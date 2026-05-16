來稿｜梅拉尼婭大談女性尊嚴　言行不一淪為政治表演

來稿作者：賴泳恩



母親節本應是一個頌揚母愛、傳遞溫馨的節日。然而，美國第一夫人梅拉尼亞（Melania Trump）早前發表的一篇母親節感言，卻意外地演變成一場公關災難，甚至淪為國際政壇的笑話。這篇旨在探討「母性尊嚴」（Motherhood）與家庭價值的演說，不但未能為她贏得公眾的掌聲，反而因為內容嚴重「離地」、代筆疑雲，以及與其丈夫美國總統特朗普過往言行的強烈反差，惹來大量無情的嘲諷。細看這場公關風波不難發現，政治人物的文宣若缺乏真誠與事實基礎，最終只會弄巧反拙。



演說淪為政治表演

相關演說最惹人非議的癥結，首先在於其核心主題與現實的巨大矛盾。梅拉尼亞在演說中大篇幅強調母親是家庭的道德基石，並呼籲社會必須尊重女性的專業與尊嚴。這番言辭若出自一位長期致力於平權運動的領袖之口，理應是一篇激勵人心的佳作。但由梅拉尼亞發表，卻顯得格外諷刺。

眾所周知，其丈夫特朗普多年來屢次在公開場合發表對女性極不尊重的言論，甚至涉及多宗物化女性及婚外情的爭議。當一個家庭的男主人屢屢展現出踐踏女性尊嚴的態度時，作為妻子的梅拉尼亞卻高調發表捍衛女性尊嚴的長篇大論，這種畫面實在充滿違和感。這種家庭背景與演說道德高地的強烈落差，讓整篇感言淪為一場欠缺說服力的政治表演，難以令大眾信服。

除了價值觀上的矛盾，演說中對全美女性的呼籲也暴露出嚴重的「離地」。梅拉尼亞在文中鼓勵職場女性在兼顧家庭與事業的同時，切勿忘記「自我關懷」（Self-care）。在字面上，這是一個善意的提醒。然而，對於無數在通貨膨脹壓力下艱難維持生計、日以繼夜為口奔馳的美國基層職業母親而言，這種來自頂級富豪階層的建議，無疑是現代版的「何不食肉糜」。對於過着極度奢華生活的第一夫人來說，「自我關懷」或許是隨時可以享受的休閒活動。但對於基層婦女，這卻是遙不可及的奢侈品。這種缺乏社會同理心、完全未能體察民間疾苦的言論，自然無法引起大眾的共鳴，反而激起了基層民眾的反感，認為她高高在上，不知民間疾苦。

演詞或由白宮拼湊

如果說價值觀與階級視角的落差是態度問題，那麼演說中出現的事實錯誤，則是專業性的嚴重缺失。演說中最令人啼笑皆非的破綻，在於梅拉尼亞對白宮「東翼」（East Wing）的描述。傳統上，白宮東翼是第一夫人的辦公室與活動中心。梅拉尼亞在演說中侃侃而談自己如何超越傳統第一夫人的職責，在東翼為國家服務。然而，眼利的媒體與民眾立刻指出一個令人尷尬的事實：在特朗普執政期間，早已對東翼進行了大幅度的改建，甚至取消了部分傳統設施。

身為第一夫人，竟然對自己的辦公區域狀況一無所知，甚至在演說中描述那些已經改變或不存在的設置。這不禁讓人強烈質疑：這篇演說究竟是否出自她本人之手？還是幕僚團隊草率地從網上東拼西湊、抄襲舊文，而她連審閱都沒有便直接發表？這種連基本事實都未能核實的失誤，不僅損害了她的個人形象，更讓整個團隊的專業能力備受質疑。

丈夫拼錯妻子名字

整件事的荒謬程度，在特朗普本人的無意「助攻」下達到了頂峰。在相關的母親節活動中，特朗普居然在社交媒體上拼錯了愛妻梅拉尼亞的名字。雖然他事後解釋這是由於手機的「自動選字」功能出錯所致，但這場鬧劇無疑加深了公眾對這對夫妻互動模式的質疑。妻子發表了一篇疑似幕僚代筆、錯漏百出且脫離現實的演說。丈夫則在公開祝賀時連妻子的名字都拼錯。這對第一家庭在母親節期間的連串公關表現，實在令人難以置信。

梅拉尼亞的這篇母親節感言，完美示範了何謂失敗的政治公關。政治人物的演說，最忌諱的就是「言行不一」與「脫離群眾」。當演說的道德標準與講者的實際生活軌跡背道而馳，且充滿基本的事實錯誤時，再華麗的辭藻也掩蓋不了內在的空洞。

作者賴泳恩是一名香港執業律師，華人永遠墳場管理委員會委員及上訴委員會（房屋）成員。



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