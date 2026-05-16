來稿｜爆旋陀螺熱潮背後——在真實旋轉中對抗虛擬世界？

來稿作者：劉學廉



現今社會，不少人均認為時下年青人已被數碼科技、人工智能、元宇宙等科技產品佔據生活，亦認定新一代為「數碼原住民」，注定與科技為伍。然而，近期香港街頭與商場湧現的景象卻打破這種刻板印象，在「3、2、1，Go Shoot!」的聲浪中，看見的是三五成群的青少年圍繞着一個陀螺盆，全神貫注地玩樂Y2K（千禧年）的產物——爆旋陀螺。此現象絕非單純的商業炒作或經典回歸，相反更是年青一代對「過度數位化」生活的一種行動反應，表現出他們對物理真實感與實體社交的深層渴求。



新一代渴望「真實感」

事實上，爆旋陀螺的熱潮折射出年青人對「數位虛無感」的一種反彈，一種對虛擬世界的反抗。眾所周知，虛擬世界的所有結果基本上都建立於大數據和演算法所運算產生，初時可能會被虛擬世界的特效吸引。但隨着時間過去，這種「黑盒」式的邏輯卻讓大眾產生疏離感，一種封閉而虛幻計算方法，最終令人感到盲目和虛無。

但爆旋陀螺、以至其他Y2K的產物卻成功讓新一代找回被科技剝奪的「物理掌控感」與「觸覺真實感」。以陀螺為例，陀螺的表現取決於實實在在的物理定律，如發射角度、陀螺重量、結構組合等，所有元素都是誠實和透明，對戰的過程充滿真實的存在感，一種科技難以提供的現實官感刺激，亦成為現時陀螺重新引起大家參與的原因。間接證明，即使科技極度發達，人類對物質世界最原始的觸覺需求依然不可替代。

重建「面對面」社交

另外，爆旋陀螺的熱潮回歸不僅是帶動遊戲玩具的銷量，更重新構建年青人高頻率、高共感的社交環境，為現代社會關係注入溫度。現時年青人進行爆旋陀螺「比賽」，目的不是為了贏取獎品，反而是最純粹的遊戲競技和技巧討論，實際上並無任何「輸贏獎罰」之分。參加者和觀眾處於同一個物理空間，比賽時共同感受現場爆發的歡呼，比賽過後亦主動一同交流陀螺改裝心得，令比賽場地成為一個「情感共振」的空間。場地成為年青人的記憶載體，陀螺則演化為一種「社交媒介」，為人際關係建立創造了真實契機。

相反，社交媒體雖然減少了人際關係建立的時空限制，卻同時稀釋了人際關係的情感深度。手遊交流、網上交友等方式無疑是縮短了人際關係建立的時間、距離、和成本。但往往伴隨的是冷淡感、低共感的情感關係。而爆旋陀螺的熱潮回歸，正好提供一個平台基礎，重新建構「面對面」的社交，亦反映出年青人渴望得到一種具溫度、具珍視、具共同記憶的情感關係。

建立具韌性情感社區

面對年青人重新擁抱實體空間和活動的趨勢，社會各界應借此契機優化公共空間規劃，讓地點成為支撐多元青年文化、促進社會凝聚力的「第三空間」。現時香港的公共設施普遍存在「功能導向」設計，公園設計充滿「美感」和藝術感，卻缺少能容納多元興趣的「靈活動態空間」。

政府可探索在社區中心、橋底空間或商場閒置區域，增設常態性的「興趣交流站」，因應社會潮流的變化，定期提供足夠的公共空間給予活動發展，將碎片化的民間愛好，轉化為具社交價值的公共活動，活化城市死角。本質而言，活化公共空間並非單純的硬件改造，而是要營造一種「參與式文化」。透過賦予空間靈活性，讓年青人從數位空間中解脫，在現實世界尋回久違的歸屬感，並在共同興趣的基礎上，建立具韌性的情感社區。

總括而言，爆旋陀螺的潮流回歸是年青人對「實感」和「社交」的追求反應。是次陀螺的出現，為這座城市重拾活力和溫度、亦為連結人與人的情感關係製造契機。

作者劉學廉是港九勞工社團聯會（勞聯）社區幹事。



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