議員來稿．黃永威｜國家全力支持香港構建大宗商品交易生態圈

來稿作者：黃永威議員



《「十五五」規劃綱要》首度提出支持香港構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心。事實上，中國已成為大宗商品的主要消費國和進出口市場之一，其交易尤關國家的戰略資源配置，是國家安全和建設的關鍵所在，可見「十五五」規劃充分體現了國家對香港的高度信任和支持。



經民聯立法會議員黃永威。（何夏怡攝）

爭做可持續金屬交易領頭羊

就此，特區政府於去年《施政報告》提出成立「大宗商品策略委員會」，並於年底舉行了首次會議。政府也建議引進大宗商品貿易半稅優惠制度，預計於本季內向立法會提交條例草案。作為工業界的議會代表，筆者積極與不同業界持份者交流溝通，並欣悉若干貿易商有意參與本地市場的建設。為進一步推動大宗商品交易市場的發展，筆者提出以下幾點方向性建議。

第一是明確產業目標。政府強調「以黃金交易為切入點」推動大宗商品交易建設，但大宗商品涵蓋能源及工業、農業、金屬和礦產等範疇，單是政府建議提供半稅優惠的大宗商品就多達55項，因此筆者提倡當局在發展策略上應有所側重。目前國家正全速推動高質量發展、堅定邁向雙碳目標，加大對綠色產業的投入，加上全球日益重視「環境、社會和管治（ESG）」，將為可持續金屬帶來剛性需求和估值潛力，當局可考慮優先發展可持續金屬的交易。

打造清真大宗商品樞紐

第二是發揮認證優勢。大宗商品交易對品質標準有極高要求，香港在專業服務特別是檢測認證方面的優勢，正好派上用場。舉例而言，中東和東盟國家手握海量資金，香港應主動對接有關市場的文化需求。筆者建議當局與香港工業總會（工總）合作，把「香港 Q 嘜優質清真計劃」延伸到大宗商品領域，引入符合伊斯蘭教法的融資工具，並建立符合清真認證的物流倉儲標準。此外，當局應就大宗商品建立完善的監管體系，確保實貨符合品質要求，維護香港的市場信譽。

第三是加大財政支援。政府建議就55項大宗商品提供半稅（8.25%）或15%優惠稅率（視乎員工和營運開支），但新加坡的「全球貿易商計劃」則提供低至5%的優惠稅率。香港應針對特定大宗商品（如可持續金屬）提供5%稅率，對標新加坡的同時，亦可鼓勵貿易商全面披露產品碳足跡，吸引跨國巨頭來港從事ESG買賣。

第四是完善基建配套。大宗商品對倉儲供應和規格同樣有嚴格要求。正如近日港交所旗下倫敦金屬交易所的代表指出，香港目前缺乏大宗商品的土地和倉儲設施。筆者認為當局必須抱有前瞻性思維，在謀劃未來北部都會區的同時，及早把大宗商品的倉儲需求納入考量。總括而言，當局應跨局協調、快馬加鞭推動大宗商品交易的發展，並在即將公布的「港版五年規劃」下勾劃全面的發展藍圖，以不負國家重託，鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心的地位。

作者黃永威是第八屆立法會功能界別（工業界（第一））議員，經民聯成員。



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