特朗普訪華．來稿｜一個超大陣仗的高端飯局

來稿作者：夏建芳



一輪矚目的中美元首會晤落幕，全球媒體聚焦、輿論熱度高企。但若站在宏觀大局與地緣博弈的視角審視，這次特朗普訪華，本質上只是一場陣容盛大、儀式感滿滿的「商人外交」。中方釋出了前所未有的「國事訪問+」超規格禮遇，美國總統特朗普也帶來馬斯克、庫克、黃仁勛等16家美國知名企業CEO，但這場熱鬧能否撼動中美大國博弈的底層結構？又可否改寫雙方長期競合的基本走勢？



這次特朗普訪華的最大特徵，是宣傳價值遠超實質成果，場面規格高於戰略突破。整場互動禮遇隆重、流程滿載、曝光度十足，充分展現雙方維繫高層溝通的意願，但無論是高新技術壁壘、產業鏈博弈、貿易結構性矛盾，還是國際規則主導權爭奪，都沒有突破性、制度性的讓步與改變。

這種「大陣仗、小實效」的外交模式，極其貼合特朗普一貫的個人風格和執政邏輯。不同於傳統政客講究長線戰略，顧及外交身段和國際觀感，特朗普一向奉行直白的實用主義，優先追求短期內可現的物質成果，如訂單、投資、關稅讓步。其談判手段慣用「極限施壓、高要價、再彈性妥協」，創造籌碼並測試底線；出訪都攜帶頂級企業CEO團隨行，將外交場合轉化為「訂單洽談會」。他不在乎外交包裝與意識形態標籤，只在乎實質收益與「美國優先」的賬單平衡，有利可圖便願意釋放善意。他的執政特色，是壞得真誠、算得直白，只在乎收益與選票。也因此，在中方實力對等的博弈下，出現這一場氣氛熱烈、內裏克制的峰會。

面對此外交熱潮，社會不必隨風解讀。訪問過後，中美關係不會翻篇，只會續篇。所有積存的競爭、分歧、博弈，不會因為一頓飯局就自動消散。暫時的溝通升溫，終究取代不了大國位次、產業利益、全球話語權的較量。正如商人不會因為一張訂單而放棄整個市場。回歸大國關係本質，中美作為全球最具影響力的兩大經濟體，雙方在科技領域的卡脖子角力、產業鏈的角力、地緣格局的平衡、全球治理的話語權爭奪，具備極強的剛性與延續性。這些積存已久的結構性問題，不可能透過一次禮儀性外交得到馴化與解決。

站在香港及大灣區的觀察視角，更應冷靜看清這層本質。特朗普訪華落靴成為高端飯局，本身就寓意香港的角色和定位再落實和再背書。作為中美經貿與科技博弈的最前線，粵港澳大灣區與香港在此種「鬥而不破、反覆拉鋸」的格局下，其戰略定位已從過去單純的「對華窗口」，被迫轉型為國家面臨外部衝擊時的「地緣減震器」與「風險防火牆」。

在科技與產業鏈層面，美方築起的「高新技術壁壘」已成常態。大灣區內部如深圳、東莞等核心製造與研發節點，必須與香港的獨立司法體系、自由港地位以及海外高端人才引進優勢深度綁定。這種制度上的「雙軌制」，讓香港與大灣區成為內地企業在全球技術圍堵下的重要解壓閥與合規化基地。

在金融與資本層面，中美「談而不融、競而不止」的結構，意味着中資企業在海外市場將面臨長期的審查與退市政治風險。香港交易所在此時正扮演着「不沉航空母艦」的角色，成為中概股雙重主要上市與資本回流的戰略避風港；同時，大灣區龐大的民間富裕階層，也正透過跨境理財通等互聯互通機制，將香港轉化為國家唯一的跨境財富管理與資本安全調度樞紐。

在供應鏈層面，特朗普「美國優先」與「訂單變現」的極限施壓，正逼迫大灣區製造業加速海外佈局以規避關稅壁壘。在此過程中，香港作為「超級聯繫人」與「超級增值人」的地位，在跨國物流、供應鏈金融調度與品牌出海的過程中，被賦予了更核心的增值角色。

飯局式的緩和是暫時，競合博弈才是常態。中美「門而不破、談而不融、競而不止」的長線格局不會改變。淺層合作、反覆拉鋸、局部博弈，仍將是雙方關係的常態劇本。這場舉世關注的高峰訪華，只是大國交往中的一次緩衝與休整。在環球經濟復甦乏力、地緣變動不斷、保護主義抬頭的大環境下，中美維持高層暢通，本身就是穩定全球局勢的壓艙石。

中方穩定外部環境、爭取發展空間；美方收穫外交政績、紓解內部壓力，雙方各取所需、心照不宣，是一場典型的短期平衡。而中美通過「高規格飯局外交」擠出的緩衝空間，在歐洲烽煙未熄，中東局勢動蕩之際，恰恰為大灣區與香港的戰略轉型，爭取到最為寶貴的時間窗口。

作者夏建芳是粵港兩地生存智慧的實踐者、思想者和講述者。



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