進言廣達｜豐富遊客落地的第一印象　網約車規管有助香港旅遊發展

來稿作者：黃進達



筆者從事旅遊業多年，深明遊客落地後首程的乘車體驗，足以建構對該城市的深刻印象。環觀全球主要大城市，網約車確實已成為全球主要大城市不可或缺的城市生態結構，且受絕大部份旅客所歡迎。機場往酒店、酒店往景點的穿梭，這些看似微不足道的細節，又會影響旅客是否重臨舊地，與及為城市進行主動宣傳。在業界層面，香港旅遊業議會早於去年七月已明確表態，全力支持立法通過「網約車合法化」，期望為旅客出行提供新選擇，進一步方便旅客享受多元化的交通服務，提升旅遊體驗，助力香港旅遊業蓬勃發展。



網約車能提升旅客體驗

網約應用程式已成為新一代旅客出行的「標準配置」。今時今日，全球旅遊市場競爭白熱化，各地都在爭奪旅客的目光。環顧世界各地，網約車已成為融入城市交通體系的一部分。在內地、新加坡、英國及澳洲等國已相當普及，即使過去對網約車態度保守的日本，也於2024年起展開「日本版網約車」試行，允許個別司機在的士公司監管下使用私家車提供有償載客服務，並正考慮接納巴士及鐵路營運商參與，以應對全國出行需求不足的問題。新加坡則早在2019年通過《點對點客運產業法案》，2020年正式實施，明確將網約車服務納入法定規管框架，所有提供網約服務的平台、司機和車輛均須取得相應牌照。新加坡陸路交通管理局更於2025年初引入了商業持有的私家車出租三年「鎖定」期，確保網約車車輛供應穩定。這些國際經驗清楚告訴我們：網約車規管不是「走偏門」，而是全球大城市公共交通體系中不可或缺的一環。香港自然不能落後。

數據可見訪港旅客數字持續回升，香港引入網約車好處繁多：召車簡便、旅客安心、收費透明，車廂和座位一般較為舒適。不僅是內地旅客，歐美、東南亞以至中東的旅客，都習慣了在出發前透過手機預約接機車輛。新聞上偶見旅客反映，傳統的士有出現司機拒載、繞路甚至濫收車資的情況，網上討論區聲討的士害群之馬，也間接衝擊到香港旅遊的整體聲譽。網約車收費透明、路線可追蹤、司機可評分，保障了旅客權益，更為香港旅遊業構建了一道無形的「信任防線」。

規管是終結「白牌車」亂象的治本之道

多年來，香港網約服務一直以「白牌車」形式游走於法律邊緣，對的士業界極不公平，更對旅客安全構成隱患。非法「白牌車」在口岸、機場、旅遊區等熱點地區相當活躍，逃避監管的同時，更對乘客安全構成威脅。有的士業界擔心「網約車」合法化之後，更會加入競爭搶走生意。他們的憂慮可以理解，但在綜合政策上看，政府同步推出的士車隊制度、強制電子支付、簡化的士筆試等措施，正是為了協助的士業界在既有優勢之上進一步提升競爭力。而在推動香港旅遊業配套的角度看，適度競爭對於香港進步的益處更多。社會各界普遍相信，網約車參與競爭後，的士業界亦有自警自省作用，主動改善服務質素。運輸及物流局局長陳美寶亦明確指出，的士和網約車絕對不是零和博弈，兩者各有優勢，可以共存互補，長遠而言有助重塑香港整體點對點個人化服務，令服務現代化、司機年輕化、市民選擇多元化。

而且，從國際監管實踐經驗出發，全球各地均透過立法將網約服務納入規管。運輸及物流局在調研中參考了深圳、新加坡、倫敦、坎培拉、多倫多及日本等地的做法，這些地區均有法例規管平台公司，規定平台公司提供的網約服務必須由的士和其他持有相關牌證的車輛提供。其中，深圳、新加坡、倫敦、坎培拉及多倫多未限制平台數目，日本則只接受的士公司申請營運網約車服務。平台須在營運地區設立公司，提供當地聯絡地址及負責人，以便當局監察，未獲發牌而提供服務均屬違法，最高可處巨額罰款或監禁。此外，平台還須對旗下車輛和司機進行盡職審查，確保其持有合適牌照及保險，並要按時呈交營運資料——這些制度設計與香港今次立法規管的方向高度一致，使港府的規管框架與國際標準接軌。

政府今次規管的重大意義正在於，將灰色地帶納入法律框架，讓「有牌有數得計」。新法例訂明平台、車輛、司機三方均須領牌，並規定「人車綁定」。無牌經營最高可被罰款一百萬元及監禁十二個月。規管條例還引入數字治理協同，要求網約車平台建立投訴和評分系統，讓乘客的權益得到充分保障。從旅客的角度看，合規的網約車服務遠比無規管的「白牌車」令人安心。規管之後，旅客在香港使用網約車將獲得與的士同等的法律保障，這是提升香港旅遊競爭力的關鍵一步。

旅客、市民與司機多方共贏

規管網約車並非單純「發牌了事」，政策初心始終是保障市民與旅客的出行安全，也要兼顧平台、司機、乘客三方的利益。平台盡職審查、確保旗下司機持有效許可證，到車輛須符合車齡和年檢要求、購買合適保險，再到司機須完成指定筆試和職前課程——這些層層把關，體現了「以民為本、安全規管」的核心原則，所以公眾與旅客對於新規之下的首批網約車及司機，應該要有充足信心。而的士業界的服務水準也可以與之看齊，改善行業形象。

新時代之下的香港旅遊業，需要社會大眾協同激活。我們不能墨守成規，更不能因為害怕改變而錯失機遇。紐約、倫敦、新加坡和日本等地對網約車發展的審慎規管與積極調整，充分表明這一模式包含對市場公平、司機保護與乘客安全的全方位考量。這些國際經驗為香港提供了豐富的參考和借鑑，讓我們得以在前人的基礎上汲取教訓、避開彎路。

香港要行穩致遠，旅遊業要持續繁榮，擁抱變革是不二之途。網約車規管不僅是交通政策的突破，更是推動旅遊業升級的重要契機。網約車時代的到來是國際大勢所趨。筆者呼籲社會各界以開放、務實的態度看待這場變革。市民與旅客可在不同情景下使用點對點個人化服務時獲得更好的體驗，無論是在街上截的士、在的士站上車，還是透過網約平台召車，都能獲得安全及多元化的選擇。一個能夠與時俱進、為旅客提供多元選擇的城市，才是一個真正具備競爭力的國際旅遊目的地。

作者黃進達是​香港菁英會主席，全國青聯委員，重慶市政協委員，經民聯文化體育及旅遊事務委員會聯席主席。



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