單與一般香港家庭的日常開支作一對比。在普羅大眾的認知裏，到五金舖或家品店選購一個實用且「企理」的廁紙架，數十至數百元已能成交。即便是講究生活品味、追求名牌設計，過千元已堪稱頂級。然而，青協竟以高達3,390元的「天價」購入一個連安裝的廁紙架，造價足足是市價的十倍甚至數十倍，簡直與一般市民的生活嚴重脫節。

再看浴室暖風機，一般家庭選購市面上的知名品牌，連同基本安裝費，預算2,000至3,000元已綽綽有餘。然而，青協帳單上的平均造價竟高達9,400元，較2016年長者屋採購同款型號的價格（約2,300元）狂飆逾三倍。這種與市價嚴重脫節的「離地」開支，難免惹來社會猛烈抨擊：究竟機構是否將公帑視作任人予取予求的「提款機」，將成本效益的原則拋諸腦後？抑或是打算將青年宿舍當作「超五星級酒店」來裝修？

採購管理和項目規劃馬虎疏漏

面對公眾質疑，青協解釋稱，浴室暖風機的價格並非單一設備的單價，而是包含了產品成本、安裝人工、物流安排及電力供應工程等「一籃子」費用。同時又將部分高昂的採購成本歸咎於2019年黑暴事件影響了供應和運輸。然而，這些解釋真的合理嗎？首先，將所有費用「混為一談」而不作分項報價，本身就是採購管理上的一項大忌。這不僅令標書價格缺乏透明度，更讓審批者無從判斷各項收費是否合理。

更令人費解的是項目規劃上的馬虎粗疏。審計報告揭露，青協分別以每個2,390元及3,390元的「天價」，購入46個梘液器及76個廁紙架，最終竟以「構成潛在安全風險」及「難以使用」為由，將這批昂貴設備全數棄用並另行更換。此舉變相將逾36萬元的公帑直接「倒落海」。在採購前毫無實物測試或樣板審批，重金買入後才驚覺「得物無所用」，這種極度兒戲的作風，不禁令大眾強烈質疑相關機構在項目執行上把關不力，暴露出嚴重的專業缺失。

徹底改革確保公帑用得其所

公帑必須用得其所，青年宿舍絕不能成為浪費資源的無底洞。要避免同類事件再次發生，特區政府與非政府機構（NGO）必須從制度上進行徹底改革：

第一，強制分項報價與市場調查。民政及青年事務局（民青局）必須嚴格要求所有獲資助機構在招標時，將設備成本、安裝費、運輸費等詳細列明，絕不能再接受「包底式」的報價。同時，機構在採購前必須進行獨立的市場研究，將投標價與市價及過往合約作對比，確保價格合理。

第二，引入更嚴格的招標與審批指引。正如民青局所指，未來應參考物流署的採購指引，要求機構記錄局限性招標的原因。特區政府亦應設立覆核機制，對於異常偏離市價的標書，即使是「最低價的合格標書」，也必須要求機構提交強而有力的理據才能獲批。

第三，落實問責與退款機制。對於因規劃失當而導致的浪費，不能單靠一句「承辦商已更換」就輕輕帶過。青協承諾將未用的家具費用退回政府是正確的一步，但長遠而言，特區政府應在《項目推行指引》中加入懲罰或扣減撥款機制，促使營運機構提高警覺，審慎理財。

青年宿舍計劃經歷了13年，進度已經嚴重落後，如今再爆出「天價」採購醜聞，無疑是對公眾信心的再一次打擊。特區政府與相關機構必須痛定思痛，堵塞採購漏洞，讓每一分公帑都真正用在青年人的福祉上，而非花在華而不實且得物無所用的「天價」廁紙架上。

作者賴泳恩是一名香港執業律師，華人永遠墳場管理委員會委員及上訴委員會（房屋）成員。



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