來稿｜「寵物友善」考驗城市共融　食肆解禁狗隻只是起點

來稿作者：羅浚軒



隨着香港逐步放寬食肆接待狗隻的限制，「寵物友善」不再只是個別政策試點，而正逐漸成為城市發展與社會創新的重要議題。這項措施的意義，不僅在於餐飲業的開放，更在於如何以此為起點，重新思考公共空間、社區設計，以至未來交通配套，從而回應日益普及的養寵生活模式。



寵物設施零散不足

香港的寵物設施以零散分佈為主，雖設有部分寵物公園，但數量有限，且多集中於新界新市鎮地區，市區選擇相對不足。相比之下，不少國際城市已將寵物設施納入整體規劃，如在大型公園設置分區活動空間、於海濱長廊設立寵物共用步道，甚至提供基本配套如清潔設施、飲水點與明確標示。這些安排不僅方便飼主，更有助減少不同使用者之間的衝突。作者擔任中學小組專案式學習的指導老師時，曾協助天水圍小組的學生進行訪談和實地考察，發現寵物狗沒有使用狗廁所，飲用水設施也很髒。這些衛生設施需要改進。此外，如何設計寵物融入區域以及配備充足空間設施的寵物公園也很重要，這樣才能同時滿足寵物主人和寵物的需求。

若將「寵物友善」視為公共政策的一環，未來可考慮在更多公共空間中引入分區共用概念。例如在海濱長廊、公園綠地及社區休憩空間中，劃設可攜寵物活動的指定區域，同時保留無寵物區，讓不同需求的市民各得其所。透過清晰動線設計與指引，可在不影響整體使用體驗的前提下，提升空間的包容性與使用效率。

措施考驗城市共融

在社區層面，「寵物家庭」的概念亦值得納入規劃考量。這包括住宅周邊是否具備足夠的寵物活動空間、社區商舖是否提供基本友善設施，以及物業管理如何平衡衛生與便利。當寵物成為家庭結構的一部分，相關配套便不應被視為額外選項，而是生活基建的一部分。交通方面的發展，將是推動寵物友善城市的重要一步。香港對寵物乘搭公共交通仍有較多限制，但隨着社會需求轉變，未來或可探討更具彈性的安排，例如在特定時段或指定車廂容許寵物乘搭，或完善相關收費與管理制度。海外經驗顯示，只要配套清晰，例如使用寵物袋、佩戴口罩（針對部分動物）及遵守行為規範，公共交通與寵物並存並非不可行。

當然，任何開放措施都需建基於清晰規範與公眾教育之上。無論是食肆、公園還是交通系統，均需要一套具體可行的操作指引，例如衛生管理、動物行為控制及責任歸屬。同時，市民亦需建立更成熟的寵物飼養文化，包括自律、尊重他人，以及妥善處理潛在衝突。從食肆開放，到公園、海濱，再到交通網絡，「寵物友善」其實是一個跨政策範疇的整體轉型。它不單關乎動物能否進入某些空間，更反映城市如何理解「共融」(Inclusivity)：在有限資源與多元需求之間，尋找可持續的平衡，還能提升市民身心健康，以及幸福感。

若能以更前瞻的視角推動相關措施，香港有機會由零散試點(Pilot Scheme)，逐步發展成一個真正兼顧人與動物需要的共融城市。而這種轉變，本身正是一種貼近生活、回應社會變化的創新實踐。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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