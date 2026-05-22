仲點論政｜新格局　新關係　新視野

來稿作者：劉仲恒



美國總統特朗普對中國進行了國事訪問，獲得中方高規格接待。這場會面雙方都非常重視，國家主席習近平說明了期待雙方共同努力，讓會晤的今年成為中美關係「繼往開來、具有歷史性意義的標誌性年份」。



習近平主席在講話中說「世界又走到新的十字路口」，這句話非常有意思。在筆者看來，重點在於一個「新」字。世界是客觀存在，無所謂新舊，真正「新」了的東西其實是國際格局。那麼，這個「新」字，到底新在何處呢？

中國和平崛起，已是公認事實。習近平主席提及的「修昔底德陷阱」，其前提本身就說明了中國作為新興力量的崛起，也挑戰了原有超級大國，也就是美國。到2025年，全球7成經濟體，即145個經濟體，與中國的貿易額已高於與美國者；而在本世紀初的2001年，這樣的經濟體只有30個。若看出口，中國去年是全球最大出口國，商品出口總額達3.59萬億美元，美國居次，為1.9萬億美元。這不僅是中國經濟上的崛起，其影響力也絕不止於經濟層面。貿易關係本身就能產生深厚相互依賴，其影響力自然可延伸至金融、政治、文化等多個領域。中國已儼然成為國際上最大的貿易強國，這正是崛起最有力的注腳。

實際上，中美之間的貿易關係同樣舉足輕重。2024年，美國自中國購買了價值4,530億美元的商品，中國是電器和電子產品的重要供應商；同年，美國向中國出口的商品總額為1,450億美元，主要包括石油、天然氣和農產品。還值得一提的是，中國擁有全球最大的稀土氧化物儲量，約佔世界總儲量一半。稀土是許多高端科技產品不可或缺的原材料，美方對稀土的需求，已是說得相當明白了。

美國和中國是世界兩大經濟體，彼此之間存在明顯的經濟相互依存關係。要這兩個國家墮入修昔底德陷阱而走向戰爭，沒有一方會真正得益。開戰會立即切斷供應鏈，全面斷絕貿易，並引發嚴重通脹。而且，受害的不僅是雙方，還會引發全球性的經濟衰退。因此，筆者認為，美國確實應該嘗試與中國建立新關係，而新關係必須建基於一套新視野之上。

而這個新視野，就是美國應拋棄冷戰思維和零和博弈觀念，不要再以那兩套邏輯處理當前的大國關係。自蘇聯解體、冷戰結束以來，全球化持續深化，各國利益早已深度交融；搞陣營對抗和脫鉤斷鏈，不但無法解決當前問題，反而只會加劇全球分裂，阻礙經濟發展。反過來看，只有從根本上重新定位與中國的關係，朝向互利共贏，才是對兩國以至全球人民最好的交代，也最符合長遠利益。

香港是個外向型經濟體，我們希望看到的，當然是持續良性發展的中美關係。

作者劉仲恒醫生是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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