來稿｜《給阿嫲的情書》火爆——戳中兩岸三地年輕人的集體鄉愁

來稿作者：田暢



最近，一部低成本的潮汕方言電影《給阿嫲的情書》意外成為現象級爆款。它沒有大牌明星、沒有特效堆砌，更沒有高額宣發，卻在五一檔逆勢突圍，票房與口碑雙雙破圈。許多觀眾走出影院時眼眶泛紅，直呼「看完想給阿嫲打電話」。這部以素人演員和日常細節取勝的作品，不僅在潮汕僑鄉掀起觀影熱潮，更打動了廣大華人，尤其是年輕一代，讓人重新思考「家」與「情義」在快速變遷時代的意義。



影片講述潮汕阿嫲葉淑柔一生守着故土，靠丈夫鄭木生從泰國寄來的「僑批」拉扯孩子長大。孫子曉偉為還債赴泰尋親，卻發現那些跨越半世紀、陪阿嫲「談情說愛」的，竟是一位素不相識的泰國華僑女性謝南枝。電影沒有刻意煽情，而是透過慢節奏的群像敘事、柴米油鹽的日常，以及一封封泛黃書信，展現出跨越時空的守候與情義。片中反覆出現的「做人得有情有義」，成為許多觀眾心中的金句。那些在現實中常被年輕人嫌「煩」的動作——做飯、買藥、重複講舊故事、偷偷塞錢——在銀幕上卻格外紮心。

僑批不只是錢，更是情感的生命線。 清末至20世紀中後期，海外華僑尤其是潮汕、閩南一帶的「銀信合一」家書，承載了報平安、寄思念與維系家庭的重任。電影中的「情書」正是僑批的生動寫照：薄薄一張紙，連結了漂泊者的苦與家鄉的盼。這種隱忍而深沈的愛，在現代都市文化中顯得格外珍貴。當下許多年輕人習慣直接表達情緒，卻對上一代「做了就行、不必說」的表達方式感到陌生。影片恰恰戳中了這份代際情感的斷裂——小時候被祖輩帶大，長大後因升學、工作、遷徙而疏離，直到「來不及」才後悔。

「來不及」——這兩個字成為無數觀眾看完電影後最強烈的感受。《給阿嫲的情書》並非簡單的催淚片，而是一封寫給「來不及」的情書。它讓年輕人在快節奏的生活中，第一次停下來反思：我們到底在追求什麼？在不斷向前看的成功學敘事中，鄉愁、陪伴與根的意義，是否已經被當作「低效率」的事物遺忘了？

更有意義的是，這部電影意外喚醒了被現代中國相對忽視的「南洋記憶」與華僑文化。看完之後，不少人開始討論僑批、討論下南洋的先輩歷史，甚至慕名前往中國華僑歷史博物館「補課」。

過去幾十年，中國經歷了前所未有的城市化浪潮，大量80後、90後、00後年輕人離開縣城和農村，奔赴北上廣深等大城市打拼。傳統的大家庭結構被迅速打散，老人成為「被時代留在原地的人」。他們不會用智能手機，不懂短視頻，也不理解年輕人的語言和生活方式。表面上，家庭還保持聯繫，但情感的連接卻在悄然斷裂。許多人小時候是被祖輩帶大的，卻在長大後因學業、工作、買房、內卷而逐漸疏離。

從《你好，李煥英》到《人生大事》，再到如今的《給阿嫲的情書》，大陸觀眾越來越被普通人之間最樸實的情感關係所觸動。這反映出當代華人社會的文化情緒正在悄然轉變：人們開始厭倦單一的高壓成功敘事，轉而尋找人與人之間最本真的連接——親情、情義、根脈與鄉愁。

這或許意味着，中國社會的文化情緒正在發生變化。當人們開始厭倦高強度的成功學與效率邏輯後，越來越多人開始重新尋找人與人之間最基本、也最珍貴的情感連接。

而一封泛黃的「僑批」，恰好提醒了許多人：真正重要的東西，也許從來都不是走得多快，而是還有沒有人在等你回家。

作者田暢是中美外交與公共政策領域撰稿人。



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