醫善同行｜漢坦病毒似流感　及早識別勿輕心

醫善同行｜劉啟基醫生



外國有郵輪早前爆發罕見的「人傳人」漢坦病毒，引起國際關注，不少人憂慮會演變成流行性傳染病。雖然本港及亞洲地區發現的漢坦病毒株絕大多數以「老鼠傳人」為主要途徑，但也不能掉以輕心。漢坦病毒早期症狀與流感極為相似，容易造成臨床上誤判，因此求醫時應主動告知是否曾出沒鼠患地區，對於及早診斷、防止病情急性惡化至關重要。



漢坦病毒（亦稱「漢他病毒」）主要經由囓齒動物（鼠類）傳播的嚴重人畜共患傳染病，患者透過直接接觸受感染的動物糞便、尿液及唾液後，再接觸眼、口、鼻，或吸入由該排泄物經霧化的氣溶膠。其他染病途徑包括進食被帶病毒囓齒動物糞便、尿液、唾液等污染的食物。不過近期南美洲出現的一種漢坦病毒株——安地斯病毒，卻屬於極為罕見的人傳人品種。

一般來說，漢坦病毒症狀會在感染後一至八周開始出現，主要分兩大類型，分別是腎綜合症出血熱，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、噁心、視力模糊、面部泛紅、眼睛發炎、皮疹等症狀，繼後會有低血壓及急性腎衰竭，死亡率可達15%。而另一種為漢坦病毒肺症候群，會有發燒、疲倦、肌肉痛、頭痛、腹瀉及腹痛等，其後亦會出現呼吸道症狀，死亡達可達40%。

由於漢坦病毒早期病徵與流感相似，為免誤診及防止病情惡化，應主動告知醫生「老鼠接觸史」或「環境暴露史」，對排除流感至關重要。雖然目前沒有針對性藥物及疫苗可作預防，但及早求醫可盡快以支援性治療方式處理，減低病情惡化。值得一提的是，胡亂用藥有機會加重病情，當中兒童及青少年感染病毒而發燒，不應服用阿士匹靈，以免出現雷氏症候群，嚴重可引併發急性腦水腫病變兼肝中毒，死亡率可達40%。

雖然大多數漢坦病毒不具備人傳人風險，但對人類威脅仍然存在，關鍵在於有否做好防範鼠患措拖。若居住或工作的環境存在鼠患，即使你從未見過老鼠出沒，只要環境中殘留受污染的粉塵，風險依然存在。我們應將焦點放在「阻斷鼠類生存鏈」，包括小心保管及儲存自己及寵物的食物，避免受囓齒動物污染；定期清理廚餘及垃圾，保持環境清潔，大大減低老鼠進入生活圈的機會。

外遊時，應盡量避免到有鼠患或環境衛生較差的地區，如曾出沒鼠患高危地區，建議留意之後八周的身體狀況，一旦有發燒、肌肉痛及腹痛等症狀，請立即求醫並告知環境暴露史。

作者劉啟基醫生是「醫善同行」醫學顧問，急症科專科醫生劉啟基。



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