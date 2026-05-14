特朗普訪華．來稿｜2026年，中國為何給足美國「面子」？

來稿作者：楊華勇



2026年5月13日晚，北京首都國際機場的紅地毯迎來了一位熟悉的身影——美國總統特朗普。與9年前其首次訪華時由國務委員接機的規格不同，此次站在舷梯旁等候的是中國國家副主席韓正。這一正國級領導人的親自迎接，瞬間成為全球外交媒體解讀的焦點：在經歷了貿易戰的硝煙與科技圍堵的寒意後，中國為何選擇在此時「給足面子」？這背後不僅是禮儀之邦的待客之道，更是一場在實力對比變化下，關於「面子」與「裏子」的精妙博弈。



韓正接機背後的信號

回望2017年11月，特朗普首次以總統身份訪華，負責接機的是時任中共中央政治局委員、國務委員楊潔篪。這在當時已屬高規格，符合大國外交禮儀。按照外交慣例，本次若由現任中央外辦主任、外交部長王毅接機亦屬合理。然而，最終亮相的是排名更高的國家副主席韓正。這一安排打破了過去九年來中美高層互動的常規模式，釋放出極其強烈的積極信號。

將視野擴展至其他大國元首訪華，這一規格的「特殊性」更為凸顯。對比2025年8月俄羅斯總統普京抵達天津時由中共中央政治局委員、天津市委書記陳敏爾接機，以及2024年5月普京抵京時由國務委員諶貽琴接機的安排，特朗普此次的接待規格明顯高出一個層級。這種安排甚至接近了中朝之間「特殊關係」的禮遇水平（如2025年9月金正恩訪華由蔡奇接機）。這清晰地表明，在當前的地緣政治棋局中，中國將穩定中美關係置於極高的戰略優先級。

戰略窗口期的「穩」字訣

為何是現在？原因在於實力對比變遷下的時機選擇。與2017年相比，中美綜合國力的差距已大幅縮小。中國在經歷了貿易戰、科技戰的極限壓力測試後，展現出驚人的經濟韌性與產業鏈完整性。反觀美國，特朗普政府二次執政以來，面臨着國內政治極化加劇、全球貿易戰戰線過長以及中東美以伊衝突陷入泥潭等多重困境。此時的美國，比以往任何時候都更需要一個穩定的外部環境來處理內部矛盾。中國的高規格接待，正是在美方相對「虛弱」或「分心」的時刻，主動塑造關係走向的體現。

2026年是中國「十五五」規劃的開局之年，也是邁向基本實現現代化目標的關鍵衝刺期。這一時期，中國最核心的利益訴求是「穩」——穩定的外部環境、穩定的科技供應鏈、穩定的市場預期。儘管中美競爭結構性矛盾難以消除，但避免關係失控、爭取寶貴的發展時間，是中國當下的理性戰略選擇。給特朗普「面子」，實質上是為中國爭取發展的「裏子」。

從「面子」到「裏子」的務實算盤

此舉也是待客之道的戰略化運用。中國外交素有「禮儀之邦」的傳統，從周恩來總理親自迎接尼克松的歷史先例，到對小國領導人也一視同仁的隆重接待，高規格禮遇本身是中國外交文化的一部分。對美外交作為中國外交的「重中之重」，理應獲得最高級別的禮賓安排。這種待客之道並非諂媚，而是一種自信的展現——只有當自身實力足夠強大時，慷慨的禮遇才不會被誤讀為軟弱。

外交禮儀是氛圍的鋪墊，最終目標是實質性利益的交換。根據外交部發言人郭嘉昆及駐美大使謝鋒的表態，此次訪問的核心議題聚焦於經貿務實合作與分歧管控。

中美元首會晤三大要點

2025年中美達成的貿易戰「停火一年」協議是脆弱的共識。特朗普隨行帶着英偉達、波音等企業巨頭，意在要求中國進一步開放市場；而中國則希望藉此機會將停火轉化為長期的貿易穩定框架，並在高端芯片、人工智能等領域爭取更寬鬆的規則空間。

同時，地緣紅線或將得到再確認。在美以伊衝突牽扯美國精力的背景下，中方希望藉此高規格互動，換取美方在台灣問題、南海問題上更明確的克制與承諾，為「十五五」時期營造安全的周邊環境。

此舉也更利於全球治理的協調。面對全球經濟增長乏力與地區熱點問題，世界期待中美這「兩隻大象」不要繼續在瓷器店裡打架。元首外交的引領作用，是為變亂交織的世界注入確定性的最有效途徑。

為世界局勢注入確定性

中美關係早已超越雙邊範疇，具有全局性影響。此次會晤是中美關係的「穩定之錨」和「定向之舵」。在全球化碎片化的今天，中美元首面對面的溝通，有助於防止戰略誤判升級為軍事衝突，為全球市場提供寶貴的信心支撐。

從「習特莊園會晤」到「釜山會晤」，再到此次北京之行，中美關係正在探索一種「競爭但可控、對抗但對話」的新相處模式。中國此次的高規格接待，是一次主動的外交實驗：在實力接近的背景下，通過尊重與互惠，測試能否建立一種更平等、更穩定的長期博弈規則。

「給面子」是為投資未來

《人民日報》在特朗普訪華前夕刊文指出：「中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來。」這句話精準概括了當前中國對美政策的精髓。韓正接機的高規格，不是對過去的懷舊，而是對未來的一種投資。

中國已經用實力證明了無需仰視美國，此刻的給面子，是一種基於充分自信的戰略主動。這背後是清晰的利益計算：用最高規格的禮遇，換取最關鍵發展窗口期的穩定，並在元首層面鎖定經貿與地緣政治的護欄。對於香港及全球觀察者而言，與其糾結於接機官員的級別，不如關注隨後展開的會談中，那些關於關稅、科技與安全的實質性共識。那才是這次「面子」背後，真正的「裏子」。

作者楊華勇是全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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