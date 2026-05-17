來稿｜當航天遇上美學：神舟飛船的「任務標識」如何說好故事？

來稿作者：徐小龍博士



中國載人航天工程辦公室日前發布神舟二十三號載人飛行任務標識。官方說明指出，標識以圓形構圖呈現神舟二十三號飛船即將與中國空間站對接的場景，三顆五角星對應三名航天員，左側是長征二號F火箭，並配以祥雲、如意紋樣，右側則融入「飛天」形象與飄帶，主色調為科技藍，並以中國紅點綴。單看這些元素，這固然是一個任務徽號；但若放在中國航天發展的長線脈絡中，它其實更像一種敘事裝置，把一次任務的技術重點、文化寓意與時代精神，一併濃縮在一個畫面之中。



神舟飛船藏進時代對太空的想像

這也是神舟系列標識最耐人尋味之處。它從來不只是「設計得漂亮」那麼簡單，而是總能在極有限的圖像空間裏，藏進一個時代對太空的想像，甚至讓公眾在火箭尚未升空之前，便先讀到這次任務想說的是甚麼。

官方對神舟二十三號標識的解讀，其實已相當完整：圓形對接場景突出了中國空間站任務，三顆五角星點明三名航天員，祥雲、如意與飛天等符號，則把傳統文化與現代科技置於同一視覺語境之中。這種設計語言的可貴，在於它並沒有把傳統文化當成簡單裝飾，而是將其轉化為任務精神的一部分，讓「上九天攬月」不只是一句豪言，也成為可以被看見、被辨認、被傳播的公共符號。

事實上，回看歷次神舟任務標識，這種「每次都藏着故事」的傳統一直存在。公開報道提到，神舟七號的標識對應中國航天員首次出艙活動；神舟九號則融入龍鳳圖騰，既象徵中國首次載人交會對接，也以鳳凰元素呼應中國首位執行載人航天任務的女性航天員。換言之，任務標識從來不是任務完成之後的附屬品，而是任務敘事的一部分：它提早為一次飛行定下記憶點，也為公眾理解航天成就提供入口。

到了近年，這種設計心思更見成熟。2025年度任務標識發布時，官方介紹指出，神舟二十號標識把太陽翼巧妙構成中文「廿」，把任務編號與畫面結構合而為一；神舟二十一號標識則以航天員頭盔視角作為核心意象，強調人在探索宇宙中的主體位置。這些例子說明，神舟系列標識的高明之處，不只在於準確傳遞資訊，更在於它懂得如何把技術語言轉譯成公眾可以感受的情感語言。

微型圖像中的宏大敘事

這種能力，其實正是大國航天最容易被忽略的一面。人們往往只看見火箭升空、交會對接、返回着陸，卻未必留意到，在每一次重大任務背後，還有一套極有自覺的視覺敘事在同步運作。標識的存在，正是把原本屬於專業系統的工程成就，轉化為可供社會閱讀與討論的公共文本。它讓航天不只是工程，不只是數據，不只是離地三百公里外的冷峻科技，而是一種能夠進入社會文化、進入集體想像、進入日常討論的國家敘事。

在這個意義上，任務標識其實扮演了某種「翻譯」角色：它把交會對接、在軌駐留、空間站運營這些技術性極強的任務內容，轉化為人們一眼可辨的視覺意象。公眾未必熟悉每一項技術細節，卻可以透過星辰、飄帶、火箭與飛船的組合，感受到一種出征、連結與守望的情緒。也正因此，一枚成功的任務標識，往往不只傳遞資訊，更能喚起情感，讓工程成果真正進入公共記憶。

傳統符號與現代科技的並置

神舟標識系列另一個值得注意的地方，在於它始終善於處理傳統文化與現代科技之間的關係。從祥雲、如意，到飛天、龍鳳，這些元素若運用得不好，容易流於裝飾或符號堆砌；但在神舟任務標識中，它們多數被巧妙地納入任務主題之中，既保留文化辨識度，又不致削弱航天科技本身的現代感。換句話說，這些傳統符號並不是附會上去的「中國風」，而是在視覺上參與了敘事，成為任務精神的一部分。

這種並置，其實正反映了中國航天敘事的一種自信：它不需要在傳統與現代之間二選一，而是可以同時擁抱兩者，讓文化記憶與科技雄心共存。於是，任務標識所呈現的，便不只是一次飛行任務的資訊圖解，更是一個國家如何理解自身、如何想像未來的文化表述。當公眾看到這些熟悉而又更新的符號時，所接收到的其實不單是任務內容，還有一種關於文明延續與時代進步的視覺宣言。

為飛天工程留下可閱讀的記憶

因此，神舟二十三號標識之所以引發關注，不只是因為它設計細緻，而是因為公眾早已形成一種閱讀習慣：相信每一筆線條、每一個紋樣、每一層顏色，背後都可能別有深意。當一套任務標識系統累積到這個程度，它便不再只是配合任務的宣傳品，而逐漸成為航天文化本身的一部分。人們等待的不只是發射窗口，也是在等待新一枚標識將如何為這次飛行命名、定調、留下印象。

這也說明，一項成熟的國家工程之所以能夠深入人心，往往不只靠技術突破本身，還要靠一套能被社會理解與分享的表達方式。飛天工程固然偉大，但若沒有一種足夠精準而有感染力的視覺語言，它與大眾之間仍可能隔着距離。神舟任務標識的價值，正正在於它把這段距離縮短了，讓航天不只是屬於工程師與航天員的專業世界，也成為公眾可以參與閱讀、共同記憶的文化經驗。

航天抵達太空，也抵達人心

說到底，一枚任務標識之所以動人，從來不是因為它替所有問題提供了答案，而是因為它為一場飛天壯舉留下了值得反覆閱讀的餘韻。真正成熟的設計，從來不把話說盡；它只是輕輕打開一扇窗，讓人從中看見科技，也看見夢想；看見工程，也看見一個民族如何把仰望星空的願望，畫成了可以流傳的圖案。

也正因為歷年神舟標識從不只是「交功課式設計」，公眾才會對每次新圖案格外敏感。當一項國家工程連視覺表達都能持續累積意義，它所升空的便不只是飛船，也是整個社會對未來的想像。於是，哪怕只是標識左側一個近似花瓣的細節，也足以牽動外界聯想；有媒體便據此解讀其中隱含紫荊花元素，進而把這枚徽號與香港聯繫起來，甚至延伸想像至港澳航天員最早於今年執行空間站任務的可能。這些解讀是否屬實，也許仍有待官方日後揭曉；但正是這種介乎明示與暗示之間的留白，使一枚任務標識超越了單純的任務說明。這或許正是神舟任務標識最動人的地方：它讓航天不只抵達太空，也抵達人心。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師（建築測量）。



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