屈家妍｜為何在AI時代，我們更需要「藝術智能」？

來稿作者：屈家妍



近年從家長到校長，從政策制定者到前線教師，許多人都在談論「人工智能」帶來的焦慮——那個新興科技，似乎正在影響學生的寫作能力、批判性思維，甚至人類的創造力本身。但上週在東九文化中心舉行的「知識交流2026：藝術智能 成就人類」論壇上，國際研究機構總監Anne Bamford教授（OBE, FCGI）提出了另一個值得思考的觀點：還有另一個「AI」——藝術智能（Artistic Intelligence）——已經陪伴人類大約八萬年。考古證據顯示，這個「原始AI」熬過了恐龍時代，應付過暴龍，不太可能被一個只出現了一兩年的新科技撼動。或許真正值得思考的問題，不是「機器會否取代人類創意」，而是：我們是否已經忘記了如何辨識、培養和珍視那份讓我們之所以為人的藝術智能？



同理心是人類藝術智能核心

Bamford教授以一張母女合照開場——一位香港媽媽與女兒之間有着美麗的連結，細看才發現她耳上的助聽器一角。她是深度失聰的，正以充滿樂趣的方式教導女兒觀看自己的嘴唇、學習用嘴表達。而那個小女孩在做甚麼？鏡像（mirroring）。「那就是同理心，」Bamford教授說，「是人類藝術智能的核心。如果我們無法做到這一點，我們字面意義上甚麼都做不了。」

這份能力其實從出生就已存在。她引述倫敦Baby and Toddler Lab的神經科學研究指出，香港媽媽的嬰兒，第一聲哭聲就帶着粵語的音調，與澳洲、英國、肯亞嬰兒截然不同。而母親能從一片嬰兒哭聲中精準辨認自己的孩子，因為每個嬰兒的聲音都是獨一無二的。換言之，嬰兒一出世已經內建了一套音準辨識系統，「比大部分專業音樂家還要準確」。剛出生的嬰兒甚至會做戲——被嚇到時，他們會用整張臉表演「不要再這樣對我」；被觸碰時會轉頭回應；會用嘴巴探索自己的手，研究三維空間；會緊握你伸出的手指。這些不是後天習得的技能，而是與生俱來的人類配置。

而這套配置，會一路陪伴我們進入青少年階段——也正是在那裏，它與當代科技產生了微妙的張力。Bamford教授指出：「線上溝通的問題，恰恰在於同理心。人類閱讀不存在事物的能力，正是藝術創作的核心。一幅令你凝視的畫、一首令你流淚的樂曲、一首令你心動的情詩——背後都是同理心。」但螢幕觸發的同理心沒有真實情境。當有人在網上欺凌你，你會真實地感到痛——因為你的藝術智能無法分辨螢幕後的東西是否真實存在。那面小鏡子——記得那個凝視母親嘴巴的小女孩嗎？——會被虛假訊號觸發，帶來真實的不適。

培養藝術智能八要素

如果藝術智能如此關鍵，我們又該如何培養？過去五年，Bamford教授走訪世界各地，重新審視藝術教育的實踐。她即將出版的新書揭示了她稱之為「The How Factor」的八項關鍵發現，值得逐一思考。

首先，藝術是一種學習方式，而非單純的一個學科——當孩子用舞蹈理解數學規規律、用戲劇重現歷史衝突，那才是藝術智能真正的運作。

其次，品質至關重要，但這裏指的不是「讓我們來彈莫札特」那種精英標準，而是過程的品質：學生是否真正投入？是否被允許犯錯並重新創作？

第三，夥伴關係是成敗關鍵，學校、藝術家、社區、家庭必須真正協作，而非單向「外判」式活動。

第四，評估不可迴避——對藝術教育進行某種形式的評估，不是為了排名，而是為了重視。

第五，領導層的態度必須清晰：「你不能抱持『我們不介意有一點藝術，大概也可以吧』的心態。」

第六，藝術教育能直接讓學生學得更好，這已是大量實證研究的結論。

第七，持續性不可或缺——Bamford教授舉了自己的例子：當年校方讓她們一學年學四種語言，每種半年，結果她畢業時除了英文一種語言都不會。「但我們卻常常對藝術做同樣的事。」

最後，藝術教育必須是為每一個人而設，最被忽視的孩子，最需要藝術。「我們要給他們150%——因為他們本來就缺少了另外50%。」

人人都有權享受藝術

這套關於「如何做」的思考，延伸到對人才的重新理解。Bamford教授提出一個人才演化模型：從只懂單一專業的「I型人」，到擁有融合技能（fusion skills）加多種專長的「梳型人」（Comb-shaped），再到在技能之上疊加價值觀的「立方體型人」（Cube-shaped）。「你可以擁有滿身技能，但如果沒有價值系統，一切都會走樣。」值得留意的是，這套融合技能——溝通、協作、創意、批判思維、抗逆力——目前已被全球101個行業組織採用為核心招聘標準，從廚師到醫療專業皆然。換言之，藝術智能訓練出的能力，正是新經濟中最實用的通貨。

而這份能力的根本意義，其實早在戰後就被寫進了人類共同的承諾裏。Bamford教授在論壇中花了最長時間，逐字拆解1946年聯合國《世界人權宣言》中的那句話：「人人有權自由參與社會的文化生活，享受藝術。」「人人」——不分階層；「權利」——不是恩賜或邀請；「享受」——「想像『享受』這個詞，竟出現在一份莊嚴的國際文件中。」藝術教育從來不應只是某些學校的標配、某些家庭的課外消費，而是每一個小朋友的基本權利。

藝術智能無處不在

Bamford教授用了一個美麗的比喻來描述這份權利該如何落地：藝術智能就像菌絲體（mycelium）——協作的、適應的、再生的、低調卻強大，默默支撐着整個可能性的生態系統。它存在於學校、大學、文化機構、產業、社區——無處不在。論壇尾聲，她設計了一個小活動，讓全場與鄰座互相模仿表情，劇場頓時響起笑聲。「你們剛才用的，就是藝術智能。我沒給任何指令，你們做得無比熟練。喜悅是內建的（innate joy）。」

Bamford教授的訊息不是反科技，而是支持人類。藝術智能陪伴人類走過漫長歲月，自有它的韌性；但它也可以被忽略、被低估、被屏幕和標準化考試慢慢擠走。母親們其實早就懂得這個答案——她們認得出自己嬰兒獨特的哭聲，她們教孩子觀看嘴唇、鏡像表情、與人連結。當大家都在問「AI會否取代我」，或許我們更該問的是：「那個無法被取代的自己，是怎樣煉成的？」

仔細看，用心聽，原始的AI一直都在。只是我們需要重新學習注視它。

作者屈家妍從事企業及教育慈善公關十多年，現正修讀教育博士課程，出版著作包括《未來技能今天學》和《神秘的深灣》等。



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