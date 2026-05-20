裘言真｜「併船出海」拓中亞　發揮超級聯繫人優勢

來稿作者：裘言真



現屆特區政府在鞏固傳統市場外，亦致力開拓「一帶一路」沿綫的新興市場。行政長官李家超自上任以來，已多次出訪中東和東盟的新興經濟體，為香港「找市場、交朋友」。他昨日宣布，將於6月初率領本港及內地的商界代表出訪哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦。



特區政府率團出訪哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦這兩個中亞地區主要經濟體，為香港建立新的商貿通道，發掘有豐富機遇的新興市場；為香港帶來更多經濟收益，讓市民分享更多經濟紅利。今次是香港在「一國兩制」原則下，再次展現「超級聯繫人」和「超級增值人」角色的體現，實現與內地企業「併船出海」，優勢互補，一同深掘新興市場的商機。



2025年5月14日，行政長官李家超在科威特出席由香港駐迪拜經濟貿易辦事處和香港貿易發展局共同主辦的商務午宴，見證政府部門、企業和機構交換合作備忘錄和合作協議。（政府新聞處）

李家超已多次率團外訪覓商機

李家超今次出訪中亞兩國，是繼去年訪問卡塔爾和科威特後，再次率領香港和內地企業代表同時「出海」；他昨日透露，是次出訪會與兩國政府高層會面，推動經貿合作和交流，聯繫當地商界，也會考察當地企業和設施。值得一提的是，這次代表團將會有逾60名商界代表參與，香港和內地企業代表分別有約30位，規模較去年出訪中東更大。

特區政府今次的中亞訪問團，再次將香港由傳統的單純「找商機」模式，提升到推動香港切實融入國家發展大局，實現與內地企業的優勢互補、共掘商機的大戰略。對香港市民來說，中亞國家或許有點陌生，但其實，中亞地區坐落亞歐大陸心臟地帶，是共建「一帶一路」的關鍵節點，其豐富的天然資源、持續的經濟改革和龐大的市場潛力，近年不斷釋放出強勁的增長動力，是各國的「必爭之地」。

中亞兩國發展潛力巨大

以哈薩克斯坦為例，該國擁有豐富的石油資源，是中亞地區最發達的經濟體，亦是香港在中亞最大的貿易夥伴。該國的國內生產總值（GDP）增長6.5%，總值超過3,000億美元，不僅在GDP和購買力方面稱冠中亞，也是區內重要的商業中心和物流樞紐，該國亦是連接中國與歐洲的戰略紐帶，在促進中歐貿易和物流發展上發揮關鍵作用。另外，哈薩克斯坦於2018年成立阿斯塔納國際金融中心（AIFC），區內法院採用普通法，以英國法律制度的規範和原則為本，大大增強國際投資者對當地法律程序和爭端解決機制的信心。

烏茲別克斯坦方面，該國人口乃中亞最多，去年人口已超過3,800萬，佔中亞總人口46%，而且也是經濟增長最快的國家之一，近年來GDP增長率一直保持在5%以上。烏茲別克斯坦擁有豐富的天然資源和龐大的勞動力市場，並且自2016年底起推行改革，推動社會與經濟轉型。該國亦於2023年公布《烏茲別克斯坦2030戰略》，提出至2030年的主要發展方向，主要經濟目標是把GDP從2024年的1,150億美元提升至2030年的1,600億美元；人均GDP則希望能從2024年的3,113美元增至4,000美元，躋身中等偏高收入國家之列。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者，宣布將於下月初率團出訪兩個中亞國家。（湯致遠攝）

協助內地企業出海 發揮香港獨特優勢

正所謂「不要將所有雞蛋放在同一個籃子裡」，在北美和歐洲等傳統市場日漸飽和、國際商貿環境愈發波譎雲詭的前提下，發掘哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦等新興市場的商機，是一個負責任政府必須做的工作。中亞是連接東亞與歐洲的陸路樞紐，也是共建「一帶一路」的關鍵區域，香港作為「超級聯繫人」，絕對有條件利用自身穩健強大的金融服務和物流能力，促進內地與中亞及其他地區之間的貿易；同時，香港擁有完善法規、簡單低稅制及具國際視野的人才庫，能為哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦等中亞國家的基建及發展項目提供多元化融資渠道，香港的專業服務人才，亦能協助當地企業實現轉型和拓展國際業務。

今次隨團訪問中亞兩國的內地企業，來自10多個省、市和自治區，行業包括能源、礦業、天然資源與化工、創新科技與製藥、高端製造、汽車產業、投資與貿易服務等不同範疇，支援這些內地企業「走出去」，是香港融入國家發展大局和參與國家發展戰略的重要方向。去年，中國對外直接投資1,743.8億美元，比去年增長7.1%，穩居世界前列；「一國兩制」的特殊地位和優勢，令香港成為最適合協助內地企業「出海」、創造商機和經濟回報的選擇；特區政府去年成立內地企業出海專班，勢必增強香港把握內地企業「出海」所帶來的潛力和機遇，去年率領來自香港以及內地企業商貿代表50多人訪問中東，達成了共59項合作備忘錄和協議，便是最好的證明。

正如行政長官李家超所言，世界貿易關係正在重塑，香港必須在鞏固傳統市場的同時，積極發掘新市場。今次中亞訪問團，延續去年中東之行的成功經驗，再次展現香港在「一國兩制」下的獨特定位與優勢。特區政府主動帶領香港及內地企業「併船出海」，打通與新興市場的溝通橋樑，不僅有助香港經貿開闢新增長點，更能為國家「一帶一路」國際合作倡議及強國建設，貢獻香港力量，實現互利共贏的新格局。

作者筆名裘言真，是時事評論員。



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