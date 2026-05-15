議員來稿．李家駒｜AI如何改變傳統產業——出版業的新可能

來稿作者：李家駒議員



互聯網與人工智能（AI）的先後出現，深刻改變各行業態。出版在人類文明進程中一直扮演傳遞知識的核心角色，同樣面臨AI帶來的考驗與機遇。近年出版界熱議「出版 3.0」，不止是工具與技術更新，更是對產業生態的重新建構，可視為AI改變產業的一個案例。



作者李家駒博士是第八屆立法會選舉委員會界別議員，香港出版總會會長。（李家駒提供）

回顧從上世紀90年代至今，出版業經歷三個重要階段：「出版1.0」引入電子桌面出版，改變了製作方式，降低製作時間和成本；「出版2.0」進入互聯網時代，改變了閱讀方式；多媒體重塑閱讀體驗，也拉近了作者、出版社與讀者之間的距離。到了「出版3.0」，是人工智能化，改變了出版概念；寫作、編輯與閱讀在大數據和AI等新技術的推動下，出版的運作方式快速轉變，正蘊釀一場顛覆性的轉型。從1.0到2.0到3.0，一代比一代革命性。

出版界多年前開始推動一個名為「出版 3.0」的項目，借助人工智能技術，延展出版的多種可行性，將一文本同時轉化為多文本。一個文本經AI處理，可同時產出電子書、有聲書和多種語言的翻譯版本，做到「一本內容，多種產出」。以往做有聲書或翻譯，動輒數星期，成本不低；現在AI把工序縮短到幾小時甚至十幾分鐘，編輯只需最後把關，效率大幅提升；配上自動轉換聲音，連駕車、做家務的人也能「讀」書。市場空間也因此變得更為廣闊。

這種可能性已見實踐。獲特區政府文創產業發展處資助，出版界正推進「出版3.0」與後續「出版3.0＋」項目，用AI搭建平台，免費為出版社將紙本書轉為電子書、提供中英雙向翻譯，以及廣東話、普通話、英語三語有聲書，AI翻譯準確率高達九成。項目推出至今，已有逾百間出版社參與，累計完成一萬本電子書及有聲書轉換。出版界目標是要建立了「香港智能電子書庫」，收錄具國際市場潛力的高質素電子出版物，直接面向海外市場，擴大版權貿易。「出版3.0＋」近年在多個國際書展展出，獲得廣泛關注和好評。傳統圖書銷售渠道日漸收窄，單一出版社力量有限，相信平台化做法提供可行出路。

我相信「出版3.0」可以走得更遠，具有更多可能性。其一是AI將「閱讀文本」成為「被分析文本」。傳統實體書的選題，多半靠編輯的個人判斷，書出版了從銷量才反推讀者喜好。這種方式反饋週期長且未夠精細。但近年業態已悄然改變，出現新的做法：例如在網絡文學領域，以內地抖音旗下的番茄小說，運用AI手段分析讀者反應，把讀者的點擊、停留、流失都量化成可見數據，清楚記錄哪些章節或句子最受歡迎，也能歸納出最佳的敘事節奏。有了這些反饋，創作可以更有依據。「出版3.0＋」助力 AI為「被分析文本」，提升寫作、編輯和閱讀效能，產生具顛覆性作用。其二是AI推動內容的多元開發。一些受歡迎的IP作品，能夠延伸為短劇、長劇、動漫、有聲書、手遊甚至周邊商品。在這個過程中，文字只是起點，真正的市場空間在於同一個IP在不同領域開花結果，把優質內容變成持續增值的內容資產。

「出版3.0」時代已經來臨，是香港出版業拓展空間的重要方向。AI等新技術不斷湧現，讓書本從靜態紙張轉化為可互動、可分析、可跨語言流轉的數碼資產。對業界來說，善用現有技術平台，將本地內容送往更遠的地方，是一條務實的轉型路徑。從戰略層面看，國家「十五五」規劃明確提出，要發揮香港在中西文明互鑑中的窗口作用。乘着AI的勢頭，「出版3.0+」等項目正推動香港建設知識產權交易中心與中外文化交流中心，推動優秀的中華文化走向世界。業界也應把握契機，積極主動對接國家戰略，穩步推動產業智能化，讓出版業在AI時代找到新的位置。

「出版3.0+」網站連結：https://publishing3.hk/Index/index/lang/zh-tw

作者李家駒博士是第八屆立法會選舉委員會界別議員，香港出版總會會長。



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