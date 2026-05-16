來稿｜告別冰冷靈位——寵物綠色葬禮留住毛孩最後的環保足跡

來稿作者：曾善珩、陳凱婷、劉鋭業博士



當陪伴我們無數個日常的毛孩走向生命終點，如何體面、溫柔地與牠們告別，是每位主人最艱難也最重視的一課。近年在香港，除了傳統的集體或個別火化，「綠色殯葬（Green Burial）」正成為許多主人在安排善終時的全新選擇。這不僅僅是一個儀式，更是一場關於愛與生命的「美學實踐」，讓毛孩用最自然、最不打擾地球的方式回歸大地。



什麼是寵物綠色葬禮

簡單來說，寵物綠色葬禮是指在處理寵物遺體與善後的全過程中，盡可能減少對大自然的負擔，並讓生命以溫和、低碳的方式重回自然循環。現今的綠色善終不再侷限於傳統方式，而是結合了現代環保科技（例如低排放的善終技術）與回歸自然的精神。

為什麼牠值得主人考慮？

首先，心理上的溫柔撫慰——綠色葬禮強調的是「生命的流動與重組」，淡化了傳統火化帶來的劇烈與冰冷感。從充滿敬意的告別儀式，到最後骨灰的處理，整個過程更像是一場溫柔的託付。其次，生命延續的儀式感——牠將「告別」轉化為「重生」。毛孩留下的不再只是冰冷的紀念品，而是可以融入大自然、轉化為新生命能量的契機。

毛孩留在世界最後的「環保足跡」

從可持續發展與生態循環的視角來看，選擇綠色殯葬，是毛孩留在這個世界最後、也最美麗的「環保足跡」。

第一，顯著降低碳排放。傳統寵物火化需要將火化爐加熱至極高溫度，消耗不少化石燃料，並會向大氣排放二氧化碳及微量氣體。而綠色殯葬的核心在於引入低耗能、低排放的現代善終技術，能大幅削減治喪過程中的碳足跡，減緩溫室效應。

第二，節約能源與資源。不論是優化傳統工藝還是採用新科技，綠色善終方案都極大地提升了能源效益，盡可能避免了不必要的資源浪費與大氣污染，符合都市綠色低碳生活的追求。

第三，無害化循環，可滋養大地。在綠色殯葬的理念中，毛孩的生命物質經過科學、無菌的處理後，不再是需要被「處置」的廢棄物，而是能轉化為含有豐富有機營養的成分。當這些成分回歸土壤，便能成為極佳的天然養分。

第四，實現「重生花園」的循環美學。在香港，越來越多主人選擇將綠色殯葬結合「盆栽葬」或撒於特定植物中。將毛孩的骨灰與泥土、有機質混合，栽種出一盆綠意盎然的植物。

如何規劃寵物綠色葬禮

籌備寵物綠色葬禮是以順應自然、綠色化及低碳永續的形式，送毛孩走完最後一程。這類環保自然葬，讓骨灰回歸自然的葬禮，一般使用火化後水化或撒灰等形式。以下是採用環保的安葬形式：

盆栽/葬樹葬：將骨灰埋入專用的生物降解花盆中或樹根下，用作植物營養，象徵萬物化生。

花園葬/撒灰：在合法草地、指定海洋撒放骨灰、專供的紀念花園。

水化火化：特定的新興遺體處理技術，以水取代火，不具毒性、空氣排放接近零，生態友好的。

骨灰晶石：將骨灰化作紀念水晶石，既環保又永續紀念。

情感與靈性層面

在情感層面上，綠色殯葬突破了沒有靈位、墓碑的舊思想。讓寵物塵歸塵，土歸土(如公園撒灰、植存)，給予主人「牠無處不在」的暖和感應，不再侷限於冰冷的靈位。再者，將骨灰撒在樹下或花園，讓毛孩化作春泥更護花。這幫助主人化解悲傷，珍惜當下，在萬物化生的自然環境中，治癒心中的創傷或情緒傷口。家屬亦能依循寵物生前的個性喜好精緻告別式或溫馨追思會，如在紀念花園獻花、默哀，使告別更動人心弦兼有個人情感。雖無固定墓地，但可將些許骨灰轉化骨灰飾物（如項鍊、吊墜），愛無止盡，連結依舊。

在靈性層面上，綠色葬禮體現寵物靈魂昇華，與大自然的天地能量、一草一木重新融合。這種綠色葬禮方式呈現了「塵歸塵，土歸土」的生命輪迴觀。主人感覺寵物暫時告別，亦是守護天使，在宇宙中永恆存在。寵物綠色葬禮是一種靈性教育，讓家人體會到死亡不是終點，而是另一種愛的延續，只是換了一種方式守護我們，感恩自然饋贈。

相關法例規管與限制

現時相關寵物善終服務主要受「地契條例」和「空氣污染管制條例」等法例嚴格監管，在選擇為毛孩辦身後事時應注意以下三大法律風險：

根據《空氣污染管制條例》的規定，只要焚化設施能力超過每小時0.5公噸，其操作便屬「指明工序」，擁有人必須事先向環保署申領並獲取「指明工序」牌照，方可操作該焚化設施。即使是標榜綠色的善終公司，其焚化設施亦有機會並未獲取牌照，操作時所排放的二噁英等有害氣體可能危害社區。若受委託的善終公司非法營運受規管的焚化爐，不僅營運商違法，若發生嚴重環境污染，相關調查亦可能牽連到委託人。

水化最大的「排放」是處理後剩下的液體，因水化過程涉及將化學物質（強鹼）轉化液體排出，營運商必須申領排污牌照，確保排放污水符合標準。而這種液體是由胺基酸、糖、鹽和肥皂組成的無菌有機溶液，不含任何組織或 DNA，有些地方會將其轉化為有機肥料用於灌溉。

地政總署明確指出，一般工廈地契僅限於「工業及/或倉庫」用途，於工廈內進行寵物火化或水化服務，極大機會違反地契條款。相關公司如需使用工廈進行寵物火化服務，必須向地政總署申請，否則可能會面臨服務被迫中斷、遺體處置受阻的風險。

寵物綠色葬禮避雷指南

目前，由於本港暫未另行制定專門的寵物殯葬牌照制度，市民可採取以下「多重驗證」策略來避開非法服務商，為毛孩找個安全可靠的服務商走最後一程：

第一，部分公司會出示「公司註冊證明書」來矇騙消費者，市民應認清公司註冊證明並不等於其經營的殯葬設施符合環保與土地法例。

第二，若營運商聲稱擁有「私人紀念花園」，請確認該土地用途是否符合地政總署的規劃，例如是否屬於「骨灰龕處所」或合法土地使用，以免日後因違建或土地用途違規而導致毛孩的「長眠地」被逼遷移。

第三，宜優先選擇願意開放視察、流程透明、且能說明其排放處理方案的營運商。亦建議選擇有參與環保組織認證或持有 ISO 環保管理標準的機構，更有效確保供應商的流程質素。

總結而言，當心愛的毛孩走到生命終站，一個美滿而具紀念價值的告別式為之重要。除了要選擇合資格的營運商，亦建議優先考慮綠色殯葬作為更全面的方式紀念寵物，讓牠化為大地的滋養和永續的晶石。

作者曾善珩和陳凱婷是ESG平台創辦人；作者劉鋭業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。



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