來稿｜歐洲必須直面中國崛起新常態

來稿作者：高松傑



筆者歷經多年國際局勢變遷，見證全球權力秩序的重組與更迭，更深刻感受我們祖國由弱轉強、穩步重返世界舞台中央的歷史進程。當前歐洲社會瀰漫的焦慮、失落與邊緣化危機，並非外部環境造成，而是歐洲長期固守西方中心主義、沉迷意識形態空談、欠缺務實外交思維所帶來的必然結果。歐洲對中國長期存有的傲慢與偏見，早已脫離現實，若不盡快調整心態與戰略，只會在百年變局中持續落後。



近月全球外交格局迎來歷史性變化。美國總統特朗普剛於5月15日結束九年來美國元首首次訪華，中美順利重建溝通機制、確立「建設性戰略穩定關係」；俄羅斯總統普京亦將於5月19至20日來華進行國事訪問，延續中俄「堅如磐石」的戰略協作關係。連同去年12月法國總統馬克龍、今年1月英國首相施紀賢相繼訪華，中國成為數月內全球唯一接連接待聯合國安理會其餘四個常任理事國領導人的國家。雙邊經貿持續擴容、高層互動常態化，充分反映中國當前穩固的國際地位，也標誌着中國在全球治理中的核心地位與戰略影響力穩固提升。

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人「鱷王」達里奧（Ray Dalio）日前在外媒的訪談中直言，美國正逐步流失國際信譽，而中國持續累積財富、實力與全球影響力，各國領導人密集訪華，代表世界正進入一套以各國真實綜合實力為基礎的全新國際秩序。他強調，新秩序講求大國自律負責、各國尊重現實、務實合作，並非外界抹黑的壓迫式體系。

這一波全球性的「訪華熱潮」，不是外交儀式，而是世界各國對當前國際格局最理性、最真實的投票。在地緣政治高度不確定的當下，各國爭相向中國靠攏，恰恰因為中國的長期規劃為世界提供了稀缺的確定性——「十五五」規劃正是這樣一種制度性安排。在「十五五」開局之年，中國正以高水平對外開放促進深層次改革、高質量發展，奮力譜寫合作共贏的嶄新篇章。堅持對外開放，推動多領域合作共贏，「中國開放的大門不會關閉，只會越開越大」。這份長期穩定、知行合一的發展定力，正是動盪世界最需要的寶貴力量，也是各國爭相向中國靠攏的關鍵原因。

最具參考價值的對比，來自特朗普訪華後的公開評價。歷經數年貿易博弈、關稅對抗之後，特朗普親身體驗中國治理模式與發展氛圍，隨即盛讚中國國家領導人為人溫厚、作風務實、做事踏實、不空談、不玩虛招。

這段出自美國總統的客觀評價，恰恰照出歐洲政壇的最大短板：過度沉迷價值口號、過度依賴意識形態劃線、長於評論而短於行動、熱衷空談而怯於改革。法國《回聲報》近期以「歐洲歷史上最屈辱的時刻」形容當前困境，直言歐洲在中美峰會中完全被邊緣化。無論是全球經貿規則重訂、烏克蘭危機、中東局勢，還是霍爾木茲海峽安全議題，所有深深牽動歐洲核心利益的重大議題，歐洲皆被排除在核心談判之外，只能透過媒體旁觀局勢發展。歐洲輿論普遍感到委屈，認為美國出賣盟友、漠視歐洲利益。

歐洲的失落感可以理解，但這種局面完全是作繭自縛。

第一，歐洲渴望成為全球「第三極」，卻欠缺成為獨立強權的政治條件。歐盟屬鬆散聯合體，並非主權實體，缺乏統一外交、統一軍事、統一決策的高效體制。一場烏克蘭衝突，便暴露歐洲內部分裂、立場紛雜、各懷私心的真實狀態。在當前各國優先維護本國利益的大趨勢下，結構鬆散、決策遲緩、內耗不斷的歐洲，根本不具備參與頂層國際規則博弈的分量。

第二，歐洲今日的繁榮基礎，長期建立在「依賴大國紅利」之上。正如歐洲前外交高級代表博雷利坦承，歐洲過去數十年的穩定與富裕，依靠美國安全庇護、俄羅斯廉價能源、中國龐大市場與產業供給三方支撐。長期處於舒適溫床，令歐洲政壇逐漸喪失危機意識與務實能力，養成居高臨下的傲慢心態，習慣以西方價值綁架國際秩序，忽視其他文明的發展權利。

第三，歐洲近年外交全面失序，四面樹敵、處處被動。對俄全面撕裂，導致能源危機、通脹高企；對華不斷製造摩擦、濫訴打壓、炒作意識形態，錯失黃金合作窗口期；對美過度依附，最終在大國博弈中被輕易犧牲。這正是空談治國的代價：當大國都在務實博弈、管控分歧、搶抓發展機遇時，歐洲還停留在舊時代的道德高地上空轉。

反觀我們中國，百年滄桑，早已徹底蛻變。百年前，中國深陷半殖民地半封建社會泥潭，列強環伺、積貧積弱、內憂外患；百年後，中國從低谷復興、由貧弱走向富強，在經濟、科技、國防、綜合國力實現翻天覆地的躍升。今日的中國早已不是百年前任人宰割的弱國，今日的世界也不再是列強壟斷、霸權橫行的舊世界。

面對歐洲部分勢力仍舊抱持偏見，企圖透過政治抹黑、貿易濫訴、單邊制裁侵犯中國主權、敲詐中國人民數十年來的辛勤成果，必須明確指出，這完全是白日做夢，終將自取其辱。中國從不挑釁、從不擴張，但也絕不畏強、絕不讓步。特朗普願意放下對抗、與中國建立戰略護欄，代表美國已經看清現實、回歸務實；反觀歐洲，依舊沉醉空談、固守偏見、拒絕變通。

歐洲政界與社會應當務實地看清世界大勢，盡快放下數百年來的文明傲慢，拋棄陳舊的西方中心思維，終止無意義的意識形態對立。世界新秩序的核心，從不是空口價值，而是綜合實力；從不是排他對抗，而是互利共贏。中國的崛起是和平崛起、開放崛起、合作崛起，為全球經濟增長、全球治理、跨區域合作帶來龐大機遇。

中歐關係的主基調應是合作，正確定位應是夥伴。中方始終希望歐盟能夠理性客觀認識中國，通過對話協商化解分歧，而非動輒訴諸單邊制裁與意識形態對抗。歐洲若能以開放務實的態度，積極考慮加強「一帶一路」倡議與歐盟「全球門戶」計劃的戰略對接，積極推動重啟中歐投資協定批約，積極探討商簽中歐自貿協定，必將為雙邊經貿注入強勁動力，也為歐洲經濟擺脫低迷提供現實出路。

歐洲唯有放下偏執、終止內耗、回歸務實，以平等、尊重、客觀的心態重新看待中國，才能走出邊緣化危機，在新的世界格局中重新找到自身定位。空談無法救贖歐洲，偏見只會錯失未來。順應時代大勢，才是文明長存之道。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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