陳嘉華｜特朗普再訪華——能否為中美關係按下「穩定鍵」？

來稿作者：陳嘉華



5月11日，外交部正式官宣，應國家主席習近平邀請，美國總統特朗普將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。這不僅是美利堅總統時隔九年再度踏上北京的土地，更是中美在經歷2025年劇烈貿易摩擦與中東局勢動盪後，最受矚目的一次「習特會」。在全球政經格局深陷「黑天鵝」泥淖的2026年，這場會晤不僅是禮儀性的重聚，更是兩大經濟體在認清彼此「產業死穴」後，一場關於生存成本的精細談判。



中美博弈的底層邏輯

2026年的中美關係，已超越了單純的政治博弈。正如外界觀察所見，特朗普重回白宮後的「製造業回歸」藍圖，正遭遇嚴峻的成本與產能挑戰。根據今年首季的工業監測數據，儘管美方極力推行供應鏈多元化，但在航太、國防及高端AI設備所需的核心礦產精煉鏈上，中國仍掌握全球超過八成的核心專利與加工產能。建立一套替代產線需要七到十年的「時間差」，這與白宮急於見效的政治周期存在劇烈矛盾。

這種互補性的極限，構成了中方最硬核的「時間籌碼」。與此同時，中方在AI算力瓶頸上的突破，亦需要與全球頂尖技術體系保持某種程度的「軟連接」。這種「致命傷互換」——以關鍵材料穩定供應換取技術封鎖的喘息空間，說明了當下的穩定並非因為兩國「和好」，而是雙方在拆開各自底牌後，發現誰也承受不起那個「歸零」的代價。

三個微觀維度觀察實效

元首會晤能為大局定調，但真正的「穩定鍵」能否按得下去，戰場不在於握手的力度，而在於後續行政層面的執行精度。筆者認為，市場應從以下三個維度觀察會晤的實質成效：

其一，是豁免期的實質長度。這是衡量中美互信的「溫度計」。商務與財政部門目前的脫鉤清單雖然強硬，但真正的轉折點在於：會晤後，美方是否會針對半導體設備、特種飛機引擎等核心產業，悄悄延長豁免期？例如，國產C919飛機在引擎供應上的「卡脖子」問題能否緩解，將直接反映美方在技術封鎖上的實質退讓程度。

其二，是政治共識的成本化。企業界最怕的是規則的朝令夕改。如果企業能在合規的前提下，將兩國元首的政治共識轉化為「可計算的商業成本」——例如接受定期審查以換取長期的進口許可——那麼中美競爭就從「無序衝突」轉向了「有序博弈」。這對於維持兩國經貿的韌性至關重要，也是企業界能否重拾投資信心的關鍵。

其三，是對沖立法的干擾管理。雙方行政當局如何有效管控各自內部的強硬派，防止其透過新的法案（如國會的額外制裁法案）架空元首達成的共識？這考驗着兩國元首的政治威信。如果會晤後能建立一套危機管控機制，防止溫度驟升至失控，那麼這個穩定鍵才具備持久價值。

香港作為「壓力釋放閥」

在兩大板塊的碰撞中，香港的價值在實務數據中顯露無疑。作為「獨立關稅區」與「專業合規中心」，香港本質上為中美提供了一個不可或缺的「非法定緩衝區」。去年經港轉口的「民商兩用技術」數額不降反升，說明在面子上要鬥爭、肚子裏要吃飯的現實面前，香港的轉口紅利正是大國關係穩定鍵背後的有力支撐。當全球供應鏈因地緣政治而支離破碎時，香港的制度確定性反而是中美共用的戰略資產。

總結而言，2026年5月的這場北京會晤，大概率會達成一種「高風險管控下的動態平衡」。它不會消除雙方的結構性矛盾，但能為全球市場提供一段珍貴的、可預測的重整期。中美關係正在尋找下一個周期的「新常態」，即在局部脫鉤與關鍵互補之間，建立一套微觀的企業合規手冊與海關編碼清單。

元首會晤已經「萬事俱備」，現在全看兩國團隊能否將「波音訂單、農產品採購、技術豁免」等實質利益轉化為東風。唯有當這種穩定感從北京的談判桌落實到每一筆信用證與報關單時，這枚穩定鍵才算真正生效。全球資本獲得的並非永久的和平，而是一份在動盪中尋求有序競爭的生存契約。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長，全國工商聯客座教授。



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