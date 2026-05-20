園遊．杏林｜新界東醫院聯網引入高流量前列腺增生微創手術

園遊．杏林｜冼藝泉醫生



前列腺增生是男性常見疾病。在香港，60歲以上男士，當中一半都有良性前列腺增生，而80歲以上患者更高達九成。面對日益龐大的服務需求，我們一直希望透過流程創新加快治療，提升病人的生活質素及幸福感。



新界東醫院聯網泌尿外科團隊（團隊）在雅麗氏何妙齡那打素醫院前列腺微創日間治療中心，為前列腺增生病人進行微創手術，包括前列腺蒸氣手術及前列腺提拉手術，並配合高流量手術服務模式。手術僅需15至30分鐘，病人即日便可出院。服務推行至今，已成功將病人輪候時間由大約一年大幅縮短至八星期。

團隊今年更榮獲2026年度醫院管理局傑出團隊獎，這不僅是對我們服務質素的肯定，更是對團隊不斷求進的最好回饋。

微創手術快又準

改善排尿障礙

前列腺增生患者常受排尿障礙、尿頻和夜尿等問題困擾，部分患者更因「急性尿瀦留」而必須長期佩戴尿袋，令患者不敢外出，嚴重影響日常生活和社交。那打素醫院前列腺微創日間治療中心自2022年起，為經評估的合適病人提供以局部麻醉方式進行微創前列腺增生手術，顯著提升醫療成效。

手術分為兩種，第一種是前列腺蒸氣手術，原理是將手持式的輸送裝置進入前列腺組織，利用儲存在裝置內的水蒸氣或蒸氣中的熱能，消融前列腺肥大的區域並使組織壞死；另一種是前列腺提拉手術，醫生會利用內窺鏡經病人的尿道進入，到達前列腺時會利用儀器發射出四至八個如「釘」般的小型永久植體，將肥大的前列腺組織拉高並固定，改善排尿阻塞的問題。

微創手術只需約15至30分鐘，病人術後經醫護人員觀察排尿情況及評估良好，便可即日出院。手術後，團隊亦會為病人安排覆診跟進情況。

高流量手術模式

提高服務量及手術安全

治療前列腺增生以往主要依靠藥物及手術，惟藥物需要長期服用，亦可能有副作用，並非所有病人適合。而傳統的前列腺切割手術通常需要進行全身或半身麻醉，過程需時一至兩小時，術後更需住院並留置尿喉多日。相比之下，微創手術副作用較少，能顯著降低逆行射精或勃起障礙等併發症風險。

團隊明白病人不僅承受生理病痛，更飽受心理壓力。為此，中心透過高流量運作及同步培訓泌尿科醫生，讓服務量較傳統手術模式增加了三倍，至今已有超過600名病人受惠。透過這種模式，我們成功將原本長達一年的排期，降至八星期，令有需要的病人得到適切治療。

助病人擺脫「尿袋」

重投社會

不少患者向我們反映，微創手術大大改善生活質素。筆者記得有一位56歲男士，任職司機，是家庭經濟支柱，但因尿頻和尿流緩慢問題，需要頻密找公廁，又不敢喝水。後來，因急性尿瀦留入院求醫，需要佩戴尿喉，被迫停工，生計受挫。

患者接受微創手術後，成功自行排尿，可以回復駕駛工作。病人重拾自信，重回生活正軌，筆者相信這也是團隊同事最希望看到的。

團隊計劃於七月起進一步增加服務量，將每月手術名額由16個增至32個，期望進一步縮短輪候時間。我們也會持續檢視運作流程，致力優化服務，讓更多病人受惠。

作者冼藝泉醫生是雅麗氏何妙齡那打素醫院及大埔醫院行政總監。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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