黎家盈太空人．馮煒光｜我們就是一家人！

來稿作者：馮煒光



在宣佈香港第一名航天員黎家盈的宣傳片裏，黎家盈以「我們就是一家人」作結。這是的論。然而，就在黎家盈成為第一位中國港籍女航天員之際，一位香港朋友便告訴筆者：「部份港人對融入國家沒有興趣。」



筆者這位朋友一貫愛國，也曾與家人和筆者到內地多次旅遊；他和家人並不抗拒內地，他的觀察也很正確。確實有相當一部份港人仍然抱着「黃絲」心態，只把目光局限在香港這1,100平方公里的超小舞台；對祖國的事業，不感興趣。有些人縱使在假日時北上消費，也是抱着昔日港人（至少是部份）遊泰國的心態，只是以俯視心態來享受其性價比，並不是平視當地人。

筆者稱之為「黃絲心態」。這是2019年時黑暴出現的文化底色，也是當日一些年輕人歇斯底里地「要保衛香港自由」的原因。由於歴史原因，部份港人迄今仍然以俯視心態看國家，嘲諷內地同胞為「強國人」。 他們從不願意以平視心態看待國家和國人，總是看國家不順眼。

若把我國和這些黃絲趨之若鶩的美西方國家比較。其實每個國家的政府都可以有被吐槽的地方。2019年後有不少黃絲移居英國，難道他們對英國政府的辦事效率很滿意嗎？美國總統特朗普2025年重新上台，難道他的MAGA政策，又真的令移居當地的港人很愜意？港人不成為美國ICE的槍下亡魂，便已經是萬幸了﹗因此，除非你決定移居外國，去做二等公民；否則你便應以一種全新視角看香港。

香港的舞台在「一國兩制」下絕不應只着眼1,100平方公里，看國家的「十五五」規劃也不應只看有關港澳的段落，而是應像前特首、現任全國政協副主席梁振英一樣「由第一頁看到最後一頁」。這便是以生活在香港的中國人身份看國家，以這個視角來平視內地，以一家人的角度來看待同胞，這樣你的視野會豁然開朗。

具體而言便是在通訊方面既保留港人慣用的WhatsApps , IG ,Facebook，但也會用內地的 Wechat 。筆者今天在香港行走江湖，仍然碰到不少新認識的朋友，他們有些根本沒有微信帳戶，有些開了也不經常看；筆者只能徒呼奈何。你要自絕於一個14億人口的市場，自絕於這14億人可以提供的龐大機會；筆者只能慶幸：少一位港人來「爭食」！

回說黎家盈，她的經歴告訴我們，只要自強不息，機會總是留給有準備的人。黎家盈不單是港大的資訊科技博士，更是三子之母，是妥妥的人生贏家。我們不是每個人都可以黎家盈，但我們在自己善長的地方，在祖國這龐大市場打拼、創業、生活、以至養老。中國好大，港人身份很特殊，我們不宜高人一等，也不宜妄自菲薄！

最後，嘲笑一下黃絲和黑暴們，今次第一位香港航天員黎家盈是乘坐神舟二十三號升空。「23」對黃絲黑暴來說，是一個他們忌諱的數字，對那位同樣姓黎的前傳媒大亨來說，更是大忌諱。但偏偏就是「二十三號」讓香港能再創高峰，在香港歴史上寫下濃墨重彩的一筆。難道真的如黃絲黑暴那樣打砸燒，手揮大幅美國國旗，便可以令港人逐夢蒼穹。醒醒吧，黃絲黑暴；美國人又怎會平視香港人？又怎會讓香港人參與到其航天計劃中呢？

作者馮煒光是全國港澳研究會會員，特區政府前新聞統籌專員。



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