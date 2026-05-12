筆凱．傑語｜數字教育不等於加AI課——對《藍圖》的三點思考

筆凱．傑語｜郭凱傑

行政長官於《2025年施政報告》指出，教育局正編訂《中小學數字教育藍圖》，並透過優質教育基金預留了20億元資源推動相關策略措施。將於今年發佈的藍圖是教育界在人工智能時代的一次系統性布局。作為長期關注教育發展的政策研究員，筆者認爲藍圖不能停留在添置設備或「加AI課」，而必須回歸教與學的本質：在AI已能輕鬆生成文章、解答問題甚至模仿創意的今天，我們究竟想培養學生的什麼能力？以下是筆者對藍圖的三點思考，希望能為讀者提供一些參考。



莫讓AI成為取代思考的捷徑

第一，教學法必須迎來真正的革新，讓AI服務學與教的本質。試想，如果一位化學老師只是叫學生用聊天機械人驗證化學方程式，表面看起來課堂「科技化」了，但學生真的會比起傳統的黑板教學更明白方程式背後的原理、變數影響和實驗誤差嗎？又或者，如果一位藝術老師直接讓學生用AI生成圖像後交功課，學生又應該如何練習自己的構思、構圖和個人風格表達？這些做法看似在課堂上融入了AI，但實際上卻沒有促進深層學習。

藍圖應引導教師重新思考AI的角色，以此作為輔助工具而非取代思考的捷徑。例如，讓學生用AI生成多個變式方程式，研討其局限並設計實驗加以驗證；又或者把AI當作構思藝術作品的工具，再親手修改作品，反思人與機器的創意邊界。

與此同時，藍圖應包含適合香港的「人工智能素養」學習框架。框架不能只教學生使用AI，而是要幫助他們在不同學習階段循序漸進地了解AI的運作原理、評估輸出的準確性與局限，以及清楚知道何時該自己動手、何時可借助AI； 並應包含具體的教學場景和範例，讓前線教師容易應用。當然，要做到這點，教師專業培訓非常關鍵，讓老師把所學直接帶進課堂，並根據教學成效互相分享經驗。

構建適應與時俱進評估體系

第二，課程與評估模式需全面改革，影響所有科目而非單限資訊科技科。傳統考試過去被視為衡量學生努力與理解的可靠指標。但如今AI一出手就能產出高質素答案，我們不得不問：如果AI能代勞作業，我們究竟應該評估甚麼？

藍圖應推動評估重點從「結果導向」轉向「過程導向」與「人機協作」，例如評估學生的思考過程、分階段作業、後設認知反思，或採用口試、結構化討論等即時互動形式，這些方式較難透過AI代勞。同時，問題設計也要更情境化、個人化，讓學生把概念連結自身經歷、本地社區或具體觀察，讓AI通用知識方面的優勢更難發揮。

更重要的是，數字教育不是STEM/STEAM，絕非資訊科技科的改革，而是要全面融入語文、數學、歷史、藝術等所有科目。課程發展議會應從藍圖發佈作爲起點，全面更新學科的課程及評估指引，讓AI素養和相關能力成為每個科目的自然延伸而非教學内容本身。這樣一來，課程體系才能真正適應AI時代的需要。

各界合力鍛造AI時代競爭力

第三，強化跨界協作與校企連結，共建AI時代的人才培育生態。數字教育藍圖的成功，不能只靠教育局或學校，而需要全港各界以至不同產業的合力推動。課程發展議會可負責制定整體框架和評估指引；教聯會等教師組織則匯集前線經驗，組織培訓和跨校社群；香港教育城可建構資源平台；各校長會負責校本落實；家長協會則推動家校合作，形成聯動。

校企合作特別值得我們重視。AI技術迭代極快，單靠教育界自身很難跟上最新發展。教育局應扮演更積極的橋樑角色，例如設立專責商校合作的組織或定期配對機制，幫助學校更容易接觸科技企業和大專院校，共同設計培訓內容、開發教學案例，甚至讓企業專家走進課堂分享真實產業應用。這樣一來，教師不僅能掌握最新AI工具，更能把前沿趨勢帶給學生；學生也能及早了解未來職場對AI能力的真正需求。藍圖可建立定期檢討機制，確保藍圖內容能跟上技術步伐，把AI化為香港下一代在全球競爭中的優勢。

數字教育藍圖關乎香港未來人才的競爭力。我深信，只要教育局能以學生深層學習為核心，推動教學法革新、課程評估轉型，並強化跨界協作，這份藍圖就不會只是政策文件，而是成爲香港教育真正的行動宣言。筆者期待藍圖早日公布，也樂見社會各界繼續深入討論，共同把這份藍圖打造成惠及師生、面向未來的長遠方案。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員，大專講師及顧問。



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