來稿｜你今日用咗AI 未？讓AI成為自我認識的工具

來稿作者：羅浚軒



為響應「4·23世界閱讀日」，特區政府教育局舉行中小學聯校共讀活動，逾千名師生齊聚一堂，共同締造「最大的多模態閱讀課」健力士世界紀錄。教育局局長蔡若蓮在社交平台發文表示，因外訪未能親身出席，但仍透過視像分享閱讀心得，與師生一同參與共讀。活動當日氣氛熱烈，來自約100間學校的師生共同朗讀「閱讀宣言」，並進行聯校共讀半小時。線上線下合共超過30,000名師生沉浸於書海，盡享閱讀樂趣。



利用 AI 共創生命故事

踏入數碼時代，閱讀形式愈趨多元。教育局持續推出多模態閱讀資源，近期推出的《書伴遨遊》系列，整合政府及機構文章、新聞、圖片、三語短片及音訊檔案等，進一步豐富閱讀體驗。是次活動正運用了《書伴遨遊》系列「體育力量」的多模態資源，包括文字、圖像及短片等，讓同學從多角度認識體育運動的意義。她亦強調，閱讀如同行路，每一次翻閱書頁，都是心靈的冒險與成長，並鼓勵大家多抽時間閱讀，與書為伴。除了創作書籍，還可以利用人工智慧和數位敘事技術來創作或共同創作人類故事和人生故事。

近年來，無論在產業、職場、企業，甚至教育現場，大家都在主動學習與探索人工智慧能（AI）的可能性。AI的應用從資訊檢索、輔助完成作業，到影像與影片的製作，已不再是遙不可及的概念。對許多人而言，「怎麼用」的門檻確實正在下降；真正值得被討論的，是教育如何回應這波變化所帶來的學習方式轉型，也就是所謂的「教學與學習範式轉移」（Pedagogical shift）。當工具變得更快、更能產出內容，學校與家庭的角色就不只是教會學生操作，而是引導他們理解：AI產出的背後，如何仍有人的價值、思考與表達。

培養AI時代的終身競爭力

學生A：你今日用咗AI未？

學生B：我用POE，ChatGPT，GrokAI，Copilot……Bequick……BeQuick……Humanize?

在AI席捲全球的今日，教育現場也開始出現大量新工具與新媒介。像HeyGen、Grok、Gemini等AI工具，可以協助製作影片、影像演示，甚至生成數字人（Digital Humans）。因此，許多人開始成為內容創作者：拍片、做簡報、分享作品。可是，我認為更重要的問題是：AI能不能幫助孩子把「想法」變成「能被理解的敘事」，並透過創作整理自己的經驗，呈現自我成長？若能做到，數位故事創作就不只是完成一份作業或做出一張圖，而是逐步形成個人作品集，展現學習軌跡與自我反思。

從大學生角度延伸來看，若能讓中小學生更早、更準確、更有效地運用AI工具，將有助於個人能力的累積與全面成長。這不僅是「得到一個成品」，而是培養一種未來仍適用的能力：如何提出問題、如何迭代修改、如何用技術支持自己的創意與價值判斷，並把學習成果轉化成可溝通、可保存、可回顧的作品。

教育者與助人專業的下一步

在推動AI融入教育的過程中，我認為教育工作者需要先建立清楚的價值方向：AI是工具，不是答案；AI是助手，不是替代者。教育的任務是引導學生把AI用在「學習目的」上，例如理解文本、整理觀點、練習表達、建構故事邏輯，而不是把AI當成省事的替代方案。換言之，教師需要設計學習任務，讓學生仍然要自己思考、自己選擇、自己負責，並在創作過程中保有「人的主導」。

同時，AI使用過程也必須納入人文價值與倫理考量。包括隱私保護（學生輸入的內容是否包含Personal Information？）、道德規範（是否能照搬他人內容？如何引用？）、以及版權與合理使用（生成內容是否需要標註來源或保留創作紀錄？）。這些都應該成為教學的一部分，而不是等到出問題才補救。當孩子從一開始就理解「怎麼用得安全、用得合理」，AI才能真正成為正向的學習媒介。

此外，社會工作等助人專業也可以把AI視為輔助工具之一。AI有時能提供相對安全的表達環境，適用於個別諮詢（Counselling）或小組介入（Groupwork Intervention）。以準社工角度來看，某些情境下，社工可運用AI生成的圖像、照片或截圖，作為替代某些非語言線索的「表達」，幫助服務對象更自在地呈現內在觀點。這並不代表專業可被取代，而是讓表達更順暢、更有媒介支撐；而在理解隱藏問題與進行個案管理方面，仍需要回到專業判斷與倫理守則，與傳統方法形成互補。

AI讓數位故事創作更適合孩子

AI工具對中小學生的最大價值之一，是它能降低創作門檻。過去，許多孩子因為繪畫技巧不足、影像製作不熟練、或操作流程太複雜，而在「表達」與「完成」之間遇到阻礙。結果往往不是不想創作，而是覺得自己做不到、或被技術卡住。當技術壓力下降，孩子才能把心力放在更重要的地方：故事想講什麼？角色為何這樣做？情緒如何鋪陳？情節是否能打動讀者？

更重要的是，AI能強化孩子的想像力（Imagination）與創造力（Creativity）。孩子只要用文字描述一個場景、角色或情節，AI就能生成插圖、動畫，甚至配音與影片。這種「先把想像看見」的過程，能讓孩子更快進入創作狀態：他們會開始提問、修改、再生成，形成一種有趣的迭代循環。創作不再是一次性的結果，而是逐步磨出更好的敘事。因此，數位故事創作從「少數人的專長」逐漸變成「人人都能參與的學習活動」。孩子可以用自己的語言開始創作，再透過AI把想法轉化成多媒體形式；家長與教師也更容易觀察孩子的思考歷程，因為故事內容往往能反映孩子的價值觀、情緒理解與成長感受。

創作各階段AI都能提供支援

在數位故事創作的實際流程中，AI能在多個環節提供支持，而不只是「最後幫忙做成品」。例如在構思階段，學生可以使用ChatGPT或類似對話式AI工具進行腦力激盪（brainstorming）：提出主題方向、設定人物背景、討論衝突與轉折可能性。這能幫助孩子把抽象的想像落地成可執行的故事骨架，並引導他們思考「因果關係」與「角色動機」。

接着進入視覺呈現階段，學生可用文字生成圖像工具（如Midjourney類型工具）快速建立畫面風格。孩子輸入「勇敢的小女孩在魔法森林冒險」等描述後，AI能產出符合兒童審美、色彩豐富的插圖。這讓孩子不必因為畫功不足而放棄故事，而是能在視覺上表達情緒與氛圍，讓讀者更容易進入故事世界。

若進一步做成更完整的數位作品，AI也能協助短片動畫、配音與影像整合。例如可用短篇動畫平台或工具，將不同角色與場景串成小短片；也能加入語音旁白，讓故事更具臨場感。這些支援使孩子在創作過程中更能專注於敘事品質，例如如何讓情節更有張力、如何讓結尾呼應主題、如何讓情緒表達更一致。最終，當孩子能把「文字—圖像—聲音—影像」整合為一個作品時，他們也在不知不覺中完成了數位素養的練習：如何規劃內容、如何進行版本迭代、如何確保作品一致性，並在反覆修改中培養責任感與自我監督能力。

完成作品以外應培養關鍵能力

AI輔助並不等於降低學習價值；相反，它能成為訓練思考能力的媒介。第一個關鍵能力是提示詞（prompt engineering）與表達能力。當孩子要讓AI產出自己想要的畫面或內容，就必須學會更清楚地描述：角色長什麼樣？場景要什麼氛圍？情節要怎麼轉？因此，孩子在反覆輸入、修改提示詞的過程中，會逐漸培養更精準的語言能力與邏輯清晰度。

第二個能力是批判性思考（Critical Thinking）。AI生成的內容可能精彩，也可能不符合預期。當孩子需要判斷「哪裏要改、怎麼改、為什麼要改」，他們會學會比較、評估與取捨：哪些細節與故事主題不一致？哪些畫面太複雜或不合年齡？故事情節是否仍然合理？透過「觀察—修正—再生成」的迭代，批判思考會成為創作流程的一部分，而不是抽象口號。

第三個能力是問題解決能力與自我修正能力。孩子會遇到各種限制，例如生成結果不如預期、畫面風格不一致、情節需要補強等。這些都會迫使孩子學會拆解問題並逐步改善，而不是直接放棄。從長期看，這種能力會直接影響他們未來在學校報告、專題製作、甚至職涯溝通中的表現。延伸到大學或未來發展：如果孩子能及早養成「能用AI、會用AI、知道怎麼checkAI」的習慣，就更容易把學習成果轉化成作品集，並用更成熟的方式呈現自我成長軌跡。在數位時代，這是一種能持續增值的能力。

AI是助手不是替代者

要讓AI在數位故事創作中真正發揮教育價值，關鍵在於引導原則清晰一致。建議把核心原則講得更明確：AI是助手，而不是替代者。孩子要先做主導思考——故事核心由自己決定，角色動機由自己想像與整理，情感與主題也要回到自己的觀點；AI的角色是幫助孩子把想法更快、更生動地「呈現」。

因此在實作上可以採用「先構思、再生成、再修訂」的流程：

先讓孩子自己想出故事主題與大綱（例如：想寫勇氣、友誼或成長）。再用AI把想法視覺化或潤飾文本（例如：生成插圖、提出替代敘事句）。最後由孩子負責整合（例如：刪掉不合適內容、調整情緒一致性、確認故事邏輯）。此外，也應教導基本的提示詞撰寫技巧，例如：描述角色特徵、場景細節、情緒氛圍與畫面風格等。

更重要的是，家長與教師要和孩子一起討論版權與倫理議題：AI生成的圖像是否可任意商用？是否要標示使用了什麼工具？作品是否要保留「創作過程紀錄」？這些討論能把AI使用從「操作層」提升到「責任層」。值得一提的是，許多專為兒童設計的安全平台已具備年齡適宜的介面與機制，例如Storywizard.ai、ChatGPT、HelloGPT或StoryBee等。這讓低年級學生也能在相對安全的環境中進行創作，降低家長與教師的顧慮，同時提升孩子參與的意願。

AI時代的溝通與生命溫度

「人工智能與數字人生命故事寫作比賽2025/26」誠邀中小學生以個人故事或人物傳記形式，創作虛構或非虛構的數碼書籍，透過四個主要主題：品德與情感、歷史、個人成長及跨代共融。參賽者將運用人工智能（AI）及數字人工具，結合研究與想像，講述過去、現在，甚至未來的故事。透過學生與AI協作的（自）傳式寫作，不僅能跨越世代、歷史與文化的隔閡，更能促進跨越時間與地域的對話。鼓勵參加者共同探索如何建構一個更和平、AI and human互聯且具道德感的世界。說好自己的故事，關懷承載自己的人生回憶，展望未來。

無論是社工、教育工作者，或是其他助人專業人士，例如護士、醫生、心理學家、藥劑師等其核心價值從來不在於其專業知識及技巧，而在於那份「不可動搖的內在力量」（Unshakable inner strength），跨專業和跨學科（Interprofessional），與他人合作以及彼此之間的溝通。數位故事敘述不僅僅是講故事和敘事方法的技巧，它還是一個很好的機會，就像一個真人圖書館，可以聆聽、分享和展示你的個人故事和作品集，分享你獨特而時尚的經歷，以及對日常生活、文化價值和歷史的理解等。

讓孩子說出自己的故事

最後我想回到文章最核心的提問：在人工智慧席捲而來的科技浪潮中，我們是否只把溝通停留在AI生成的文字表層？還是能夠真正融入真實的情感交流，傳遞真摯的溫度？答案其實取決於我們怎麼教、怎麼引導，以及是否讓孩子在創作中仍然「說出自己的故事」。數位故事創作可以像一座「新的溝通橋樑」：它讓孩子練習把經驗轉成敘事，把情緒轉成文字與畫面，再把作品分享給他人。

當他們被看見、被理解，故事就不只是作業，而是一種自我表達與自我認識的旅程。因此，AI工具真正的價值不僅在於提高效率，而在於幫助我們重新整理「溝通的本質」。在創作過程中，孩子會反思自己的成長軌跡，學會勇敢擁抱新興技術，同時也學會問自己：AI工具究竟能為我的生命帶來什麼助力與啟發？當答案是由孩子自己整理出來，AI才真正成為教育的一部分，而不是取代教育的工具。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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