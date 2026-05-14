特朗普訪華．來稿｜對台軍售討論——美國對台政策重大轉折

來稿作者：區漢宗



九年後的再訪：象徵與現實的交錯。美國總統特朗普於2026年5月13日至15日對中國展開國事訪問，這是美國總統時隔九年再度踏上中國土地。上一次訪華同樣是特朗普，時間回到2017年11月。拜登任內未曾訪華，使得這次訪問更具特殊性：它既是特朗普重返白宮後的首次訪華，也是世界最大發達國家領袖與世界最大發展中國家領袖的再度交鋒。



從仰視美國到警惕美國

這場訪問的象徵意義不容忽視。中國已不再是曾經「仰視美國」的國家，而美國也不再是昔日被視為無可挑戰的標竿。特朗普的到來，既是外交禮儀的延續，也是中美關係新階段的試探。中國高規格接待特朗普，既顯示出外交層面的重視，也反映出北京希望透過禮遇營造氛圍，為談判創造空間。

中國社會對美國的態度轉變。從2008年「仰視美國」到如今「平視甚至警惕美國」，這一轉變反映了中國自身的崛起與美國問題的暴露。

不仰視也不能輕視美國

美國的社會撕裂、政治極化、貧富懸殊、槍支暴力、毒品濫用等問題，逐漸被中國民眾看見。曾經「走線潤美」的熱潮，如今被「美國斬殺線」的話題所取代。這種認知轉變，使中國社會更能以平常心看待美國，不再因仰慕而失去理性。

然而，中國不能因美國問題而自滿。美國依舊擁有強大的存量優勢，在高科技、基礎研究、原始創新等領域仍具領先地位。中國「不用仰視美國，但不能輕視美國」，這是一種冷靜而務實的態度。

美台軍售將現重大轉折

台灣議題是峰會的核心焦點。在此次「習特會」中，台灣議題成為最敏感、最受關注的焦點。特朗普公開表示將與習近平討論對台軍售，這一舉動立即引發台灣政壇與美國國會的高度不安。

美國自1982年列根政府提出「六項保證」以來，始終強調不在對台軍售前徵詢北京意見。特朗普若在峰會中打破這一慣例，將被視為美國對台政策的重大轉折。美國智庫學者如Zack Cooper、Patricia Kim等人均指出，若美方將「不支持台獨」改為「反對台獨」，這將是外交辭令上的質變，可能打破長期以來的「戰略模糊」。

台灣方面的焦慮顯而易見。副總統蕭美琴的密友葛來儀公開呼籲特朗普牢記「六項保證」，台灣外事部門官員林佳龍、吳志中也表達擔憂，擔心台灣被納入大國交易的「菜單」。台灣媒體更直言，特朗普的交易性思維可能讓台灣成為談判籌碼。

美國會擔憂對台政策改變

特朗普的言論不僅引發台灣焦慮，也在美國國內掀起波瀾。民主黨參議員沙欣等人聯名致函特朗普，敦促白宮維持對台軍售的透明與穩定。美國國會的焦慮，反映出跨黨派對特朗普可能改變政策的擔憂。

同時，美國正深陷伊朗戰爭，軍火儲備消耗巨大，這使得部分人士懷疑美國是否有能力保衛台灣。美國國內通脹壓力、中期選舉的政治考量，也讓特朗普在外交上更傾向於「交易邏輯」，而非「價值同盟」。

這種背景下，台灣議題成為中美博弈的試金石。特朗普可能以軍售為籌碼，換取中國在其他議題上的合作，例如伊朗、稀土出口或農產品採購。

「倚美謀獨」路徑愈發危險

北京方面顯然看懂了特朗普的交易邏輯。葛來儀在《外交事務》撰文指出，北京採取的是「耐心戰略」：不急於武統，而是等待局勢逐漸向自己有利的方向傾斜。

台灣內部政治消耗、美國態度曖昧、中國自身實力增長，這些因素讓北京相信時間站在自己這邊。若美國對台軍售延後、拆分或放慢交付，這將是明確的信號，顯示台灣議題已被納入中美談判的節奏管理。如何對待台獨，是檢驗美方一中政策的試金石。美國若一方面聲稱不支持台獨，另一方面卻持續對台軍售，將被視為言而無信，損害中美關係的政治基礎。

台灣在這場大國博弈中處境艱難。一方面，民進黨政府加速通過軍購預算，積極展開外交動作，試圖安撫社會情緒。另一方面，島內民意卻逐漸清醒。中研院民調顯示，約六成民眾不相信美國的「安全承諾」。「倚美謀獨」的路徑愈發顯得危險。若美國在台灣議題上退讓，台灣可能陷入孤立。這使得兩岸對話、協商的重要性再次凸顯。台灣問題的解決，終究要回到兩岸中國人自己手中。

特朗普訪華，不僅是一次外交事件，更是一次戰略試驗。台灣議題成為檢驗美方一中政策的試金石，也成為中美關係能否穩定的關鍵。中國不再仰視美國，但也不能輕視美國。美國依舊擁有強大的綜合實力，中國需要在批評美國問題的同時，反思自身的短板。台灣問題則提醒世人，大國博弈的代價往往由小國或地區承擔。未來，中美關係仍將在合作與競爭之間反覆博弈。台灣議題不可能因一次峰會而解決，但它的走向，將深刻影響亞太局勢乃至全球格局。

作者區漢宗是香港媒體人。



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