我的九龍城丨香港開放數據全球領先，為何「數智化」水平仍不高？

來稿作者：李超宇



《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年（2026—2030年）規劃綱要》（下稱《十五五規劃綱要》）正式確立國家未來五年的發展藍圖。行政長官李家超早前明確提出，特區政府會主動對接《十五五規劃綱要》，並在今年內完成制定香港首個五年規劃。《十五五規劃綱要》第四篇第十三章第三節明確提出，要「提高政府治理數智化水平」，包括推進政務數據跨部門跨層級跨地區共享利用、提升感知預警、指揮決策、精準管理和即時響應能力等。筆者作為區議員，一直思考如何在地區治理層面與這一國家方向接軌。所謂「數智化」，並非在數字政府之上簡單疊加人工智能，而是圍繞數據要素、政務大模型與人機協同，對整個治理鏈條進行系統重構。筆者認為以上方向亦能助力香港地區治理。



建立「全域感知」地區平台精準管理

在地區日常管理中，不同部門按各自職能裝設了大量攝錄機，其實有空間發揮協同效果。以非法棄置垃圾為例，食物環境衞生署自2018年起在全港各區安裝網絡攝錄機，並結合人工智能技術進行影像分析，自動識別及記錄違規情況。截至2026年，全港已在約600個非法棄置垃圾黑點設置攝錄機，當局計劃進一步逐步擴展至約3,000個地點。與此同時，漁農自然護理署亦就禁止餵飼野鴿事宜，部署了獨立的AI監察系統，自2025年9月起在個別餵鴿黑點收集情報，並正研究引入人工智能巡邏機械人，配備可辨識非法餵飼動作的AI鏡頭，並可即時顯示警告字句。

然而，不同部門數據未必相通，難以整合分析。假若食環署的垃圾黑點攝錄機、漁護署的禁餵監察攝錄機、路政署的攝錄機，乃至屋邨的安全閉路電視，均能在地區層面統一匯聚，以AI模型交叉分析，便可建立「全域感知」的地區環境管理平台，實現「精準管理和即時響應」，這正是《十五五規劃綱要》所倡議的方向。將此方向套用在香港，通過打破「數據孤島」，實現跨部門感知數據整合，將助力香港提升地區治理水平。

大量開放數據未被轉化為決策工具

在開放數據方面，特區政府近年的工作值得肯定。「開放數據平台」（data.gov.hk）(下稱「平台」)目前提供逾5,700個數據集，連結超過2,400個應用程式介面及逾120個數據提供機構。2025年的理工大學智慧城市指數亦顯示，香港在全球城市中「發展開放數據的意願」及「數據類別」等指標表現優異。特區政府的開放數據工作已奠定堅實基礎。

然而，開放數據的問題往往不在「有沒有」，而在「用不用」。目前平台上豐富的公開數據，大多未被有效轉化為可直觀理解的決策工具。建議以地區為單位，整合現有開放數據，建立「社區數智儀表板」，匯聚本區的環境衞生投訴數字、交通意外黑點、道路工程進度、公共設施使用率、食肆牌照及衞生評級等公開數據，以視覺化方式呈現，讓相關持份者，包括區議會、三會等在提出地區議題時有數據依據。這並不需要龐大的IT投資，而是透過整合現有開放數據，以低成本推動「數據驅動地區治理」，是香港對接《十五五規劃綱要》所倡議的「精準識別需求」的務實一步。

公共機構應積極開放數據

開放數據的範疇，不應只局限於政府部門，公共事業機構同樣責無旁貸。水務署的做法值得借鑑，其「暫停供水通告」數據集在平台以CSV格式及API開放，每五分鐘更新一次，包含受影響地區、停水生效時刻、停水類別及現時情況等資訊，市民和開發者均可即時調用數據，開發通知應用程式，大大減少因突發停水引起的不便和資訊不對稱。

同為公用事業的供電機構，在停電資訊的透明度上則仍有進步空間。目前，市民得知停電的主要途徑為致電熱線或需安裝智能電錶後才能收到手機通知，而停電事故數據及地區分佈，亦未有以機讀格式主動在平台實時公開。特區政府應藉《十五五規劃綱要》推動「數智化政府治理」的契機，推動供電機構仿效水務署，在平台實時公開地區乃至大廈層面的計劃內及緊急停電情況，同時帶動其他公共事業機構一同參與。這一改變成本相對低廉，卻能顯著提升地區治理相關機構，如區議會或關愛隊的響應效率，真正體現數智化治理「以人為本」的核心精神。

《十五五規劃綱要》提出「數智化」治理，為香港地區治理現代化提供了清晰的方向座標。從推動AI感知數據跨部門整合、以開放數據打造社區數智儀表板，到推動公共事業開放實時數據，三個切入點立足香港現況、對接國家方向，務實可行，具長遠意義，相信將可令香港地區治理水平有所提高。

作者李超宇是九龍城區議員，動物福利諮詢小組成員。



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