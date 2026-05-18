來稿｜「民、商、學、官」僵化閉環　造就低容錯率香港社會

來稿作者：羅先生



在香港，不少市民每日最真實的感受，已非「今日過得如何」，而是「千萬不可出事」。轉工失敗、失業三個月、子女DSE一科失利，甚至多請一日病假，都可能瞬間打破家庭經濟防線：供樓斷供、儲蓄耗盡、下一代機會斷送。這種近乎零容錯的生存焦慮，已成為全港集體的呼吸節奏。無論中產上班族、中小企業主，抑或專業人士，皆置身於同一隱形高壓之下。然而，低容錯率本身並非根本問題，它僅是更深層系統性結構問題所顯現的明顯症狀。香港作為東亞高密度城市，已將全球「高壓、低彈性」發展模式推向極致。新加坡的精準競爭、東京的過勞文化、首爾的升學軍備競賽，均指向同一結構邏輯，而香港正是這一時代最極端、最清晰的鏡像。



低容錯僅為表象

系統鎖死才是本質

香港社會已形成「民、商、學、官」四個板塊相互咬合、相互強化的僵化閉環。此閉環才是核心所在，低容錯率不過是閉環運作後的必然結果。

民：香港樓價負擔能力全球居首。根據國際權威報告，樓價中位數與家庭年收入比率高達14.4倍，遠超「嚴重不可負擔」的國際警戒線。一個家庭月入四萬港元，供樓開支往往佔收入四成以上，餘下款項尚需兼顧子女補習、醫療保險及基本儲蓄。一旦收入稍有波動，全家即陷入緊急狀態。在此壓力下，最理性的選擇便是死守穩定職位、報讀主流科目、跟隨主流投資，創新意欲與消費意欲因而同步萎縮。年輕一代愈來愈多選擇移民、躺平，或轉向創科領域，以示對主流路徑的無聲抗拒。

商：在高租金、高人工及高地價的環境下，中小企的生存空間極其狹窄。一次策略失誤、一場市場波動，或一次租約到期，都可能令企業由微利走向結業。即使大型企業，亦傾向保守經營，寧願維持原有業務作小幅調整，亦不願投入高風險的轉型或創新項目。結果導致整個商界的動態調整能力日漸減弱，經濟整體彈性持續下降。

學：教育系統由幼兒階段開始，便已將這種邏輯內化。學生被訓練追求標準答案與排名，家長竭盡資源安排補習，唯恐子女「輸在起跑線」。2026年DSE前夕，學友社調查顯示，超過半數中六學生壓力指數高達7.1分（滿分10分），「自我期望」首次成為首要壓力來源。這種教育模式培養出大量「高分低創」的人才，進一步鞏固社會對單一安全路徑的執着，同時壓抑多元才能與冒險精神。

官：土地財政依賴，加上高度問責的環境，令任何政策調整都容易被放大為政治事件。公務員與決策者遂傾向「寧少做少錯」，以「穩字當頭」，寧願步伐緩慢保守，亦不願冒險創新。結果即使政策方向正確，執行層面亦往往大打折扣。

地理、歷史與經濟的三重鐵三角

四個板塊各自出於理性自保，卻共同構築成一個低彈性、高剛性的系統。此系統不容許中間緩衝地帶：一步錯，便容易步步錯，最終形成集體宿命。低容錯率，只是這個系統運作下最直接、最深刻的社會感受。

此系統性鎖死，源自三重長期力量的相互作用。

地理因素最為根本：香港僅有1,100平方公里陸地，可發展土地極其有限。高地價模式令任何供應短缺即時轉化為全港生活成本。特區政府近年積極推動土地多元化供應，包括棕地發展、北部都會區大型項目及明日大嶼填海計劃。根據最新長遠房屋策略，未來十年房屋供應目標為42萬個單位，未來五年公屋供應（包括輕公屋）預計達18.9萬個單位，創24年新高。然而，歷史累積的供求缺口龐大，短期內仍難徹底紓緩壓力。

歷史記憶則提供情感層面的支撐：戰後「獅子山精神」助一代人由難民蛻變為中產，締造經濟奇蹟。但此精神逐漸異化為「一夜返貧」的深層集體恐懼。移民城市本應具備較強韌性，卻在高競爭環境下轉化為「輸不起」的心態。

經濟結構構成最後一環：香港經濟高度集中於金融、地產及相關服務業，抗風險能力相對脆弱。一旦外部環境變化，全社會便易受連動影響。產業單一化令多元化轉型更顯迫切，但卻受上述閉環所制約，進展維艱。

提升集體素養是打破閉環的切入點

要真正紓緩低容錯壓力，必須針對產生症狀的系統本身。其中最關鍵、卻最易被忽略的一環，便是集體素養，特別是數位素養與公民素養。

人性本有「寬己嚴人」之傾向：對自身過失常能找出諸多理由，對他人錯誤卻易簡化為能力或品格問題。在數位時代，社交平台算法又偏好推送極端、情緒化及簡化的內容，導致系統性問題進一步惡化——失敗被標籤化，錯誤被無限上綱，社會整體容錯空間持續壓縮。

因此，提升素養乃打破閉環的重要途徑：

教育體系應由幼兒階段開始，培養「從失敗中學習」的思維與能力，同時擴大職業教育及應用技能途徑，減輕單一升學壓力。

媒體與平台需承擔更多公共責任，優化算法以減少獵奇式失敗報道，增加復原故事及長期追蹤的平衡報導。

公民教育應加強數位素養培訓，幫助公眾理解事件脈絡、保持比例感及基本同理心。

企業與政府則應建立「比例問責＋學習導向」機制，嚴懲重大失職，但保護善意創新及合理範圍內的試錯。

唯有透過這些改變，才能避免鑄成大錯，避免個別失誤因系統剛性而不斷放大，最終演變為難以挽回的集體損失。

社會不是一部可替換的機器

香港最根本的迷思，在於長期將社會視為一部追求最高效率的機器，將人簡化為可以隨時替換的功能性零件。這種機械式思維看似理性，實則忽略了一個關鍵事實：一座城市的真正競爭力與韌性，從來不單靠效率，而是取決於其城市肌理——即由無數有血有肉、節奏不同、背景各異的個體交織而成的有機網絡。

移民、打工者、照顧者、曾經創業失敗的人，以及正在摸索不同人生路徑的年輕一代，他們並非系統中的螺絲，而是構成城市肌理的真實血脈。當社會過度強調標準化、零容錯與即時回報時，這些多元個體的價值便被壓抑，城市肌理亦因此變得僵硬脆弱。反之，如果容許更多彈性與試錯空間，這些不同背景的人正正能夠提供多樣的適應能力、創新視角與復原力，令整個城市系統在面對外部衝擊時更具彈性。

一個成熟的社會，不應只容納永遠成功的人，更必須包容仍在探索、曾經跌倒、走過彎路卻願意重新站起的人。容錯率所考驗的，從來不是制度能否達到最高效率，而是社會有否真正具備接納人性有限與生命多樣性的胸襟，以及對城市肌理多元性與彈性的尊重。只有當城市肌理保持豐富與柔韌，香港才能在高壓環境中真正保持長遠的活力與可持續性。

城市肌理應自然生長

香港今日的低容錯率，是地理局限、歷史記憶、經濟結構、制度設計、文化慣性與數位環境長期共振之下，系統性結構問題的綜合反映。它曾助我們在資源匱乏中創造經濟奇蹟，如今卻成為壓抑創新、削弱幸福、耗蝕適應力的沉重枷鎖。

打破困局，需雙軌並行：在結構層面，繼續增加房屋供應、推動產業多元化（創科、綠色金融、醫療保健等）及強化社會安全網；在素養層面，則需轉變思維模式、問責文化與數位環境。

唯有當住屋、教育、收入、人生選擇及集體心態都更具彈性與多元性，讓城市肌理得以自然伸展，香港人才敢於放膽嘗試、敢於面對失敗、敢於活出更好的自己。這才是獅子山精神在二十一世紀最真實、最持久、最有溫度的延續。

作者羅先生是一名在香港生活了70多年的普通市民。



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