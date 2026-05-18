帶．路共享｜翻越泥濘與深谷——我們在東帝汶山村點亮的那盞燈

帶．路共享｜鄭婷予



在飛機即將降落前的幾分鐘，我睜開雙眼，透過遮光板望去，映入眼簾的是一片濃密的高山森林。伴隨着轟鳴聲，飛機降落在東帝汶首都帝力的跑道上。群山密布、綠意盎然，這是我對這個國家的第一印象。打開地圖，我驚訝地發現，整個國家超過一半的面積都被綠色覆蓋，平原反而是稀缺的存在。這是我加入共享基金會後第一次出差的地方，當時的我尚未預料到，這片山林將成為我們探訪博博納羅（Bobonaro）項目點的沉默見證者。



抵達的第二天，我們一行四人啟程，展開為期三天的項目點探訪。博博納羅（Bobonaro）位於西部山區，雖然短短不到100公里的路程，卻因蜿蜒曲折的山路和隨時突然竄出的電單車而變得異常艱難。途中遇見斷橋，我們只能冒險驅車涉過湍急的河流。更驚險的是，山路一側是因雨水隨時可能滑坡的山體，另一側則是萬丈深淵。

由於泥濘的道路讓車輛顛簸不止，手機訊號時斷時續，導航早已失效，再加上大霧瀰漫，視線受阻，我一度擔心我們會被睏在山裏過夜。作為剛加入基金會的「新人」，這種「與世隔絕」的恐懼感是很真實的，但當我回頭望見兩位同事神情鎮定，彷彿早已習慣這樣的考驗，我懸着的心終於安定下來。一路上我們不斷向村民問路、聯繫負責人，終於艱難抵達了洛洛托伊（Lolotoi）村的衞生所。當地同事甚至感嘆，這是他一生中開過最差的一條路。

東帝汶的衞生所下午五點就下班，我們拼命趕路還是遲到了20分鐘。本以為會白跑一趟，沒想到負責人在得知我們即將抵達後，竟專程從自家農場急忙趕回，帶着我們參觀整個衞生所。在簡陋的診室裏，看到牆上掛着一盞盞印有代表基金會的「GX」標誌的滅蚊燈，聽見負責人講述我們的蚊燈如何幫助有效消滅了許多蚊蟲，我心中湧起一股自豪感。

在探訪結束時，衞生所的負責人握着基金會東帝汶、洪都拉斯及供應總監雷璇的手，真誠地說：「我們真的需要你們的幫助。」自2024年1月起，基金會在當地展開物理手段登革熱防控工作，並捐贈「防蚊五寶」，包括逾2,600盞滅蚊燈、逾2,500個蚊帳、逾9.2萬張滅蠅紙及逾8.5萬份登革熱快速檢測試劑，以及大量宣傳教育材料等。

兩年來，基金會同事一次次深入東帝汶，走進一個又一個偏遠角落，只為確保更多居民真正受惠，身體力行地踐行着基金會的使命。以前在辦公室看報告，對我來說這些都只是一個個數字，但在這一刻，我看着負責人充滿感激的眼神，才明白這些在我們眼中平凡不過的物資，對物資匱乏的山村居民來說是多麼重要的防線。我深切感受到我們所做的一切都是值得的。未來，我也會繼續將這份跨越山海的善意傳遞下去，一步一個腳印，踐行共享基金會「民心相通」的精神。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、瓦努阿圖、斐濟、中老鐵路、柬埔寨金港鐵路、德崇國際機場與扶南德佐綜合水利項目等。

作者鄭婷予是共享基金會項目專員。



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