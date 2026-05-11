來稿｜司法外衣下的政治獵巫——英國濫用國安法打壓香港經貿辦

來稿作者：楊華勇



2026年5月7日，倫敦中央刑事法院（Old Bailey）的一紙裁決，將香港駐倫敦經濟貿易辦事處（HKETO）行政經理袁松彪及英國前邊境人員衛志樑，推上了國際輿論的風口浪尖。陪審團以10比2的多數裁定二人「協助外國情報機關」罪成。這起被英國政客高調宣揚為「捍衛主權」的案件，剝開司法程序的外殼，暴露出的卻是證據鏈的千瘡百孔、法律適用的雙重標準以及赤裸裸的反華政治操弄。這不是正義的勝利，而是一場精心編排、藉司法之名行打壓之實的政治鬧劇。



「長期陰謀」敘事不攻自破

任何嚴肅的司法裁決都應建立在「事實清楚、證據確實充分」的基礎上，然而本案的審理過程卻充斥着難以自圓其說的漏洞與牽強附會的政治定性。

英國《2023年國家安全法》於2023年12月20日才正式生效，其核心條文不具備追溯力。然而，控方在庭審中大量引用的所謂「背景資料」，包括對羅冠聰等反中亂港分子的所謂「監控」指控，時間點均發生在該法生效之前。法官不得不在引導陪審團時特別強調，這些歷史行為只能作為背景理解，不能作為定罪的依據。控方將新法生效前的合法履職行為（如經貿辦為保障官員安全進行的安保評估）與新法生效後的活動強行捆綁，企圖構建一種「長期陰謀」的敘事，這種「先畫靶再射箭」的做法，嚴重違背了「法不溯及既往」這一法治基石。

被告離奇死亡造成證據缺失

本案第三被告 Matthew Trickett 在開審前離奇死亡，使得案情蒙上了一層陰影。更關鍵的是，控方依賴的筆記與手機訊息等核心證供，因被告死亡而未經交叉盤問（Cross-examination）。在普通法體系中，未經對方律師質證的傳聞證據（Hearsay）證明力極低，且極易造成對被告的不公。法官雖提醒陪審團需謹慎對待，但在濃厚的政治氛圍下，此類未經質證的「證據」依然對裁決產生了不當影響，這無疑是對程序正義的踐踏。

香港駐倫敦經貿辦的法定職能明確限於促進貿易、公共關係及提供領事協助。特區政府已反覆澄清，聘用私人保安僅因香港官員在倫敦屢遭襲擊，是與當地警方溝通後的被動防禦措施。將這種正當的安保需求，無限上綱為「情報活動」，是對外交常規運作的惡意污名化。正如行政會議成員湯家驊所指出的，涉案者並非竊取英國政府或商業情報，案件本質與經貿辦的法定職能毫無關聯。

一場赤裸裸的雙標鬧劇

英國急於通過並應用《2023年國家安全法》，但其立法缺陷與潛在的濫用風險，連英國本土法律界與人權組織都深感憂慮。這部法律對核心概念「國家安全」及「外國情報機關」的定義極其寬泛且模糊。它未遵循法治原則要求的「明確性」，反而賦予執法機構極大的自由裁量權，使其可以輕易將正常的經貿、學術甚至僑務活動定性為「威脅」。這種立法技術的不精確，不是為了維護安全，而是為了製造政治打壓的工具。英國人權組織曾明確警告，該法對新聞業和智庫等合法活動構成嚴重威脅，如今這一預言正通過對港機構的打壓變為現實。

英國動用一部具有域外效力的新法，對一個主權國家特別行政區的官方派出機構進行定罪，這與其長期抨擊的美國「長臂管轄」有何區別？這種做法開創了一個危險的先例：任何國家的海外機構及其僱員，都可能因東道國一部定義模糊的法律而淪為「間諜」。英國在批評他國維護國家安全立法的同時，自己卻在制定並濫用更為嚴苛、更具侵略性的法律，這種雙重標準的赤裸程度令人咋舌。剝離法律術語的包裝，本案的本質是英國對華戰略焦慮下的政治報復與輿論攻勢。

賊喊捉賊自毀法治國家形象

裁決一出，英國安全事務大臣 Dan Jarvis 立即高調發表聲明，外交部迅速傳召中國大使，這種「司法未終局、政治先定性」的操作，暴露了英國政府急於將此案作為對華施壓的政治籌碼。將一名行政經理的個人行為（且證據存疑）與整個香港特區政府乃至中國中央政府捆綁，意在國際社會製造「香港已成為中國情報前哨」的虛假敘事，為其繼續干預香港事務、庇護逃犯尋找道德藉口。

英國長期為涉嫌違反香港國安法的逃犯（如羅冠聰、許智峯）提供政治庇護，拒絕中國的合法引渡請求，這本身就是對司法合作的破壞。如今，它反過來指責香港在英國進行「跨國鎮壓」，這是一種典型的「賊喊捉賊」式政治修辭。英國企圖通過司法定罪來「證明」其庇護逃犯的「正當性」，這種將司法工具化的做法，正在親手摧毀其自詡的法治國家形象。

中方已提出嚴正交涉

搬起石頭砸自己腳的戰略短視。中國駐英國大使鄭澤光及外交部發言人林劍已明確指出，這是一場「濫用法律、操弄司法程序」的政治鬧劇，中方予以強烈譴責並已提出嚴正交涉。

英國此舉看似在短期內迎合了國內反華勢力的情緒，但其長期代價是巨大的：損害司法獨立聲譽，將法院捲入地緣政治鬥爭，使英國司法淪為國際笑柄；破壞中英互信基礎，將嚴重衝擊本已脆弱的中英經貿與外交關係，最終損害的是英國企業與民眾的利益；此舉亦開啟危險先例：今天英國可以用模糊法律定罪中國公民，明天其他國家也可效仿對待英國海外僑民。

敦促英國有關方面懸崖勒馬，立即停止這場針對在英中國公民的政治獵巫，撤銷錯誤裁決，讓司法回歸司法，讓經貿回歸經貿。任何試圖通過污名化中國來掩蓋自身政治困境的行徑，最終只會讓英國在國際社會中陷入更深的孤立與信譽破產。

作者楊華勇是全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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